"Дія" получила награды за лучший интерфейс и мобильное приложение, - Федоров

Приложение "Дія" победило в двух номинациях премии Red Dot Design Award.

Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Дія победила в двух номинациях Red Dot - за мобильное приложение и интерфейс. В прошлом году нас также наградили Red Dot, только за портал Дія", - говорится в сообщении.

По словам министра, Red Dot - одна из важнейших и престижнейших наград в сфере дизайна. Ее получали Apple, Google, Sony, Fujifilm, Xiaomі, Acer, HP и многие другие.

"Теперь визуализация Дії будет увековечена в музее Red Dot в Эссене - крупнейшей коллекции достижений современного дизайна. Обычно госкомпании не подают свои продукты на Red Dot и не пытаются конкурировать с частным бизнесом. То, что нас выделили и признали среди остальных продуктов, - потрясающий факт", - добавил глава Минцифры.

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