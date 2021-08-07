За полгода "Укрспецэкспорт" заключил контрактов на $210 млн

Государственная компания "Укрспецэкспорт" в первом полугодии 2021 заключила контрактов на 209 млн 300 тыс. долларов - более чем в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе компании по итогам работы в январе-июне.

По словам генерального директора Укрспецэкспорта Вадима Ноздри, компания второй год подряд демонстрирует рост показателей хозяйственной деятельности. Происходит существенное увеличение по сравнению с аналогичным периодом 2020 года валютных поступлений в бюджет, а также общей суммы вновь заключенных контрактов.

"Так, за первые шесть месяцев этого года компания заключила контрактов на сумму 209 280 000 долл. - почти в 4,5 раза больше аналогичного показателя за первую половину 2020 года", - говорится в сообщении.

Ноздря напомнил, что в 2021 году ГК "Укрспецэкспорт" должен обеспечить общий объем поступлений на уровне 307 млн ​​долл. и заключить внешнеэкономических контрактов на 400 млн долл. Этот план, учитывая результаты первого полугодия, он считает достижимым.

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