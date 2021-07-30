Поліцейський упіймався на хабарі 40 тис. грн на Херсонщині, - ДБР. ФОТО
Правоохоронці затримали на хабарі виконуючого обов'язки начальника поліцейської станції в Херсонській області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
За попередньою інформацією, поліцейський, обіймаючи посаду начальника сектора реагування патрульної поліції в Херсонській області, вимагав 40 тис. гривень від підприємця, який володіє чотирма продуктовими торговими точками біля моря. За ці гроші поліцейський обіцяв не втручатися в діяльність, а в разі відмови погрожував створити штучні перешкоди в здійсненні торгівлі.
29 липня 2021 року поліцейського затримали під час одержання ним частини хабаря в сумі 35 тис. гривень.
Того ж дня затриманому повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Хабарнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.
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