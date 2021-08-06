Зданию "Квіти України" присвоили статус памятника архитектуры

Министерство культуры и информационной политики добавило киевское здание "Цветы Украины" в реестр государственных памятников.

Об этом сообщил в Telegram-канале министр культуры Александр Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что подписал приказ о внесении здания "Квіти України" в реестр государственных памятников. Теперь Квіти официально являются памятником архитектуры, монументального искусства местного значения", - написал он.

Теперь здание нельзя снести или перестроить - оно получило охранный статус, отметил Ткаченко.

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