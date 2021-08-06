Австрія на саміті Кримської платформи буде представлена головою МЗС Шалленбергом
Австрія підтримує ініціативу України зі створення Кримської платформи, чітким сигналом чого стане участь глави австрійського МЗС Александера Шалленберга в установчому саміті 23 серпня у Києві.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомили у федеральному міністерстві європейських та міжнародних справ Республіки Австрія.
"Австрія буде представлена на установчому заході Кримської платформи 23 серпня 2021 року в Києві міністром закордонних справ Александером Шалленбергом. І цією участю міністра закордонних справ Шалленберга Австрія подає чіткий сигнал про те, що підтримує українську ініціативу зі створення Кримської платформи", - заявили в австрійському МЗС.
Коментуючи позицію Австрії стосовно Кримської платформи, у дипломатичному відомстві зазначили, що "Австрія вітає ініціативу України зібрати разом міжнародне співтовариство для того, щоб питання неприпустимої незаконної анексії Криму та її наслідків залишалося у міжнародному порядку денному".
"Повага до міжнародного права та повага до територіальної цілісності є наріжним каменем європейського порядку безпеки. Тому Австрія засуджує незаконну анексію і мілітаризацію Кримського півострова Російською Федерацією та підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - повідомили в МЗС Австрії.
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думал Австрия будет представлена той неописуемой красоты чьей то невестой,
которая так лихо ***** вертела в танце, шо он даже пола копытами не дотрагивался...
Они убедили весь мир что:
1) Моцарт - австриец (на самом деле немец),
и
2) Гитлер - немец (на самом деле австриец)