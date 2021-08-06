Майор поліції на Львівщині вимагав гроші у підлеглих, - Нацполіція. ФОТО
Правоохоронці затримали начальника сектора реагування патрульної поліції одного з відділів поліції Львівщини, який вимагав "данину" з підлеглих.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
"Зловживаючи службовим становищем, посадовець поліції вимагав з підлеглих неправомірну вигоду. Гроші поліцейські повинні були отримувати від правопорушників за непритягнення до адміністративної відповідальності і віддавати майору поліції", - сказано в повідомленні.
Відразу після отримання хабаря фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
Хабарнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.
Топ коментарі
+10 Форум123456789
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+9 Оберст Шмидт
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+3 Александр Иванов #442761
показати весь коментар06.08.2021 23:10
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мне по по молодости отец предлагал поступить в школу милиции, ну а потом говорит в ГАИ пойдешь.
представил как требую деньги с водил, дурака включил и свалил по своей тропе жизни.
разное бывало.....
жалею?
ни разу.