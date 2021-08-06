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Граждане Украины не пострадали в результате массивных пожаров в Турции, - посольство

Граждане Украины не пострадали в результате массивных пожаров в Турции, - посольство

В результате лесных пожаров в Турции граждане Украины не пострадали.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом сообщило посольство Украины в Турции 

Посольство отметило, что, согласно заявлению министра сельского и лесного хозяйства Бекира Пакдемирли, в период с 28 июля по 3 августа в 38 регионах Турции возникло 163 пожара, 152 из которых ликвидировали.

"В результате катастрофы в Мугла и Анталии умерло восемь человек. Пострадавших из-за стихии граждан Украины нет. В местах отдыха украинских туристов угрозы жизни нашим гражданам нет", - говорится в сообщении.

В дипмиссии отметили, что в Турции работает посольство Украины, а также генконсульство в Стамбуле и консульство в Анталии, куда могут обращаться украинцы.

"В основном звонки граждан Украины поступают с просьбой дать рекомендации по их действий из-за пожаров на территории Турции. Кроме того, обращение могут касаться перемещения туристов в другие отели, более отдаленные от зон стихийного бедствия, в результате чего дипломатические учреждения вмешиваются и ведут переговоры с туроператорами по этому вопросу ", - говорится в комментарии.

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пожар (5935) Турция (3374)


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На РАБссии горит Тайга в Якутии на площади 5 миллионов гектаров уже полмесяца..подох 1 Заяц,один тигр и 1 ведмедь...РАБссиянцы не задыхаются от копоти,не горят,не дохнут и не тонут,а тем более не сгорают заживо... Вялика Хромосомные СкреПОНОСцы...Туркам и грекам на заметку....
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06.08.2021 20:09 Ответить
у них там свои разборки! очень слёзно просят Якутию отделелится уже который год! Якутия не хочет и ждет!
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06.08.2021 20:51 Ответить
Сердце болит за наших воинов - героев под обстрелами на линии фронта.... А за отдыхающих - не болит.... И даже не интересно читать, что там у них с отдыхом....
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06.08.2021 21:11 Ответить
Мля, а мы то так за них переживали
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07.08.2021 00:17 Ответить
От взрыва сверхновой в соседней галактике никто из украинцев не пострадал.
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07.08.2021 15:10 Ответить
 
 