За полгода "Укрспецэкспорт" заключил контрактов на $210 млн
Государственная компания "Укрспецэкспорт" в первом полугодии 2021 заключила контрактов на 209 млн 300 тыс. долларов - более чем в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе компании по итогам работы в январе-июне.
По словам генерального директора Укрспецэкспорта Вадима Ноздри, компания второй год подряд демонстрирует рост показателей хозяйственной деятельности. Происходит существенное увеличение по сравнению с аналогичным периодом 2020 года валютных поступлений в бюджет, а также общей суммы вновь заключенных контрактов.
"Так, за первые шесть месяцев этого года компания заключила контрактов на сумму 209 280 000 долл. - почти в 4,5 раза больше аналогичного показателя за первую половину 2020 года", - говорится в сообщении.
Ноздря напомнил, что в 2021 году ГК "Укрспецэкспорт" должен обеспечить общий объем поступлений на уровне 307 млн долл. и заключить внешнеэкономических контрактов на 400 млн долл. Этот план, учитывая результаты первого полугодия, он считает достижимым.
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Это сколько же думают продать:
20 "Градов"? или 30 танков?
следующим степом будет - статус или там субьектная формула первой криворогатой шмары
на которую, секунда, - у народа есть запрос!
о как!
все стройно и четко вписывается в клованскую теорию - не я!
то все порох, *****, меркель, байден и еще отот, так не вовремя почивший, шейх Омана...
Все один к одному!