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Будівлі "Квіти України" присвоїли статус пам'ятки архітектури

Будівлі

Міністерство культури й інформаційної політики додало київську будівлю "Квіти України" до реєстру державних пам'яток.

Про це повідомив у Telegram-каналі міністр культури Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно підписав наказ про внесення будівлі "Квіти України" до реєстру державних пам'яток. Тепер Квіти офіційно є пам'яткою архітектури, монументального мистецтва місцевого значення", - написав він.

Тепер будівлю не можна знести чи перебудувати - вона отримала охоронний статус, зазначив Ткаченко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У центрі Києва зносять будинок "Квіти України": місцеві жителі заблокували роботу техніки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

архітектура (89) Київ (19436) Ткаченко Олександр (509)


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Донецкие лягавые проиграли???
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06.08.2021 21:14 Відповісти
Пам'ятник архітектури, бо нині нвкому пам'ятники зводити. Зелена велика стройка - це ремонт колишньої архітектури. В сенсі імітація.
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06.08.2021 21:15 Відповісти
И заставить мудаков-инвесторов восстановить фасад здания за свой счет
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06.08.2021 21:24 Відповісти
Ненужная, глупая постройка, бесполезная, токо место занимает
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06.08.2021 21:25 Відповісти
Дивна справа...
Жінка не кохає оранжерею-крамницю, де можна купити букет кольорів? 💐💐💐
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07.08.2021 02:14 Відповісти
рили? добавили то, что от него осталось? как вовремя ... а если хотят "как былО" дык тогда ж можно с кондачка и 18 век за основу принять.
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06.08.2021 22:33 Відповісти
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07.08.2021 12:45 Відповісти
 
 