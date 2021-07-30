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Новини Хабарники
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Поліцейський упіймався на хабарі 40 тис. грн на Херсонщині, - ДБР. ФОТО

Поліцейський упіймався на хабарі 40 тис. грн на Херсонщині, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі виконуючого обов'язки начальника поліцейської станції в Херсонській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Поліцейський упіймався на хабарі 40 тис. грн на Херсонщині, - ДБР 01

За попередньою інформацією, поліцейський, обіймаючи посаду начальника сектора реагування патрульної поліції в Херсонській області, вимагав 40 тис. гривень від підприємця, який володіє чотирма продуктовими торговими точками біля моря. За ці гроші поліцейський обіцяв не втручатися в діяльність, а в разі відмови погрожував створити штучні перешкоди в здійсненні торгівлі.

29 липня 2021 року поліцейського затримали під час одержання ним частини хабаря в сумі 35 тис. гривень.

Поліцейський упіймався на хабарі 40 тис. грн на Херсонщині, - ДБР 02

Того ж дня затриманому повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Хабарнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

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Автор: 

хабар (4750) Нацполіція (15327) ДБР (3591) Херсонська область (5950)


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В стране скоро мусоров не останется.
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30.07.2021 22:41 Відповісти
ну, слава богу, что не Чаус!.. а то я представляю себе выражение "аристократичного" рожилица Ермака от такой новости..
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30.07.2021 22:42 Відповісти
В ГБР уже задерживать некому, что это за колхоз? Или все спецназеры на ответственном задании в Киеве? Ни оружия, ни броника, ни наручников, так на пох
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30.07.2021 22:44 Відповісти
Ну и...?Ежедневно взяточников по данным СМИ ловят десятками и даже на камеры но где посаженные,где?Максимум увольненные со службы из очередным повышением в должности в соседней области или раене.
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30.07.2021 22:45 Відповісти
сказочники млин, лица замазали, а может ему взятку подкинули и схватили невинного человека, денег вообще нет? а где суд?
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30.07.2021 22:53 Відповісти
Так повсюди відбувається - деруть все. що бажають.
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30.07.2021 22:53 Відповісти
знайшли за шо брати, тут в країні повний хаос, хто як може, так і виживає.
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30.07.2021 23:11 Відповісти
Количество задержаний стремительно растет - это должно радовать обывателя. Однако , судебных решений и реальных наказаний не наблюдается. Складывается впечатление ,что это "постановочные задержания" для имитации борьбы с коррупцией для своих и зарубежных болельщиков.
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31.07.2021 09:54 Відповісти
 
 