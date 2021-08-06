Майор полиции на Львовщине требовал деньги у подчиненных, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители задержали начальника сектора реагирования патрульной полиции одного из отделов полиции Львовщины, который требовал "дань" с подчиненных.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"Злоупотребляя служебным положением, чиновник полиции требовал с подчиненных неправомерную выгоду. Деньги полицейские должны были получать от правонарушителей за непривлечение к административной ответственности и отдавать майору полиции", - говорится в сообщении.

Сразу после получения взятки фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.