Структури Навального офіційно заборонили в Росії
Міністерство юстиції Росії офіційно включило до списку заборонених організацій "Фонд боротьби з корупцією" (ФБК) та "Фонд захисту прав громадян", визнаних раніше іноземними агентами, а також штаби російського опозиційного політика Олексія Навального. Усі вони раніше були оголошені "екстремістськими" і з 6 серпня мають відповідний формальний статус у спеціальному реєстрі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Радіо Свобода.
Це сталося після того, як Перший апеляційний суд Москви відмовив у скарзі на рішення нижчої інстанції. Обидва засідання відбулися в закритому режимі з ініціативи Генпрокуратури. Відомство наполягло на тому, що в матеріалах справи є "державна таємниця". З цієї причини адвокатів змусили здати телефони, а в суді глушити мобільний зв’язок.
На суді прокурори заявили, що "під прикриттям ліберальних гасел" структури Навального нібито формують умови для "дестабілізації" ситуації в країні, а їхня мета, на думку обвинувачення, – змінити конституційний лад за допомогою "кольорової революції".
За участь у діяльності цих організацій, а також за їхнє фінансування, в тому числі за допомогою донатів (від англійського слова donation – пожертва), можливе кримінальне покарання до 10 років позбавлення волі.
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Ну ничо. Зато начучится делать чотки из хлебного мякиша, выучит тюремный жаргон и набьет себе на ляшку пару куполов, а если повезет то его коронуют прямо возле параши пару больших волосатых грузино - росиянинов
забыть и похерить ету имперскую запоребриковую возню - на себя смотреть и делать...
на самом деле и скорее всего ето был бы "мягкий" вариант *****.
***** в любом варианте не должно присутствовать в Украине.
наплевать-уснуть на кацапов...
тока 4-жды клованы могут верить и в глаза казапам заглядывать.
зеленый посыл "я всем сердцем хочу мира, но решает на 90% все тока *****" - не шo иное как снять с себя ответстенность и тупой слив...
А хто тут про "бутерброд" - полезные кремлю идийоты.