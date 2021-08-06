Структуры Навального официально запретили в России
Министерство юстиции России официально включило в список запрещенных организаций "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) и "Фонд защиты прав граждан", признанных ранее иностранными агентами, а также штабы российского оппозиционного политика Алексея Навального. Все они ранее были объявлены "экстремистскими" и с 6 августа должны получить соответствующий формальный статус в специальном реестре.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио Свобода.
Это произошло после того, как Первый апелляционный суд Москвы отказал в жалобе на решение нижестоящей инстанции. Оба заседания прошли в закрытом режиме по инициативе Генпрокуратуры. Ведомство настояло на том, что в материалах дела есть "государственная тайна". По этой причине адвокатов заставили сдать телефоны, а в суде глушить мобильную связь.
На суде прокуроры заявили, что "под прикрытием либеральных лозунгов" структуры Навального якобы формируют условия для "дестабилизации" ситуации в стране, а их цель, по мнению обвинения, - изменить конституционный строй с помощью "цветной революции".
За участие в деятельности этих организаций, а также за их финансирования, в том числе с помощью донатов (от английского слова donation - пожертвование), возможно уголовное наказание до 10 лет лишения свободы.
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Ну ничо. Зато начучится делать чотки из хлебного мякиша, выучит тюремный жаргон и набьет себе на ляшку пару куполов, а если повезет то его коронуют прямо возле параши пару больших волосатых грузино - росиянинов
забыть и похерить ету имперскую запоребриковую возню - на себя смотреть и делать...
на самом деле и скорее всего ето был бы "мягкий" вариант *****.
***** в любом варианте не должно присутствовать в Украине.
наплевать-уснуть на кацапов...
тока 4-жды клованы могут верить и в глаза казапам заглядывать.
зеленый посыл "я всем сердцем хочу мира, но решает на 90% все тока *****" - не шo иное как снять с себя ответстенность и тупой слив...
А хто тут про "бутерброд" - полезные кремлю идийоты.