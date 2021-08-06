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Новости Взяточники
6 454 21

Майор полиции на Львовщине требовал деньги у подчиненных, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители задержали начальника сектора реагирования патрульной полиции одного из отделов полиции Львовщины, который требовал "дань" с подчиненных.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Майор полиции на Львовщине требовал деньги у подчиненных, - Нацполиция 01

"Злоупотребляя служебным положением, чиновник полиции требовал с подчиненных неправомерную выгоду. Деньги полицейские должны были получать от правонарушителей за непривлечение к административной ответственности и отдавать майору полиции", - говорится в сообщении.

Сразу после получения взятки фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Майор полиции на Львовщине требовал деньги у подчиненных, - Нацполиция 02

Также читайте: Полицейский попался на взятке 40 тыс. грн на Херсонщине, - ГБР. ФОТО

Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Автор: 

взятка (6154) Нацполиция (16437) Львовская область (2898)


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Топ комментарии
+10
*****, когда это уже уйдет, совково-ментовский образ жизни?
мне по по молодости отец предлагал поступить в школу милиции, ну а потом говорит в ГАИ пойдешь.
представил как требую деньги с водил, дурака включил и свалил по своей тропе жизни.
разное бывало.....
жалею?
ни разу.
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06.08.2021 23:18
+9
Теперь его некоторое время будут кормить бесплатно, за наш счёт.
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06.08.2021 23:12
+3
Наглец, обычно подчиненные что то просят у начальника.
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06.08.2021 23:10
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и как теперь майору харчеваться ?
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06.08.2021 23:10 Ответить
Теперь его некоторое время будут кормить бесплатно, за наш счёт.
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06.08.2021 23:12 Ответить
таких надо в масковский беркут отдавать, пусть маскавитов мудохают, были после 14 такие случаи.
только без права возвращени
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06.08.2021 23:23 Ответить
Годик помаринуют, потом пойдет на вышестоящую должность.
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07.08.2021 10:54 Ответить
Наглец, обычно подчиненные что то просят у начальника.
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06.08.2021 23:10 Ответить
Не захотели делиться с майором😂и сдали его
.
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06.08.2021 23:11 Ответить
интересно, а сколько лет с ним до этого фиаско происходила "делёжка"
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07.08.2021 00:00 Ответить
угу . как будто терпел изо всех сил пока не дослужится до майора
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07.08.2021 00:49 Ответить
*****, когда это уже уйдет, совково-ментовский образ жизни?
мне по по молодости отец предлагал поступить в школу милиции, ну а потом говорит в ГАИ пойдешь.
представил как требую деньги с водил, дурака включил и свалил по своей тропе жизни.
разное бывало.....
жалею?
ни разу.
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06.08.2021 23:18 Ответить
1990 год
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06.08.2021 23:19 Ответить
Таємниця Полішинеля !!! Звичайна ментівська практика !!!)))
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06.08.2021 23:38 Ответить
Трындец новость. Так, это майор пэпсов.
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07.08.2021 00:18 Ответить
Стидно і неприємно читати такі новини, затримали за хабар в 500 доларів, 2500 доларів, знаючи що лише контрабанди під "кришею" лейтенанта 95 кварталу йде на мільярди.
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07.08.2021 06:54 Ответить
а скільки податків сплачено зеленським , коли в нього стільки нерухомості і бабла в офшорах ? що зі справою іншого зеленого наріка брагара і юрченка ?
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07.08.2021 07:42 Ответить
Вкажіть точну кількість нерухомості , її вартість і кількість коштів в офшорах . Це зробить можливим підрахунок суми сплаченого податку . Без точних данних , вам ніхто не зможе порахувати суму коштів і дати вичерпну відповідь .
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07.08.2021 08:28 Ответить
Добре , що цих щурів потрохи розчавлюють . Менше виродків з минулого буде в поліції .
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07.08.2021 08:21 Ответить
веселая осень зеленому утырку обеспечена
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07.08.2021 08:25 Ответить
Брал потому что обязан отдавать долю наверх до самого Киева,ара ушел,но его система работает,как и система андроповца ревки,снизу обязаны собирать,что бы речка не сохла и дотекала до самых вершин.
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07.08.2021 10:15 Ответить
Эко диво!!!
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08.08.2021 07:35 Ответить
 
 