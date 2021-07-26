РУС
В России заблокировали сайт Навального и 49 связанных с политиком ресурсов

Российские власти заблокировали сайт российского оппозиционера Алексея Навального, а аткже 49 связанных с ним интернет-ресурсов.

Об этом соратник политика Леонид Волков сообщил в своем Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Решением Генпрокуратуры было заблокировано 49 сайтов одновременно: помимо сайта Алексея Навального, также и мой сайт, и сайты Любови Соболь и Олега Степанова; все сайты бывших региональных штабов; сайты РосЯмы и РосЖКХ, сайт "Альянса врачей". И сайт ФБК, разумеется", - сообщил Волков.

26 июля при попытке зайти на navalny.com операторы связи информируют, что доступ к нему ограничен на основании закона "О защите информации".

Как сообщает "Настоящее время", сайт уже внесен в список запрещенных, информация об этом размещена на "Роскомсвободе", регистрирующей запреты работы интернет-ресурсов.

Несколько лет назад Роскомнадзор уже блокировал сайт Навального, но снял ограничения, когда с ресурса удалили расследование, посвященное миллиардеру Олегу Дерипаске и вице-премьеру правительства РФ Сергею Приходько.

похер!
26.07.2021 15:23 Ответить
россия и свобода слова - это такие же несовместимые вещи, как россия и добро!
26.07.2021 15:36 Ответить
Меркель похер, Байдену похер - значит, и нам похер.
26.07.2021 15:25 Ответить
похер!
26.07.2021 15:23 Ответить
это не конец..
26.07.2021 15:25 Ответить
Злобно и яростно оттягівают свой "конєц"??))
26.07.2021 15:31 Ответить
Правительству Якутии придется выплатить более 40 миллионов долларов китайским лесоперерабатывающим компаниям из-за продолжающихся лесных пожаров. Среди сгоревших 1,5 миллионов гектаров леса большая часть предназначалась для вырубки и экспорта в Китай.
Глава Якутии Айсен Николаев провел срочное совещание и поручил своим подчиненным усилить борьбу с лесными пожарами, чтобы «регион не остался без штанов». При необходимости к тушению пожаров разрешено привлекать в принудительном порядке заключенных исправительных колоний и все взрослое население республики в возрасте от 18 до 65 лет. Эксперты полагают, что если в ближайшие недели пожары продолжат уничтожение лесных массивов, то долг Якутии может возрасти до 60 миллионов долларов. По словам Николаева, китайские бизнесмены очень недовольны и требуют скорейшего возмещения убытков.
«У меня был очень неприятный разговор с китайцами. С их стороны к решению проблемы подключились даже государственные органы. Вчера я общался с китайским министром лесозаготовок Сибири и он в ультимативной форме требовал полной компенсации за сгоревший лес. Слава богу, удалось по-братски договориться о предоставлении новых участков леса для вырубки. В Китае тоже люди здравомыслящие, понимают в какой ситуации Якутия находится, но денег мы все равно должны и много. Господин Ди Каприо недавно изъявлял желание помочь. Будем рады любой финансовой помощи со стороны этого прекрасного человека и великого актера», - сказал Николаев.
Правительство КНР заявило, что при необходимости готово предоставить Якутии кредит для покрытия долга перед китайскими бизнесменами. В дальнейшем также предусмотрена возможность реструктуризации кредита и его покрытие за счет доступа к заповеднику «Ленские столбы».

ДЕБІЛИ, ***.
26.07.2021 15:46 Ответить
Меркель похер, Байдену похер - значит, и нам похер.
26.07.2021 15:25 Ответить
Я плакАть.. патамуша нє чітать...
Бутєрброднік, мля
26.07.2021 15:27 Ответить
Навальный - это московитская надя савченко - несломленный, *****, "борец".
Которого власти почему-то упорно ломать не хотят.
26.07.2021 15:35 Ответить
все кто против Навального - либо лахта, либо полезные кремлю идиоты.
26.07.2021 18:43 Ответить
А кто против него?
Просто говорится, что это кремлёвская заготовка - "лидер оппозиции", которого режим не сломил и которого лохи должны на руках внести в кремль.
27.07.2021 00:49 Ответить
угу, снова
27.07.2021 04:30 Ответить
Что "угу" ?
показать весь комментарий
27.07.2021 07:35 Ответить
угу снова, все кто против Навального - либо лахта, либо полезные кремлю идиоты.

это я про тебя.
типичная пригожинская методичка: "кремлёвская заготовка - "лидер оппозиции", которого режим не сломил и которого лохи должны на руках внести в кремль."
27.07.2021 07:58 Ответить
россия и свобода слова - это такие же несовместимые вещи, как россия и добро!
26.07.2021 15:36 Ответить
И об этом...https://cursorinfo.co.il/world-news/mirovye-prirodnye-resursy-mogut-issyaknut-k-2040-godu-issledovanie/ Мировые природные ресурсы могут иссякнуть к 2040 году исследование (и это в Кремле очень очень понима, все попрутся охотиться на российских индейцев
26.07.2021 15:37 Ответить
Главное для россиянина - дождаться гибели Америки и всех украинцев в ней. Навальный? Зачем им Навальный? А вдруг получится у него? Что они будут делать со свободой?! Обладание ею трагично для россиянина.
26.07.2021 18:16 Ответить
все кто против Навального и про бутерброд - либо лахта, либо полезные кремлю идиоты.
26.07.2021 18:49 Ответить
Вот Немцов был реальная оппозиция - несколько пуль в позвоночнике.
А Навальный вышел из тюрьмы с целыми рёбрами, пальцами, неотбитыми почками, печенью и лёгкими. Потом его "отравили", а он выглядел загорелым красавчиком после отпуска.
Да, он голодал, но голодание - это очиститительная процедура, которая приносит только пользу...
27.07.2021 00:53 Ответить
каждое твоё слово про Навального лахто-кацапо брехня в лучшем случае.
или ты полезный кремлю идийот.
Желаю тебе таких походов в тюрьмы , чтоб тебя так же "отравили" и ты выглядел загорелым красавчиком после отпуска. очистительных процедур, которые приносят только пользу...
27.07.2021 04:29 Ответить
Болезное, откуда ты ?
Меня на Цензоре уже 10 лет знают (в отличие от тебя).
показать весь комментарий
27.07.2021 07:33 Ответить
молодец, хорошо ты, полезный кремлю бутербродный идийот сам себе о себе написал: "Болезное, откуда ты ?Меня на Цензоре уже 10 лет знают (в отличие от тебя).
показать весь комментарий
27.07.2021 07:56 Ответить
 
 