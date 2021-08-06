Будівлі "Квіти України" присвоїли статус пам'ятки архітектури

Міністерство культури й інформаційної політики додало київську будівлю "Квіти України" до реєстру державних пам'яток.

Про це повідомив у Telegram-каналі міністр культури Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно підписав наказ про внесення будівлі "Квіти України" до реєстру державних пам'яток. Тепер Квіти офіційно є пам'яткою архітектури, монументального мистецтва місцевого значення", - написав він.

Тепер будівлю не можна знести чи перебудувати - вона отримала охоронний статус, зазначив Ткаченко.

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