"Дія" получила награды за лучший интерфейс и мобильное приложение, - Федоров
Приложение "Дія" победило в двух номинациях премии Red Dot Design Award.
Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Дія победила в двух номинациях Red Dot - за мобильное приложение и интерфейс. В прошлом году нас также наградили Red Dot, только за портал Дія", - говорится в сообщении.
По словам министра, Red Dot - одна из важнейших и престижнейших наград в сфере дизайна. Ее получали Apple, Google, Sony, Fujifilm, Xiaomі, Acer, HP и многие другие.
"Теперь визуализация Дії будет увековечена в музее Red Dot в Эссене - крупнейшей коллекции достижений современного дизайна. Обычно госкомпании не подают свои продукты на Red Dot и не пытаются конкурировать с частным бизнесом. То, что нас выделили и признали среди остальных продуктов, - потрясающий факт", - добавил глава Минцифры.
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А где ты тупой кацап еще дию используешь?? Как ИНН от туда достаешь?? Телефон на ксерокс кладешь??
Так что увы и ах...не завидуй ты тупой кацап нам украинцам ...дия это дерьмо...это для распила бабла нашим зеленым стадом..а не доя людей..
Так что успокойся тупой кацап...и не завидуй..
но на red-dot.org не нашёл ДІЮ среди награждённых
ни в одной категории ни в 2021-м году, ни в 2020-м.
Попробуйте кто-нибудь!
Может у вас получится?!
А то, боюсь, абы не получилось, что кто-то "привирает".
Какойто там реддот, который за небольшую денюжку кого угодно наградит фотографией на сайте.
Терь всё, что нужно знать о говноприложении: на первой страничке сверху написано "Закордонний паспорт", чють ниже бегущей строкой "не для виїзду за кордон"
И так там всё - налоговый номер не для предъявления в банке, налоговой, нотариусу
Паспорт - извените вас нет в базе
Итеде и тепе
А валерочка тут да, раскрылся на полную. Буду терь носом тыкать - толи на зарплате, толи круглый дурачок.