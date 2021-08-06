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Подозреваемых в поджогах лесов задержали в Турции

Подозреваемых в поджогах лесов задержали в Турции

В пожарах в двух разных районах виноваты две группы людей. Одни нарушители выбросили из машины окурки, другие - подожгли лес "коктейлем Молотова".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Четыре человека подожгли лес в районе Милас "коктейлем Молотова" и попытались сбежать. Их задержали: троих отправили под стражу, четвертого отпустили под судебный надзор.

Еще троих граждан Турции арестовали по подозрению в неумышленном поджоге Леса в районе Бодрума.

""Пожары начались после того, как трое бросили окурки из машины", - заявили в полиции.

Читайте: Украинцев в охваченной пламенем Мугле пришлось вывозить из отеля по морю, - консул

Автор: 

пожар (5935) Турция (3374)


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Топ комментарии
+39
кацапня?
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06.08.2021 18:00
+25
"Вы правда турки?" " Так точно!"

Подозреваемых в поджогах лесов задержали в Турции - Цензор.НЕТ 1826
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06.08.2021 18:11
+23
Або на гроші кацапні. Світу пора звикнути, що де кацапи там всіляка гидота, де гидота - там кацапи.
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06.08.2021 18:14
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кацапня?
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06.08.2021 18:00 Ответить
Вопрос риторический.
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06.08.2021 18:07 Ответить
курды
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06.08.2021 18:09 Ответить
Как вариант...а курдов кто щас танцует? Вроде и несколько кукловодов...как США так и рашка
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06.08.2021 18:18 Ответить
их и сша кинуло с ихним курдистаном и кацапы . сами виноваты всё между собой грызутся кто больше под себя загребёт - цыгане востока . что с них взять
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06.08.2021 19:51 Ответить
Щас они в положении украинцев в период 1800-39 годов...разделенные кучей государств, куча разных лидеров и движух...
Кстати есть факты что курдские общины проживающие в Украине компактно начинают наглеть и гадить соседям
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06.08.2021 20:00 Ответить
де вони тут взялися?
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06.08.2021 22:17 Ответить
Повылазили откуда то при развале совка в херсонскую область...может азеры их выперли..может армяне...
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06.08.2021 22:20 Ответить
Або на гроші кацапні. Світу пора звикнути, що де кацапи там всіляка гидота, де гидота - там кацапи.
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06.08.2021 18:14 Ответить
Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем.
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06.08.2021 18:16 Ответить
это армяне мстят! прижилися тама! всех в Ереван
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06.08.2021 18:18 Ответить
После умышленных поджогов рашистами на востоке Украины на 200-300% можно быть уверенным что это очередная подлость гебешного путленфюрера.
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06.08.2021 18:28 Ответить
Да. Читал в первый день их задержания, что это кацапы. Местные поймали, полиции ещё пришлось отбивать кацапов от толпы
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06.08.2021 18:59 Ответить
а хто ж іще ?
їхні "внутрішні яничари" 😁
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06.08.2021 18:07 Ответить
Російськомовні турки?
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06.08.2021 18:09 Ответить
"Вы правда турки?" " Так точно!"

Подозреваемых в поджогах лесов задержали в Турции - Цензор.НЕТ 1826
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06.08.2021 18:11 Ответить
-Шпрехен зі дойч?
-??????????????
-Ду ю спік інгліш?
-??????????????
-Парле ля франсе?
-Неа,мы пскабскмя!
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06.08.2021 21:06 Ответить
Будут сидеть
Раньше отрубали бы голову
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06.08.2021 18:13 Ответить
Линия обороны.
Подозреваемых в поджогах лесов задержали в Турции - Цензор.НЕТ 4869

https://defence-line.org/2021/08/russo-turisto/ Руссо туристо?
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06.08.2021 18:17 Ответить
москаль-ордынские кацапсины
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06.08.2021 18:23 Ответить
с 2014 года - в мире много бед и преступлений,
в любой беде кацапский след и без сомнений !
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06.08.2021 18:38 Ответить
Кацапы...
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06.08.2021 19:00 Ответить
В Туреччині арештували «туриста» з Мордору, якого підозрюють в підпалі.

В СМИ поступила информация о задержании двух граждан РФ, которые находились в лесном массиве, недалеко от курортной Антальи. Согласно самым последним новостям, один из двух задержанных, которых подозревают в том, что они устроили пожар путем разжигания травы на дороге в Енисехирском районе Мерсина, был арестован.
В общем, если подтвердится, что это были действительно россияне, приехавшие в Турцию под видом туристов, то наверное, Анкаре следовало бы сделать вывод о качестве таких отдыхающих уже с новой точке зрения. Мало того, что на любых курортах от этой публики остальные стараются держаться как можно дальше, поскольку хуже быдла, чем это - трудно себе представить, они еще и несут потенциальную угрозу при случае - устроит масштабные теракты.
https://news.obozrevatel.com/ukr/abroad/masshtabni-lisovi-pozhezhi-v-turechchini-shukajte-russo-turisto.htm

И вот в связи с этим возникает вопрос о том, почему в районе популярных курортов случились пожары после того, как в Турцию и Египет возобновился массовый заезд отдыхающих из РФ? Ведь до этого, когда россиян почти не было - ничего не горело, хотя жара - была, лес - был, а пожара - не было. В Египте, например, просто гореть нечему и там нет этой проблемы, а вот в Турции - началось и как теперь видно - не в одном или двух местах, что можно было бы списать на какие-то естественные причины, а в 107 местах практически сразу.
https://news.obozrevatel.com/abroad/pozharyi-v-turtsii-i-rossijskie-turistyi-est-svyaz.htm
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06.08.2021 19:06 Ответить
москаль не може, щоб десь не насрать у світі, до в себе вже все засрав.
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06.08.2021 19:47 Ответить
Так понимаем это те же работают и в Греции, и в Македонии. Та че там скрывать и...в Хорватии тоже.
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06.08.2021 19:20 Ответить
Они и в Канаде подожгли,и в северной америке,и в РФ?
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07.08.2021 02:37 Ответить
Да кацап!
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07.08.2021 11:26 Ответить
Казав, кажу і буду казати: - за любим кіпешем стирчать роги кацапа.
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06.08.2021 21:01 Ответить
бывает неосторожность.
бывают душевнобольные пироманы.
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07.08.2021 04:51 Ответить
Их целая организация- ФСБ называется.
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07.08.2021 11:28 Ответить
не в этот раз.
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07.08.2021 17:27 Ответить
 
 