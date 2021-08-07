За пів року "Укрспецекспорт" уклав контрактів на $210 млн

Державна компанія "Укрспецекспорт" в першому півріччі 2021 уклала контрактів на 209 млн 300 тис. доларів - більш ніж в чотири рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі компанії за підсумками роботи в січні-червні.

Генеральний директор ДК "Укрспецекспорт" Вадим Ноздря зазначив, що Компанія другий рік поспіль демонструє зростання показників господарської діяльності. Відбувається суттєве збільшення по відношенню до аналогічного періоду 2020 року рівня валютних надходжень до бюджету, а також загальної суми новоукладених контрактів.

"Так, за перші шість місяців цього року Компанія уклала контрактів на суму $209,28 млн – майже у 4,5 разів більше аналогічного показника за першу половину 2020 року. Окрім того, за першу половину 2021 року ДК "Укрспецекспорт" сплатила податків, зборів та обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів на суму 213,4 млн грн., що на 23,1 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться в повідомленні.

Ноздря нагадав, що ДК "Укрспецекспорт" має забезпечити загальний обсяг надходжень на рівні $307 млн та укласти зовнішньо-економічних контрактів на суму $400 млн. Враховуючи успішні результати першого півріччя, цей план є цілком досяжним.

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