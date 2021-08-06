Подозреваемых в поджогах лесов задержали в Турции

В пожарах в двух разных районах виноваты две группы людей. Одни нарушители выбросили из машины окурки, другие - подожгли лес "коктейлем Молотова".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Четыре человека подожгли лес в районе Милас "коктейлем Молотова" и попытались сбежать. Их задержали: троих отправили под стражу, четвертого отпустили под судебный надзор.

Еще троих граждан Турции арестовали по подозрению в неумышленном поджоге Леса в районе Бодрума.

""Пожары начались после того, как трое бросили окурки из машины", - заявили в полиции.

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