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Громадяни України не постраждали внаслідок потужних пожеж у Туреччині, - посольство

Громадяни України не постраждали внаслідок потужних пожеж у Туреччині, - посольство

Унаслідок лісових пожеж у Туреччині громадяни України не постраждали.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це повідомило посольство України в Туреччині.

Посольство наголосило, що, згідно із заявою міністра сільського і лісового господарства Бекіра Пакдемірлі, в період із 28 липня до 3 серпня у 38 регіонах Туреччини виникло 163 пожежі, 152 з яких ліквідували.

"Унаслідок катастрофи в Муглі та Анталії померло восьмеро осіб. Постраждалих через стихію громадян України немає. У місцях відпочинку українських туристів загрози життю нашим громадянам немає", – сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українців в охопленій полум'ям Муглі довелося вивозити з готелю морем, - консул

У дипмісії зазначили, що в Туреччині працює посольство України, а також генконсульство у Стамбулі і консульство в Анталії, куди можуть звертатися українці.

"В основному дзвінки громадян України надходять із проханням надати рекомендації щодо їхніх дій через пожежі на території Туреччини. Крім того, звернення можуть стосуватись переміщення туристів в інші готелі, більш віддалені від зон стихійного лиха, у результаті чого дипломатичні установи втручаються та ведуть перемовини з туроператорами по цьому питанню", – зазначено в коментарі.

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Автор: 

пожежа (4315) Туреччина (3494)


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На РАБссии горит Тайга в Якутии на площади 5 миллионов гектаров уже полмесяца..подох 1 Заяц,один тигр и 1 ведмедь...РАБссиянцы не задыхаются от копоти,не горят,не дохнут и не тонут,а тем более не сгорают заживо... Вялика Хромосомные СкреПОНОСцы...Туркам и грекам на заметку....
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06.08.2021 20:09 Відповісти
у них там свои разборки! очень слёзно просят Якутию отделелится уже который год! Якутия не хочет и ждет!
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06.08.2021 20:51 Відповісти
Сердце болит за наших воинов - героев под обстрелами на линии фронта.... А за отдыхающих - не болит.... И даже не интересно читать, что там у них с отдыхом....
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06.08.2021 21:11 Відповісти
Мля, а мы то так за них переживали
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07.08.2021 00:17 Відповісти
От взрыва сверхновой в соседней галактике никто из украинцев не пострадал.
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07.08.2021 15:10 Відповісти
 
 