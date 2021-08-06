Громадяни України не постраждали внаслідок потужних пожеж у Туреччині, - посольство

Унаслідок лісових пожеж у Туреччині громадяни України не постраждали.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це повідомило посольство України в Туреччині.

Посольство наголосило, що, згідно із заявою міністра сільського і лісового господарства Бекіра Пакдемірлі, в період із 28 липня до 3 серпня у 38 регіонах Туреччини виникло 163 пожежі, 152 з яких ліквідували.



"Унаслідок катастрофи в Муглі та Анталії померло восьмеро осіб. Постраждалих через стихію громадян України немає. У місцях відпочинку українських туристів загрози життю нашим громадянам немає", – сказано в повідомленні.

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У дипмісії зазначили, що в Туреччині працює посольство України, а також генконсульство у Стамбулі і консульство в Анталії, куди можуть звертатися українці.



"В основному дзвінки громадян України надходять із проханням надати рекомендації щодо їхніх дій через пожежі на території Туреччини. Крім того, звернення можуть стосуватись переміщення туристів в інші готелі, більш віддалені від зон стихійного лиха, у результаті чого дипломатичні установи втручаються та ведуть перемовини з туроператорами по цьому питанню", – зазначено в коментарі.

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