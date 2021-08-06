Структури Навального офіційно заборонили в Росії

Міністерство юстиції Росії офіційно включило до списку заборонених організацій "Фонд боротьби з корупцією" (ФБК) та "Фонд захисту прав громадян", визнаних раніше іноземними агентами, а також штаби російського опозиційного політика Олексія Навального. Усі вони раніше були оголошені "екстремістськими" і з 6 серпня мають відповідний формальний статус у спеціальному реєстрі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Радіо Свобода.

Це сталося після того, як Перший апеляційний суд Москви відмовив у скарзі на рішення нижчої інстанції. Обидва засідання відбулися в закритому режимі з ініціативи Генпрокуратури. Відомство наполягло на тому, що в матеріалах справи є "державна таємниця". З цієї причини адвокатів змусили здати телефони, а в суді глушити мобільний зв’язок.

На суді прокурори заявили, що "під прикриттям ліберальних гасел" структури Навального нібито формують умови для "дестабілізації" ситуації в країні, а їхня мета, на думку обвинувачення, – змінити конституційний лад за допомогою "кольорової революції".

За участь у діяльності цих організацій, а також за їхнє фінансування, в тому числі за допомогою донатів (від англійського слова donation – пожертва), можливе кримінальне покарання до 10 років позбавлення волі.

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