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Зданию "Квіти України" присвоили статус памятника архитектуры

Зданию

Министерство культуры и информационной политики добавило киевское здание "Цветы Украины" в реестр государственных памятников.

Об этом сообщил в Telegram-канале министр культуры Александр Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ

"Только что подписал приказ о внесении здания "Квіти України" в реестр государственных памятников. Теперь Квіти официально являются памятником архитектуры, монументального искусства местного значения", - написал он.

Теперь здание нельзя снести или перестроить - оно получило охранный статус, отметил Ткаченко.

Смотрите: В центре Киева сносят здание "Квіти України": местные жители заблокировали работу техники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

архитектура (152) Киев (25490) Ткаченко Александр (429)


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Донецкие лягавые проиграли???
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06.08.2021 21:14 Ответить
Пам'ятник архітектури, бо нині нвкому пам'ятники зводити. Зелена велика стройка - це ремонт колишньої архітектури. В сенсі імітація.
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06.08.2021 21:15 Ответить
И заставить мудаков-инвесторов восстановить фасад здания за свой счет
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06.08.2021 21:24 Ответить
Ненужная, глупая постройка, бесполезная, токо место занимает
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06.08.2021 21:25 Ответить
Дивна справа...
Жінка не кохає оранжерею-крамницю, де можна купити букет кольорів? 💐💐💐
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07.08.2021 02:14 Ответить
рили? добавили то, что от него осталось? как вовремя ... а если хотят "как былО" дык тогда ж можно с кондачка и 18 век за основу принять.
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06.08.2021 22:33 Ответить
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07.08.2021 12:45 Ответить
 
 