В России заблокировали сайт Навального и 49 связанных с политиком ресурсов
Российские власти заблокировали сайт российского оппозиционера Алексея Навального, а аткже 49 связанных с ним интернет-ресурсов.
Об этом соратник политика Леонид Волков сообщил в своем Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Решением Генпрокуратуры было заблокировано 49 сайтов одновременно: помимо сайта Алексея Навального, также и мой сайт, и сайты Любови Соболь и Олега Степанова; все сайты бывших региональных штабов; сайты РосЯмы и РосЖКХ, сайт "Альянса врачей". И сайт ФБК, разумеется", - сообщил Волков.
26 июля при попытке зайти на navalny.com операторы связи информируют, что доступ к нему ограничен на основании закона "О защите информации".
Как сообщает "Настоящее время", сайт уже внесен в список запрещенных, информация об этом размещена на "Роскомсвободе", регистрирующей запреты работы интернет-ресурсов.
Несколько лет назад Роскомнадзор уже блокировал сайт Навального, но снял ограничения, когда с ресурса удалили расследование, посвященное миллиардеру Олегу Дерипаске и вице-премьеру правительства РФ Сергею Приходько.
Глава Якутии Айсен Николаев провел срочное совещание и поручил своим подчиненным усилить борьбу с лесными пожарами, чтобы «регион не остался без штанов». При необходимости к тушению пожаров разрешено привлекать в принудительном порядке заключенных исправительных колоний и все взрослое население республики в возрасте от 18 до 65 лет. Эксперты полагают, что если в ближайшие недели пожары продолжат уничтожение лесных массивов, то долг Якутии может возрасти до 60 миллионов долларов. По словам Николаева, китайские бизнесмены очень недовольны и требуют скорейшего возмещения убытков.
«У меня был очень неприятный разговор с китайцами. С их стороны к решению проблемы подключились даже государственные органы. Вчера я общался с китайским министром лесозаготовок Сибири и он в ультимативной форме требовал полной компенсации за сгоревший лес. Слава богу, удалось по-братски договориться о предоставлении новых участков леса для вырубки. В Китае тоже люди здравомыслящие, понимают в какой ситуации Якутия находится, но денег мы все равно должны и много. Господин Ди Каприо недавно изъявлял желание помочь. Будем рады любой финансовой помощи со стороны этого прекрасного человека и великого актера», - сказал Николаев.
Правительство КНР заявило, что при необходимости готово предоставить Якутии кредит для покрытия долга перед китайскими бизнесменами. В дальнейшем также предусмотрена возможность реструктуризации кредита и его покрытие за счет доступа к заповеднику «Ленские столбы».
ДЕБІЛИ, ***.
Бутєрброднік, мля
Которого власти почему-то упорно ломать не хотят.
Просто говорится, что это кремлёвская заготовка - "лидер оппозиции", которого режим не сломил и которого лохи должны на руках внести в кремль.
По делу сказать есть что ? То-то и оно !
это я про тебя.
типичная пригожинская методичка: "кремлёвская заготовка - "лидер оппозиции", которого режим не сломил и которого лохи должны на руках внести в кремль."
А Навальный вышел из тюрьмы с целыми рёбрами, пальцами, неотбитыми почками, печенью и лёгкими. Потом его "отравили", а он выглядел загорелым красавчиком после отпуска.
Да, он голодал, но голодание - это очиститительная процедура, которая приносит только пользу...
или ты полезный кремлю идийот.
Желаю тебе таких походов в тюрьмы , чтоб тебя так же "отравили" и ты выглядел загорелым красавчиком после отпуска. очистительных процедур, которые приносят только пользу...
Меня на Цензоре уже 10 лет знают (в отличие от тебя).
Про брехню он тут рассуждает ...
Про брехню он тут рассуждает ..."