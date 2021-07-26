У Росії заблокували сайт Навального і 49 пов'язаних з політиком ресурсів
Російська влада заблокувала сайт російського опозиціонера Олексія Навального, а також 49 пов'язаних з ним інтернет-ресурсів.
Про це соратник політика Леонід Волков повідомив у своєму Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Рішенням Генпрокуратури було заблоковано 49 сайтів одночасно: крім сайту Олексія Навального, також і мій сайт, і сайти Любові Соболь і Олега Степанова; всі сайти колишніх регіональних штабів; сайти РосЯмы і РосЖКХ, сайт "Альянсу лікарів". І сайт ФБК, зрозуміло" , - повідомив Волков.
26 липня за спробу зайти на navalny.com оператори зв'язку інформують, що доступ до нього обмежений на підставі закону "Про захист інформації".
Як повідомляє "Настоящее время", сайт вже внесений до списку заборонених, інформація про це розміщена на "Роскомсвободі", яка реєструє заборони роботи інтернет-ресурсів.
Кілька років тому Роскомнагляд уже блокував сайт Навального, але зняв обмеження, коли з ресурсу видалили розслідування, присвячене мільярдерові Олегу Дерипасці і віцепрем'єру уряду РФ Сергію Приходьку.
ДЕБІЛИ, ***.
Бутєрброднік, мля
Которого власти почему-то упорно ломать не хотят.
Просто говорится, что это кремлёвская заготовка - "лидер оппозиции", которого режим не сломил и которого лохи должны на руках внести в кремль.
По делу сказать есть что ? То-то и оно !
это я про тебя.
типичная пригожинская методичка: "кремлёвская заготовка - "лидер оппозиции", которого режим не сломил и которого лохи должны на руках внести в кремль."
А Навальный вышел из тюрьмы с целыми рёбрами, пальцами, неотбитыми почками, печенью и лёгкими. Потом его "отравили", а он выглядел загорелым красавчиком после отпуска.
Да, он голодал, но голодание - это очиститительная процедура, которая приносит только пользу...
или ты полезный кремлю идийот.
Желаю тебе таких походов в тюрьмы , чтоб тебя так же "отравили" и ты выглядел загорелым красавчиком после отпуска. очистительных процедур, которые приносят только пользу...
Меня на Цензоре уже 10 лет знают (в отличие от тебя).
Про брехню он тут рассуждает ...
Про брехню он тут рассуждает ..."