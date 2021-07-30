Полицейский попался на взятке 40 тыс. грн на Херсонщине, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке исполняющего обязанности начальника полицейской станции в Херсонской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, полицейский, занимая должность начальника сектора реагирования патрульной полиции в Херсонской области, требовал 40 тыс. гривен от предпринимателя, который владеет четырьмя продуктовыми торговыми точками у моря. За эти деньги полицейский обещал не вмешиваться в деятельность, а в случае отказа угрожал создать искусственные препятствия в осуществлении торговли.

29 июля 2021 г. полицейского задержали во время получения им части взятки в сумме 35 тыс. гривен.

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В тот же день задержанному сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.