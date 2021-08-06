Підозрюваних у підпалах лісів затримали в Туреччині

У пожежах у двох різних районах винні дві групи людей. Одні порушники викинули з машини недопалки, інші - підпалили ліс "коктейлем Молотова".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Чотири особи підпалили ліс в районі Мілас "коктейлем Молотова" і спробували втекти. Їх затримали: трьох відправили під варту, четвертого відпустили під судовий нагляд.

Ще трьох громадян Туреччини заарештували за підозрою в ненавмисному підпалі лісу в районі Бодрума.

""Пожежі почалися після того, як троє кинули недопалки з машини", - заявили в поліції.

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