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Новости Оккупация Крыма
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Австрия на саммите "Крымской платформы" будет представлена главой МИД Шалленбергом

Австрия на саммите

Австрия поддерживает инициативу Украины по созданию Крымской платформы, четким сигналом чего станет участие главы австрийского МИД Александера Шалленберга в учредительном саммите 23 августа в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщили в федеральном министерстве европейских и международных дел Республики Австрия.

"Австрия будет представлена ​​на учредительном мероприятии Крымской платформы 23 августа 2021 в Киеве министром иностранных дел Александером Шалленбергом. И этим участием министра иностранных дел Шалленбергом Австрия подает четкий сигнал о том, что поддерживает украинскую инициативу по созданию Крымской платформы", - заявили в австрийском МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество участников Крымской платформы возросло до 33: +1 президент приедет в Киев на учредительный саммит, - Кулеба

Комментируя позицию Австрии относительно Крымской платформы, в дипломатическом ведомстве отметили, что "Австрия приветствует инициативу Украины собрать вместе международное сообщество для того, чтобы вопрос недопустимой незаконной аннексии Крыма и ее последствий оставался в международной повестке дня".

"Уважение к международному праву и уважение к территориальной целостности является краеугольным камнем европейского порядка безопасности. Поэтому Австрия осуждает незаконную аннексию и милитаризацию Крымского полуострова Российской Федерацией и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", - сообщили в МИД Австрии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США решительно поддерживают Крымскую платформу и будут тесно сотрудничать с правительством Украины для ее поддержки, - Квин

Автор: 

Австрия (807) Шалленберг Александр (45) Крымская платформа (308)


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Топ комментарии
+7
К какому газпрому он приписан?
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06.08.2021 21:18
+7
Шеленберг? Кальтербрунер приїде
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06.08.2021 21:19
+7
У австрийцев два главных достижения!
Они убедили весь мир что:
1) Моцарт - австриец (на самом деле немец),
и
2) Гитлер - немец (на самом деле австриец)
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06.08.2021 22:55
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К какому газпрому он приписан?
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06.08.2021 21:18 Ответить
От газпрома там некий Штурлиц, типа из нейтральной Швейцарии...
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06.08.2021 21:25 Ответить
а член набсовета некий пастор Шлаг, и доктор Айсман
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06.08.2021 23:03 Ответить
Шеленберг? Кальтербрунер приїде
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06.08.2021 21:19 Ответить
Фірташ пів Австрії купив, тому вони його Америці не видають. Кримський Титан до цього часу на нього працює.
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06.08.2021 21:21 Ответить
17 миттевостей весни
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06.08.2021 21:23 Ответить
Это какой-то неправильный Шалленберг. Тот был фон Шелленберг. И имя у него было правильное- Вальтер. Как у моего кота.
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06.08.2021 21:34 Ответить
у них там есть закон про декоммунизацию сорян денацификацию
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06.08.2021 23:04 Ответить
Австрия на саммите Крымской платформы будет представлена главой МИД Шалленбергом - Цензор.НЕТ 9279
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06.08.2021 21:35 Ответить
разочарован...
думал Австрия будет представлена той неописуемой красоты чьей то невестой,
которая так лихо ***** вертела в танце, шо он даже пола копытами не дотрагивался...
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06.08.2021 22:03 Ответить
Ну і где набрать первих ЛЕДЬ?
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06.08.2021 22:51 Ответить
Давайте уже сразу Шикельгрубера!
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06.08.2021 22:53 Ответить
У австрийцев два главных достижения!
Они убедили весь мир что:
1) Моцарт - австриец (на самом деле немец),
и
2) Гитлер - немец (на самом деле австриец)
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06.08.2021 22:55 Ответить
Ich Osterreisherinerinen! Danke)))
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06.08.2021 23:20 Ответить
Карин Кнайсль заплакала.
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07.08.2021 05:26 Ответить
это симптоматично... глава австрийского МИД Александер Шалленберг... послом Германии в СССР перед началом войны, зачитавшим ноту об объявлении войны СССР, был Фридрих-Вернер фон дер Шуленбург... политическую разведку в той же Германии возглавлял Вальтер Шелленберг...
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07.08.2021 06:01 Ответить
 
 