Австрия на саммите "Крымской платформы" будет представлена главой МИД Шалленбергом

Австрия поддерживает инициативу Украины по созданию Крымской платформы, четким сигналом чего станет участие главы австрийского МИД Александера Шалленберга в учредительном саммите 23 августа в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщили в федеральном министерстве европейских и международных дел Республики Австрия.

"Австрия будет представлена ​​на учредительном мероприятии Крымской платформы 23 августа 2021 в Киеве министром иностранных дел Александером Шалленбергом. И этим участием министра иностранных дел Шалленбергом Австрия подает четкий сигнал о том, что поддерживает украинскую инициативу по созданию Крымской платформы", - заявили в австрийском МИД.

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Комментируя позицию Австрии относительно Крымской платформы, в дипломатическом ведомстве отметили, что "Австрия приветствует инициативу Украины собрать вместе международное сообщество для того, чтобы вопрос недопустимой незаконной аннексии Крыма и ее последствий оставался в международной повестке дня".

"Уважение к международному праву и уважение к территориальной целостности является краеугольным камнем европейского порядка безопасности. Поэтому Австрия осуждает незаконную аннексию и милитаризацию Крымского полуострова Российской Федерацией и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", - сообщили в МИД Австрии.

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