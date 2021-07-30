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Новости Взяточники
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Полицейский попался на взятке 40 тыс. грн на Херсонщине, - ГБР. ФОТО

Полицейский попался на взятке 40 тыс. грн на Херсонщине, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке исполняющего обязанности начальника полицейской станции в Херсонской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Полицейский попался на взятке 40 тыс. грн на Херсонщине, - ГБР 01

По предварительной информации, полицейский, занимая должность начальника сектора реагирования патрульной полиции в Херсонской области, требовал 40 тыс. гривен от предпринимателя, который владеет четырьмя продуктовыми торговыми точками у моря. За эти деньги полицейский обещал не вмешиваться в деятельность, а в случае отказа угрожал создать искусственные препятствия в осуществлении торговли.

29 июля 2021 г. полицейского задержали во время получения им части взятки в сумме 35 тыс. гривен.

Полицейский попался на взятке 40 тыс. грн на Херсонщине, - ГБР 02

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В тот же день задержанному сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Автор: 

взятка (6195) Нацполиция (16608) ГБР (3076) Херсонская область (4962)


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В стране скоро мусоров не останется.
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30.07.2021 22:41 Ответить
ну, слава богу, что не Чаус!.. а то я представляю себе выражение "аристократичного" рожилица Ермака от такой новости..
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30.07.2021 22:42 Ответить
В ГБР уже задерживать некому, что это за колхоз? Или все спецназеры на ответственном задании в Киеве? Ни оружия, ни броника, ни наручников, так на пох
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30.07.2021 22:44 Ответить
Ну и...?Ежедневно взяточников по данным СМИ ловят десятками и даже на камеры но где посаженные,где?Максимум увольненные со службы из очередным повышением в должности в соседней области или раене.
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30.07.2021 22:45 Ответить
сказочники млин, лица замазали, а может ему взятку подкинули и схватили невинного человека, денег вообще нет? а где суд?
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30.07.2021 22:53 Ответить
Так повсюди відбувається - деруть все. що бажають.
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30.07.2021 22:53 Ответить
знайшли за шо брати, тут в країні повний хаос, хто як може, так і виживає.
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30.07.2021 23:11 Ответить
Количество задержаний стремительно растет - это должно радовать обывателя. Однако , судебных решений и реальных наказаний не наблюдается. Складывается впечатление ,что это "постановочные задержания" для имитации борьбы с коррупцией для своих и зарубежных болельщиков.
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31.07.2021 09:54 Ответить
 
 