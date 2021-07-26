УКР
Новини
У Росії заблокували сайт Навального і 49 пов'язаних з політиком ресурсів

Російська влада заблокувала сайт російського опозиціонера Олексія Навального, а також 49 пов'язаних з ним інтернет-ресурсів.

Про це соратник політика Леонід Волков повідомив у своєму Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Рішенням Генпрокуратури було заблоковано 49 сайтів одночасно: крім сайту Олексія Навального, також і мій сайт, і сайти Любові Соболь і Олега Степанова; всі сайти колишніх регіональних штабів; сайти РосЯмы і РосЖКХ, сайт "Альянсу лікарів". І сайт ФБК, зрозуміло" , - повідомив Волков.

26 липня за спробу зайти на navalny.com оператори зв'язку інформують, що доступ до нього обмежений на підставі закону "Про захист інформації".

Як повідомляє "Настоящее время", сайт вже внесений до списку заборонених, інформація про це розміщена на "Роскомсвободі", яка реєструє заборони роботи інтернет-ресурсів.

Також читайте: Російська організація створила копію сайту України. Проти неї ввели санкції, - Данілов

Кілька років тому Роскомнагляд уже блокував сайт Навального, але зняв обмеження, коли з ресурсу видалили розслідування, присвячене мільярдерові Олегу Дерипасці і віцепрем'єру уряду РФ Сергію Приходьку.

росія (67880) сайт (274) Навальний Олексій (613) блокування (692)
Топ коментарі
+4
похер!
26.07.2021 15:23 Відповісти
+3
россия и свобода слова - это такие же несовместимые вещи, как россия и добро!
26.07.2021 15:36 Відповісти
+2
Меркель похер, Байдену похер - значит, и нам похер.
26.07.2021 15:25 Відповісти
Сортувати:
26.07.2021 15:23 Відповісти
это не конец..
26.07.2021 15:25 Відповісти
Злобно и яростно оттягівают свой "конєц"??))
26.07.2021 15:31 Відповісти
ДЕБІЛИ, ***.
26.07.2021 15:46 Відповісти
26.07.2021 15:25 Відповісти
Я плакАть.. патамуша нє чітать...
Бутєрброднік, мля
26.07.2021 15:27 Відповісти
Навальный - это московитская надя савченко - несломленный, *****, "борец".
Которого власти почему-то упорно ломать не хотят.
26.07.2021 15:35 Відповісти
все кто против Навального - либо лахта, либо полезные кремлю идиоты.
26.07.2021 18:43 Відповісти
А кто против него?
Просто говорится, что это кремлёвская заготовка - "лидер оппозиции", которого режим не сломил и которого лохи должны на руках внести в кремль.
27.07.2021 00:49 Відповісти
угу, снова
27.07.2021 04:30 Відповісти
Что "угу" ?
По делу сказать есть что ? То-то и оно !
27.07.2021 07:35 Відповісти
угу снова, все кто против Навального - либо лахта, либо полезные кремлю идиоты.

это я про тебя.
типичная пригожинская методичка: "кремлёвская заготовка - "лидер оппозиции", которого режим не сломил и которого лохи должны на руках внести в кремль."
27.07.2021 07:58 Відповісти
26.07.2021 15:36 Відповісти
И об этом...https://cursorinfo.co.il/world-news/mirovye-prirodnye-resursy-mogut-issyaknut-k-2040-godu-issledovanie/ Мировые природные ресурсы могут иссякнуть к 2040 году исследование (и это в Кремле очень очень понима, все попрутся охотиться на российских индейцев
26.07.2021 15:37 Відповісти
Главное для россиянина - дождаться гибели Америки и всех украинцев в ней. Навальный? Зачем им Навальный? А вдруг получится у него? Что они будут делать со свободой?! Обладание ею трагично для россиянина.
26.07.2021 18:16 Відповісти
все кто против Навального и про бутерброд - либо лахта, либо полезные кремлю идиоты.
26.07.2021 18:49 Відповісти
Вот Немцов был реальная оппозиция - несколько пуль в позвоночнике.
А Навальный вышел из тюрьмы с целыми рёбрами, пальцами, неотбитыми почками, печенью и лёгкими. Потом его "отравили", а он выглядел загорелым красавчиком после отпуска.
Да, он голодал, но голодание - это очиститительная процедура, которая приносит только пользу...
27.07.2021 00:53 Відповісти
каждое твоё слово про Навального лахто-кацапо брехня в лучшем случае.
или ты полезный кремлю идийот.
Желаю тебе таких походов в тюрьмы , чтоб тебя так же "отравили" и ты выглядел загорелым красавчиком после отпуска. очистительных процедур, которые приносят только пользу...
27.07.2021 04:29 Відповісти
Болезное, откуда ты ?
Меня на Цензоре уже 10 лет знают (в отличие от тебя).
Про брехню он тут рассуждает ...
27.07.2021 07:33 Відповісти
молодец, хорошо ты, полезный кремлю бутербродный идийот сам себе о себе написал: "Болезное, откуда ты ?Меня на Цензоре уже 10 лет знают (в отличие от тебя).
Про брехню он тут рассуждает ..."
27.07.2021 07:56 Відповісти
 
 