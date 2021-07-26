В России заблокировали сайт Навального и 49 связанных с политиком ресурсов

Российские власти заблокировали сайт российского оппозиционера Алексея Навального, а аткже 49 связанных с ним интернет-ресурсов.

Об этом соратник политика Леонид Волков сообщил в своем Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Решением Генпрокуратуры было заблокировано 49 сайтов одновременно: помимо сайта Алексея Навального, также и мой сайт, и сайты Любови Соболь и Олега Степанова; все сайты бывших региональных штабов; сайты РосЯмы и РосЖКХ, сайт "Альянса врачей". И сайт ФБК, разумеется", - сообщил Волков.

26 июля при попытке зайти на navalny.com операторы связи информируют, что доступ к нему ограничен на основании закона "О защите информации".

Как сообщает "Настоящее время", сайт уже внесен в список запрещенных, информация об этом размещена на "Роскомсвободе", регистрирующей запреты работы интернет-ресурсов.

Несколько лет назад Роскомнадзор уже блокировал сайт Навального, но снял ограничения, когда с ресурса удалили расследование, посвященное миллиардеру Олегу Дерипаске и вице-премьеру правительства РФ Сергею Приходько.