УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4887 відвідувачів онлайн
Новини
2 999 19

Структури Навального офіційно заборонили в Росії

Структури Навального офіційно заборонили в Росії

Міністерство юстиції Росії офіційно включило до списку заборонених організацій "Фонд боротьби з корупцією" (ФБК) та "Фонд захисту прав громадян", визнаних раніше іноземними агентами, а також штаби російського опозиційного політика Олексія Навального. Усі вони раніше були оголошені "екстремістськими" і з 6 серпня мають відповідний формальний статус у спеціальному реєстрі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Радіо Свобода. 

Це сталося після того, як Перший апеляційний суд Москви відмовив у скарзі на рішення нижчої інстанції. Обидва засідання відбулися в закритому режимі з ініціативи Генпрокуратури. Відомство наполягло на тому, що в матеріалах справи є "державна таємниця". З цієї причини адвокатів змусили здати телефони, а в суді глушити мобільний зв’язок.

На суді прокурори заявили, що "під прикриттям ліберальних гасел" структури Навального нібито формують умови для "дестабілізації" ситуації в країні, а їхня мета, на думку обвинувачення, – змінити конституційний лад за допомогою "кольорової революції".

За участь у діяльності цих організацій, а також за їхнє фінансування, в тому числі за допомогою донатів (від англійського слова donation – пожертва), можливе кримінальне покарання до 10 років позбавлення волі.

Читайте також: У Росії заблокували сайт Навального і 49 пов'язаних з політиком ресурсів

Автор: 

росія (65007) цензура (363) Навальний Олексій (612)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Как же мне пофиг на этого бутербродного,аж неудобно)он ноль в ноль начинающее пуйло-ставши презом,все одно на нас бы напал через энное количество лет
показати весь коментар
06.08.2021 22:17
+6
ура, фюрер разрешил кацапам зиговать !
показати весь коментар
06.08.2021 22:05
+5
Водочьки ему принесите он в тюрьме сидит!!!
показати весь коментар
06.08.2021 22:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Водочьки ему принесите он в тюрьме сидит!!!
показати весь коментар
06.08.2021 22:04 Відповісти
ура, фюрер разрешил кацапам зиговать !
показати весь коментар
06.08.2021 22:05 Відповісти
Дійсно Україна не Росія !!! В Україні кремлівські гниди почувають себе як в рідній хаті !!!)))
показати весь коментар
06.08.2021 22:13 Відповісти
Сказочный персонаж этот бутерброд. Вместо того, шоб сваливать с рашки он летит в нее, шобы сесть в тюрму.

Ну ничо. Зато начучится делать чотки из хлебного мякиша, выучит тюремный жаргон и набьет себе на ляшку пару куполов, а если повезет то его коронуют прямо возле параши пару больших волосатых грузино - росиянинов

Структуры Навального официально запретили в России - Цензор.НЕТ 3760
показати весь коментар
06.08.2021 22:16 Відповісти
Как же мне пофиг на этого бутербродного,аж неудобно)он ноль в ноль начинающее пуйло-ставши презом,все одно на нас бы напал через энное количество лет
показати весь коментар
06.08.2021 22:17 Відповісти
вы правы - дай ему власть - оно через секунду двухголовую курицу себе на голову напялит и тут же станет ****** и как следствие врагом Украины.
забыть и похерить ету имперскую запоребриковую возню - на себя смотреть и делать...
показати весь коментар
06.08.2021 22:40 Відповісти
ПО РОССИЙСКИ !!! БОЯТСЯ -ЗНАЧИТ УВАЖАЮТ !)
показати весь коментар
06.08.2021 22:35 Відповісти
насрать на эту раху, пусть жрут друг друга, единственный кто заслуживал немного признательности, это Немцов, но неизвестно, что он бы делал оказавшись в кремле.
показати весь коментар
06.08.2021 22:45 Відповісти
"неизвестно, что он бы делал" - ето главные слова.
на самом деле и скорее всего ето был бы "мягкий" вариант *****.
***** в любом варианте не должно присутствовать в Украине.
наплевать-уснуть на кацапов...
тока 4-жды клованы могут верить и в глаза казапам заглядывать.
зеленый посыл "я всем сердцем хочу мира, но решает на 90% все тока *****" - не шo иное как снять с себя ответстенность и тупой слив...
показати весь коментар
06.08.2021 22:59 Відповісти
полностью согласен.
показати весь коментар
06.08.2021 23:01 Відповісти
Меркель вже навіть не стурбується
показати весь коментар
06.08.2021 23:00 Відповісти
Коммуно-фашисткая власть узурпировала Россию, все действия касательно Навального были предсказуемы
показати весь коментар
06.08.2021 23:01 Відповісти
Структури Навального офіційно заборонили в Росії - Цензор.НЕТ 9256Структури Навального офіційно заборонили в Росії - Цензор.НЕТ 4847Структури Навального офіційно заборонили в Росії - Цензор.НЕТ 7384
показати весь коментар
07.08.2021 01:16 Відповісти
Структури Навального офіційно заборонили в Росії - Цензор.НЕТ 6601
показати весь коментар
07.08.2021 01:14 Відповісти
Структури Навального офіційно заборонили в Росії - Цензор.НЕТ 4095
показати весь коментар
07.08.2021 01:17 Відповісти
Навальный - герой и настоящий борец с режимом рф.
А хто тут про "бутерброд" - полезные кремлю идийоты.
показати весь коментар
07.08.2021 04:45 Відповісти
Навальный такой же герой как белорусские оппозиционеры. Зайчик, чьи уши торчат в местных спецслужбах для слива протестов. Нам ли не знать - у нас таких половина профессиональных оппозиционеров.
показати весь коментар
07.08.2021 05:53 Відповісти
 
 