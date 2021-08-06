Підозрюваних у підпалах лісів затримали в Туреччині
У пожежах у двох різних районах винні дві групи людей. Одні порушники викинули з машини недопалки, інші - підпалили ліс "коктейлем Молотова".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.
Чотири особи підпалили ліс в районі Мілас "коктейлем Молотова" і спробували втекти. Їх затримали: трьох відправили під варту, четвертого відпустили під судовий нагляд.
Ще трьох громадян Туреччини заарештували за підозрою в ненавмисному підпалі лісу в районі Бодрума.
""Пожежі почалися після того, як троє кинули недопалки з машини", - заявили в поліції.
Топ коментарі
+39 Речь Брежнева
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+25 Valery Greff
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+23 Володимир Начинка
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Кстати есть факты что курдские общины проживающие в Украине компактно начинают наглеть и гадить соседям
Мировой пожар раздуем.
їхні "внутрішні яничари" 😁
-??????????????
-Ду ю спік інгліш?
-??????????????
-Парле ля франсе?
-Неа,мы пскабскмя!
Раньше отрубали бы голову
https://defence-line.org/2021/08/russo-turisto/ Руссо туристо?
в любой беде кацапский след и без сомнений !
В СМИ поступила информация о задержании двух граждан РФ, которые находились в лесном массиве, недалеко от курортной Антальи. Согласно самым последним новостям, один из двух задержанных, которых подозревают в том, что они устроили пожар путем разжигания травы на дороге в Енисехирском районе Мерсина, был арестован.
В общем, если подтвердится, что это были действительно россияне, приехавшие в Турцию под видом туристов, то наверное, Анкаре следовало бы сделать вывод о качестве таких отдыхающих уже с новой точке зрения. Мало того, что на любых курортах от этой публики остальные стараются держаться как можно дальше, поскольку хуже быдла, чем это - трудно себе представить, они еще и несут потенциальную угрозу при случае - устроит масштабные теракты.
https://news.obozrevatel.com/ukr/abroad/masshtabni-lisovi-pozhezhi-v-turechchini-shukajte-russo-turisto.htm
И вот в связи с этим возникает вопрос о том, почему в районе популярных курортов случились пожары после того, как в Турцию и Египет возобновился массовый заезд отдыхающих из РФ? Ведь до этого, когда россиян почти не было - ничего не горело, хотя жара - была, лес - был, а пожара - не было. В Египте, например, просто гореть нечему и там нет этой проблемы, а вот в Турции - началось и как теперь видно - не в одном или двух местах, что можно было бы списать на какие-то естественные причины, а в 107 местах практически сразу.
https://news.obozrevatel.com/abroad/pozharyi-v-turtsii-i-rossijskie-turistyi-est-svyaz.htm
бывают душевнобольные пироманы.