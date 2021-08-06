Подозреваемых в поджогах лесов задержали в Турции
В пожарах в двух разных районах виноваты две группы людей. Одни нарушители выбросили из машины окурки, другие - подожгли лес "коктейлем Молотова".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.
Четыре человека подожгли лес в районе Милас "коктейлем Молотова" и попытались сбежать. Их задержали: троих отправили под стражу, четвертого отпустили под судебный надзор.
Еще троих граждан Турции арестовали по подозрению в неумышленном поджоге Леса в районе Бодрума.
""Пожары начались после того, как трое бросили окурки из машины", - заявили в полиции.
Топ комментарии
+39 Речь Брежнева
показать весь комментарий06.08.2021 18:00
+25 Valery Greff
показать весь комментарий06.08.2021 18:11
+23 Володимир Начинка
показать весь комментарий06.08.2021 18:14
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кстати есть факты что курдские общины проживающие в Украине компактно начинают наглеть и гадить соседям
Мировой пожар раздуем.
їхні "внутрішні яничари" 😁
-??????????????
-Ду ю спік інгліш?
-??????????????
-Парле ля франсе?
-Неа,мы пскабскмя!
Раньше отрубали бы голову
https://defence-line.org/2021/08/russo-turisto/ Руссо туристо?
в любой беде кацапский след и без сомнений !
В СМИ поступила информация о задержании двух граждан РФ, которые находились в лесном массиве, недалеко от курортной Антальи. Согласно самым последним новостям, один из двух задержанных, которых подозревают в том, что они устроили пожар путем разжигания травы на дороге в Енисехирском районе Мерсина, был арестован.
В общем, если подтвердится, что это были действительно россияне, приехавшие в Турцию под видом туристов, то наверное, Анкаре следовало бы сделать вывод о качестве таких отдыхающих уже с новой точке зрения. Мало того, что на любых курортах от этой публики остальные стараются держаться как можно дальше, поскольку хуже быдла, чем это - трудно себе представить, они еще и несут потенциальную угрозу при случае - устроит масштабные теракты.
https://news.obozrevatel.com/ukr/abroad/masshtabni-lisovi-pozhezhi-v-turechchini-shukajte-russo-turisto.htm
И вот в связи с этим возникает вопрос о том, почему в районе популярных курортов случились пожары после того, как в Турцию и Египет возобновился массовый заезд отдыхающих из РФ? Ведь до этого, когда россиян почти не было - ничего не горело, хотя жара - была, лес - был, а пожара - не было. В Египте, например, просто гореть нечему и там нет этой проблемы, а вот в Турции - началось и как теперь видно - не в одном или двух местах, что можно было бы списать на какие-то естественные причины, а в 107 местах практически сразу.
https://news.obozrevatel.com/abroad/pozharyi-v-turtsii-i-rossijskie-turistyi-est-svyaz.htm
бывают душевнобольные пироманы.