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Структуры Навального официально запретили в России

Структуры Навального официально запретили в России

Министерство юстиции России официально включило в список запрещенных организаций "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) и "Фонд защиты прав граждан", признанных ранее иностранными агентами, а также штабы российского оппозиционного политика Алексея Навального. Все они ранее были объявлены "экстремистскими" и с 6 августа должны получить соответствующий формальный статус в специальном реестре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио Свобода. 

Это произошло после того, как Первый апелляционный суд Москвы отказал в жалобе на решение нижестоящей инстанции. Оба заседания прошли в закрытом режиме по инициативе Генпрокуратуры. Ведомство настояло на том, что в материалах дела есть "государственная тайна". По этой причине адвокатов заставили сдать телефоны, а в суде глушить мобильную связь.

На суде прокуроры заявили, что "под прикрытием либеральных лозунгов" структуры Навального якобы формируют условия для "дестабилизации" ситуации в стране, а их цель, по мнению обвинения, - изменить конституционный строй с помощью "цветной революции".

За участие в деятельности этих организаций, а также за их финансирования, в том числе с помощью донатов (от английского слова donation - пожертвование), возможно уголовное наказание до 10 лет лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России заблокировали сайт Навального и 49 связанных с политиком ресурсов

Автор: 

россия (95418) цензура (1337) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+7
Как же мне пофиг на этого бутербродного,аж неудобно)он ноль в ноль начинающее пуйло-ставши презом,все одно на нас бы напал через энное количество лет
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06.08.2021 22:17
+6
ура, фюрер разрешил кацапам зиговать !
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06.08.2021 22:05
+5
Водочьки ему принесите он в тюрьме сидит!!!
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06.08.2021 22:04
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Водочьки ему принесите он в тюрьме сидит!!!
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06.08.2021 22:04 Ответить
ура, фюрер разрешил кацапам зиговать !
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06.08.2021 22:05 Ответить
Дійсно Україна не Росія !!! В Україні кремлівські гниди почувають себе як в рідній хаті !!!)))
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06.08.2021 22:13 Ответить
Сказочный персонаж этот бутерброд. Вместо того, шоб сваливать с рашки он летит в нее, шобы сесть в тюрму.

Ну ничо. Зато начучится делать чотки из хлебного мякиша, выучит тюремный жаргон и набьет себе на ляшку пару куполов, а если повезет то его коронуют прямо возле параши пару больших волосатых грузино - росиянинов

Структуры Навального официально запретили в России - Цензор.НЕТ 3760
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06.08.2021 22:16 Ответить
Как же мне пофиг на этого бутербродного,аж неудобно)он ноль в ноль начинающее пуйло-ставши презом,все одно на нас бы напал через энное количество лет
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06.08.2021 22:17 Ответить
вы правы - дай ему власть - оно через секунду двухголовую курицу себе на голову напялит и тут же станет ****** и как следствие врагом Украины.
забыть и похерить ету имперскую запоребриковую возню - на себя смотреть и делать...
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06.08.2021 22:40 Ответить
ПО РОССИЙСКИ !!! БОЯТСЯ -ЗНАЧИТ УВАЖАЮТ !)
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06.08.2021 22:35 Ответить
насрать на эту раху, пусть жрут друг друга, единственный кто заслуживал немного признательности, это Немцов, но неизвестно, что он бы делал оказавшись в кремле.
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06.08.2021 22:45 Ответить
"неизвестно, что он бы делал" - ето главные слова.
на самом деле и скорее всего ето был бы "мягкий" вариант *****.
***** в любом варианте не должно присутствовать в Украине.
наплевать-уснуть на кацапов...
тока 4-жды клованы могут верить и в глаза казапам заглядывать.
зеленый посыл "я всем сердцем хочу мира, но решает на 90% все тока *****" - не шo иное как снять с себя ответстенность и тупой слив...
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06.08.2021 22:59 Ответить
полностью согласен.
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06.08.2021 23:01 Ответить
Меркель вже навіть не стурбується
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06.08.2021 23:00 Ответить
Коммуно-фашисткая власть узурпировала Россию, все действия касательно Навального были предсказуемы
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06.08.2021 23:01 Ответить
Структури Навального офіційно заборонили в Росії - Цензор.НЕТ 9256Структури Навального офіційно заборонили в Росії - Цензор.НЕТ 4847Структури Навального офіційно заборонили в Росії - Цензор.НЕТ 7384
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07.08.2021 01:16 Ответить
Структури Навального офіційно заборонили в Росії - Цензор.НЕТ 6601
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07.08.2021 01:14 Ответить
Структури Навального офіційно заборонили в Росії - Цензор.НЕТ 4095
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07.08.2021 01:17 Ответить
Навальный - герой и настоящий борец с режимом рф.
А хто тут про "бутерброд" - полезные кремлю идийоты.
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07.08.2021 04:45 Ответить
Навальный такой же герой как белорусские оппозиционеры. Зайчик, чьи уши торчат в местных спецслужбах для слива протестов. Нам ли не знать - у нас таких половина профессиональных оппозиционеров.
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07.08.2021 05:53 Ответить
 
 