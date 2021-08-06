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Новини Окупація Криму
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Австрія на саміті Кримської платформи буде представлена головою МЗС Шалленбергом

Австрія на саміті Кримської платформи буде представлена головою МЗС Шалленбергом

Австрія підтримує ініціативу України зі створення Кримської платформи, чітким сигналом чого стане участь глави австрійського МЗС Александера Шалленберга в установчому саміті 23 серпня у Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомили у федеральному міністерстві європейських та міжнародних справ Республіки Австрія.

"Австрія буде представлена на установчому заході Кримської платформи 23 серпня 2021 року в Києві міністром закордонних справ Александером Шалленбергом. І цією участю міністра закордонних справ Шалленберга Австрія подає чіткий сигнал про те, що підтримує українську ініціативу зі створення Кримської платформи", - заявили в австрійському МЗС.

Коментуючи позицію Австрії стосовно Кримської платформи, у дипломатичному відомстві зазначили, що "Австрія вітає ініціативу України зібрати разом міжнародне співтовариство для того, щоб питання неприпустимої незаконної анексії Криму та її наслідків залишалося у міжнародному порядку денному".

"Повага до міжнародного права та повага до територіальної цілісності є наріжним каменем європейського порядку безпеки. Тому Австрія засуджує незаконну анексію і мілітаризацію Кримського півострова Російською Федерацією та підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - повідомили в МЗС Австрії.

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Автор: 

Австрія (958) Шалленберг Александер (61) Кримська платформа (320)


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Топ коментарі
+7
К какому газпрому он приписан?
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06.08.2021 21:18
+7
Шеленберг? Кальтербрунер приїде
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06.08.2021 21:19
+7
У австрийцев два главных достижения!
Они убедили весь мир что:
1) Моцарт - австриец (на самом деле немец),
и
2) Гитлер - немец (на самом деле австриец)
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06.08.2021 22:55
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К какому газпрому он приписан?
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06.08.2021 21:18 Відповісти
От газпрома там некий Штурлиц, типа из нейтральной Швейцарии...
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06.08.2021 21:25 Відповісти
а член набсовета некий пастор Шлаг, и доктор Айсман
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06.08.2021 23:03 Відповісти
Шеленберг? Кальтербрунер приїде
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06.08.2021 21:19 Відповісти
Фірташ пів Австрії купив, тому вони його Америці не видають. Кримський Титан до цього часу на нього працює.
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06.08.2021 21:21 Відповісти
17 миттевостей весни
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06.08.2021 21:23 Відповісти
Это какой-то неправильный Шалленберг. Тот был фон Шелленберг. И имя у него было правильное- Вальтер. Как у моего кота.
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06.08.2021 21:34 Відповісти
у них там есть закон про декоммунизацию сорян денацификацию
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06.08.2021 23:04 Відповісти
Австрия на саммите Крымской платформы будет представлена главой МИД Шалленбергом - Цензор.НЕТ 9279
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06.08.2021 21:35 Відповісти
разочарован...
думал Австрия будет представлена той неописуемой красоты чьей то невестой,
которая так лихо ***** вертела в танце, шо он даже пола копытами не дотрагивался...
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06.08.2021 22:03 Відповісти
Ну і где набрать первих ЛЕДЬ?
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06.08.2021 22:51 Відповісти
Давайте уже сразу Шикельгрубера!
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06.08.2021 22:53 Відповісти
У австрийцев два главных достижения!
Они убедили весь мир что:
1) Моцарт - австриец (на самом деле немец),
и
2) Гитлер - немец (на самом деле австриец)
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06.08.2021 22:55 Відповісти
Ich Osterreisherinerinen! Danke)))
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06.08.2021 23:20 Відповісти
Карин Кнайсль заплакала.
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07.08.2021 05:26 Відповісти
это симптоматично... глава австрийского МИД Александер Шалленберг... послом Германии в СССР перед началом войны, зачитавшим ноту об объявлении войны СССР, был Фридрих-Вернер фон дер Шуленбург... политическую разведку в той же Германии возглавлял Вальтер Шелленберг...
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07.08.2021 06:01 Відповісти
 
 