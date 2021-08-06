Майор поліції на Львівщині вимагав гроші у підлеглих, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці затримали начальника сектора реагування патрульної поліції одного з відділів поліції Львівщини, який вимагав "данину" з підлеглих.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

"Зловживаючи службовим становищем, посадовець поліції вимагав з підлеглих неправомірну вигоду. Гроші поліцейські повинні були отримувати від правопорушників за непритягнення до адміністративної відповідальності і віддавати майору поліції", - сказано в повідомленні.

Відразу після отримання хабаря фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Хабарнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

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