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Новини Хабарники
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Майор поліції на Львівщині вимагав гроші у підлеглих, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці затримали начальника сектора реагування патрульної поліції одного з відділів поліції Львівщини, який вимагав "данину" з підлеглих.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Майор поліції на Львівщині вимагав гроші у підлеглих, - Нацполіція 01

"Зловживаючи службовим становищем, посадовець поліції вимагав з підлеглих неправомірну вигоду. Гроші поліцейські повинні були отримувати від правопорушників за непритягнення до адміністративної відповідальності і віддавати майору поліції", - сказано в повідомленні.

Відразу після отримання хабаря фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Майор поліції на Львівщині вимагав гроші у підлеглих, - Нацполіція 02

Хабарнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Начальника Центру надання адмінпослуг затримали на Київщині під час одержання 500 дол. хабаря, - прокуратура. ФОТО

Автор: 

хабар (4696) Нацполіція (15142) Львівська область (2420)


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Топ коментарі
+10
*****, когда это уже уйдет, совково-ментовский образ жизни?
мне по по молодости отец предлагал поступить в школу милиции, ну а потом говорит в ГАИ пойдешь.
представил как требую деньги с водил, дурака включил и свалил по своей тропе жизни.
разное бывало.....
жалею?
ни разу.
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06.08.2021 23:18
+9
Теперь его некоторое время будут кормить бесплатно, за наш счёт.
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06.08.2021 23:12
+3
Наглец, обычно подчиненные что то просят у начальника.
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06.08.2021 23:10
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и как теперь майору харчеваться ?
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06.08.2021 23:10 Відповісти
Теперь его некоторое время будут кормить бесплатно, за наш счёт.
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06.08.2021 23:12 Відповісти
таких надо в масковский беркут отдавать, пусть маскавитов мудохают, были после 14 такие случаи.
только без права возвращени
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06.08.2021 23:23 Відповісти
Годик помаринуют, потом пойдет на вышестоящую должность.
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07.08.2021 10:54 Відповісти
Наглец, обычно подчиненные что то просят у начальника.
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06.08.2021 23:10 Відповісти
Не захотели делиться с майором😂и сдали его
.
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06.08.2021 23:11 Відповісти
интересно, а сколько лет с ним до этого фиаско происходила "делёжка"
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07.08.2021 00:00 Відповісти
угу . как будто терпел изо всех сил пока не дослужится до майора
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07.08.2021 00:49 Відповісти
*****, когда это уже уйдет, совково-ментовский образ жизни?
мне по по молодости отец предлагал поступить в школу милиции, ну а потом говорит в ГАИ пойдешь.
представил как требую деньги с водил, дурака включил и свалил по своей тропе жизни.
разное бывало.....
жалею?
ни разу.
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06.08.2021 23:18 Відповісти
1990 год
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06.08.2021 23:19 Відповісти
Таємниця Полішинеля !!! Звичайна ментівська практика !!!)))
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06.08.2021 23:38 Відповісти
Трындец новость. Так, это майор пэпсов.
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07.08.2021 00:18 Відповісти
Стидно і неприємно читати такі новини, затримали за хабар в 500 доларів, 2500 доларів, знаючи що лише контрабанди під "кришею" лейтенанта 95 кварталу йде на мільярди.
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07.08.2021 06:54 Відповісти
а скільки податків сплачено зеленським , коли в нього стільки нерухомості і бабла в офшорах ? що зі справою іншого зеленого наріка брагара і юрченка ?
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07.08.2021 07:42 Відповісти
Вкажіть точну кількість нерухомості , її вартість і кількість коштів в офшорах . Це зробить можливим підрахунок суми сплаченого податку . Без точних данних , вам ніхто не зможе порахувати суму коштів і дати вичерпну відповідь .
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07.08.2021 08:28 Відповісти
Добре , що цих щурів потрохи розчавлюють . Менше виродків з минулого буде в поліції .
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07.08.2021 08:21 Відповісти
веселая осень зеленому утырку обеспечена
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07.08.2021 08:25 Відповісти
Брал потому что обязан отдавать долю наверх до самого Киева,ара ушел,но его система работает,как и система андроповца ревки,снизу обязаны собирать,что бы речка не сохла и дотекала до самых вершин.
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07.08.2021 10:15 Відповісти
Эко диво!!!
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08.08.2021 07:35 Відповісти
 
 