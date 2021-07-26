У Росії заблокували сайт Навального і 49 пов'язаних з політиком ресурсів

Російська влада заблокувала сайт російського опозиціонера Олексія Навального, а також 49 пов'язаних з ним інтернет-ресурсів.

Про це соратник політика Леонід Волков повідомив у своєму Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Рішенням Генпрокуратури було заблоковано 49 сайтів одночасно: крім сайту Олексія Навального, також і мій сайт, і сайти Любові Соболь і Олега Степанова; всі сайти колишніх регіональних штабів; сайти РосЯмы і РосЖКХ, сайт "Альянсу лікарів". І сайт ФБК, зрозуміло" , - повідомив Волков.

26 липня за спробу зайти на navalny.com оператори зв'язку інформують, що доступ до нього обмежений на підставі закону "Про захист інформації".

Як повідомляє "Настоящее время", сайт вже внесений до списку заборонених, інформація про це розміщена на "Роскомсвободі", яка реєструє заборони роботи інтернет-ресурсів.

Кілька років тому Роскомнагляд уже блокував сайт Навального, але зняв обмеження, коли з ресурсу видалили розслідування, присвячене мільярдерові Олегу Дерипасці і віцепрем'єру уряду РФ Сергію Приходьку.