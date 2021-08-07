РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4897 посетителей онлайн
Новости Оборона
2 095 19

За полгода "Укрспецэкспорт" заключил контрактов на $210 млн

За полгода

Государственная компания "Укрспецэкспорт" в первом полугодии 2021 заключила контрактов на 209 млн 300 тыс. долларов - более чем в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе компании по итогам работы в январе-июне.

По словам генерального директора Укрспецэкспорта Вадима Ноздри, компания второй год подряд демонстрирует рост показателей хозяйственной деятельности. Происходит существенное увеличение по сравнению с аналогичным периодом 2020 года валютных поступлений в бюджет, а также общей суммы вновь заключенных контрактов.

"Так, за первые шесть месяцев этого года компания заключила контрактов на сумму 209 280 000 долл. - почти в 4,5 раза больше аналогичного показателя за первую половину 2020 года", - говорится в сообщении.

Ноздря напомнил, что в 2021 году ГК "Укрспецэкспорт" должен обеспечить общий объем поступлений на уровне 307 млн ​​долл. и заключить внешнеэкономических контрактов на 400 млн долл. Этот план, учитывая результаты первого полугодия, он считает достижимым.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2019-2020 гг Украина упустила возможность поставки вооружения для Пакистана на миллиарды долларов, - СМИ

Автор: 

контракт (422) оборона (5201) Укрспецэкспорт (88) украинское оружие (162)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+2
Экспорт страны должен быть сотни миллиардов долларов! Управление страной идиотами - ведет к нищей Украине! Они только всей организованной преступностью грабят страну и ничем больше не занимаются.
показать весь комментарий
07.08.2021 01:24
+1
ВСЕГО ЛИШЬ?!!!
Это сколько же думают продать:
20 "Градов"? или 30 танков?
показать весь комментарий
07.08.2021 01:23
+1
Прокладка, так і Автодор не має техніки для ремонта доріг, наймає ШБУ, зате скільки посад.
показать весь комментарий
07.08.2021 02:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А что конкретно эта контора производит или традиционная прокладка?
показать весь комментарий
07.08.2021 01:07 Ответить
Прокладка, так і Автодор не має техніки для ремонта доріг, наймає ШБУ, зате скільки посад.
показать весь комментарий
07.08.2021 02:21 Ответить
10 бєтєров продал? Єто крупньій успех!
показать весь комментарий
07.08.2021 07:29 Ответить
ВСЕГО ЛИШЬ?!!!
Это сколько же думают продать:
20 "Градов"? или 30 танков?
показать весь комментарий
07.08.2021 01:23 Ответить
Гради не коштують ніц. Вони йдуть бонусом на вагу.
показать весь комментарий
07.08.2021 08:02 Ответить
Экспорт страны должен быть сотни миллиардов долларов! Управление страной идиотами - ведет к нищей Украине! Они только всей организованной преступностью грабят страну и ничем больше не занимаются.
показать весь комментарий
07.08.2021 01:24 Ответить
Навіть московити продають на 14-15 млрд.
показать весь комментарий
07.08.2021 02:15 Ответить
Стугны хорошо продаются. Только в ЗСУ они не нужны "почему-то".
показать весь комментарий
07.08.2021 02:35 Ответить
капля в море - за пол года....
показать весь комментарий
07.08.2021 02:48 Ответить
клованы зеленые - прекратите пиндить все на шо глаз упало.
следующим степом будет - статус или там субьектная формула первой криворогатой шмары
на которую, секунда, - у народа есть запрос!
о как!
показать весь комментарий
07.08.2021 02:53 Ответить
А для нашей армии эти ляди собираются хоть что-то сделать.Война вроде.Неа.
показать весь комментарий
07.08.2021 05:23 Ответить
а смысл - если по бубиному ***** все решает на 90%?
все стройно и четко вписывается в клованскую теорию - не я!
то все порох, *****, меркель, байден и еще отот, так не вовремя почивший, шейх Омана...
показать весь комментарий
07.08.2021 05:43 Ответить
ноздрю надо подвесить за ноздрю за полнейшую бездеятельность... тост оно гооврит 2 часа, а работает 1 секунду...
показать весь комментарий
07.08.2021 05:54 Ответить
Найдите в интернете Собрание на ликёрo-водочном заводе Жванецкого .
Все один к одному!
показать весь комментарий
07.08.2021 05:58 Ответить
справедливое нарекание вьізьівает доска почёта... Вьі, когда наших рабочих фотографируєте?
показать весь комментарий
07.08.2021 10:35 Ответить
Для ленивых https://www.youtube.com/watch?v=-OATZ-Pnolw
показать весь комментарий
07.08.2021 06:24 Ответить
Это зеленые экономисты типо милованово посчитали американскую военную помощь... Ну и приплюсовали, как Бубочка помощь от МВФ себе в заслугу скомуниздил...
показать весь комментарий
07.08.2021 06:53 Ответить
зе-лайно без меж(((
показать весь комментарий
07.08.2021 08:03 Ответить
Копейки,пару танков продали.
показать весь комментарий
07.08.2021 10:26 Ответить
 
 