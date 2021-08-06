Граждане Украины не пострадали в результате массивных пожаров в Турции, - посольство

В результате лесных пожаров в Турции граждане Украины не пострадали.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом сообщило посольство Украины в Турции

Посольство отметило, что, согласно заявлению министра сельского и лесного хозяйства Бекира Пакдемирли, в период с 28 июля по 3 августа в 38 регионах Турции возникло 163 пожара, 152 из которых ликвидировали.

"В результате катастрофы в Мугла и Анталии умерло восемь человек. Пострадавших из-за стихии граждан Украины нет. В местах отдыха украинских туристов угрозы жизни нашим гражданам нет", - говорится в сообщении.

В дипмиссии отметили, что в Турции работает посольство Украины, а также генконсульство в Стамбуле и консульство в Анталии, куда могут обращаться украинцы.

"В основном звонки граждан Украины поступают с просьбой дать рекомендации по их действий из-за пожаров на территории Турции. Кроме того, обращение могут касаться перемещения туристов в другие отели, более отдаленные от зон стихийного бедствия, в результате чего дипломатические учреждения вмешиваются и ведут переговоры с туроператорами по этому вопросу ", - говорится в комментарии.

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