УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9978 відвідувачів онлайн
Новини Оборона
2 095 19

За пів року "Укрспецекспорт" уклав контрактів на $210 млн

За пів року

Державна компанія "Укрспецекспорт" в першому півріччі 2021 уклала контрактів на 209 млн 300 тис. доларів - більш ніж в чотири рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі компанії за підсумками роботи в січні-червні.

 Генеральний директор ДК "Укрспецекспорт" Вадим Ноздря зазначив, що Компанія другий рік поспіль демонструє зростання показників господарської діяльності. Відбувається суттєве збільшення по відношенню до аналогічного періоду 2020 року рівня валютних надходжень до бюджету, а також загальної суми новоукладених контрактів.

"Так, за перші шість місяців цього року Компанія уклала контрактів на суму $209,28 млн – майже у 4,5 разів більше аналогічного показника за першу половину 2020 року. Окрім того, за першу половину 2021 року ДК "Укрспецекспорт" сплатила податків, зборів та обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів на суму 213,4 млн грн., що на 23,1 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться в повідомленні.

Ноздря нагадав, що ДК "Укрспецекспорт" має забезпечити загальний обсяг надходжень на рівні $307 млн та укласти зовнішньо-економічних контрактів на суму $400 млн. Враховуючи успішні результати першого півріччя, цей план є цілком досяжним.

Читайте: У 2019-2020 роках Україна втратила можливість поставки озброєння для Пакистану на мільярди доларів, - ЗМІ

контракт (398) оборона (4775) Укрспецекспорт (93) українська зброя (174)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2
Экспорт страны должен быть сотни миллиардов долларов! Управление страной идиотами - ведет к нищей Украине! Они только всей организованной преступностью грабят страну и ничем больше не занимаются.
показати весь коментар
07.08.2021 01:24
+1
ВСЕГО ЛИШЬ?!!!
Это сколько же думают продать:
20 "Градов"? или 30 танков?
показати весь коментар
07.08.2021 01:23
+1
Прокладка, так і Автодор не має техніки для ремонта доріг, наймає ШБУ, зате скільки посад.
показати весь коментар
07.08.2021 02:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А что конкретно эта контора производит или традиционная прокладка?
показати весь коментар
07.08.2021 01:07 Відповісти
Прокладка, так і Автодор не має техніки для ремонта доріг, наймає ШБУ, зате скільки посад.
показати весь коментар
07.08.2021 02:21 Відповісти
10 бєтєров продал? Єто крупньій успех!
показати весь коментар
07.08.2021 07:29 Відповісти
ВСЕГО ЛИШЬ?!!!
Это сколько же думают продать:
20 "Градов"? или 30 танков?
показати весь коментар
07.08.2021 01:23 Відповісти
Гради не коштують ніц. Вони йдуть бонусом на вагу.
показати весь коментар
07.08.2021 08:02 Відповісти
Экспорт страны должен быть сотни миллиардов долларов! Управление страной идиотами - ведет к нищей Украине! Они только всей организованной преступностью грабят страну и ничем больше не занимаются.
показати весь коментар
07.08.2021 01:24 Відповісти
Навіть московити продають на 14-15 млрд.
показати весь коментар
07.08.2021 02:15 Відповісти
Стугны хорошо продаются. Только в ЗСУ они не нужны "почему-то".
показати весь коментар
07.08.2021 02:35 Відповісти
капля в море - за пол года....
показати весь коментар
07.08.2021 02:48 Відповісти
клованы зеленые - прекратите пиндить все на шо глаз упало.
следующим степом будет - статус или там субьектная формула первой криворогатой шмары
на которую, секунда, - у народа есть запрос!
о как!
показати весь коментар
07.08.2021 02:53 Відповісти
А для нашей армии эти ляди собираются хоть что-то сделать.Война вроде.Неа.
показати весь коментар
07.08.2021 05:23 Відповісти
а смысл - если по бубиному ***** все решает на 90%?
все стройно и четко вписывается в клованскую теорию - не я!
то все порох, *****, меркель, байден и еще отот, так не вовремя почивший, шейх Омана...
показати весь коментар
07.08.2021 05:43 Відповісти
ноздрю надо подвесить за ноздрю за полнейшую бездеятельность... тост оно гооврит 2 часа, а работает 1 секунду...
показати весь коментар
07.08.2021 05:54 Відповісти
Найдите в интернете Собрание на ликёрo-водочном заводе Жванецкого .
Все один к одному!
показати весь коментар
07.08.2021 05:58 Відповісти
справедливое нарекание вьізьівает доска почёта... Вьі, когда наших рабочих фотографируєте?
показати весь коментар
07.08.2021 10:35 Відповісти
Для ленивых https://www.youtube.com/watch?v=-OATZ-Pnolw
показати весь коментар
07.08.2021 06:24 Відповісти
Это зеленые экономисты типо милованово посчитали американскую военную помощь... Ну и приплюсовали, как Бубочка помощь от МВФ себе в заслугу скомуниздил...
показати весь коментар
07.08.2021 06:53 Відповісти
зе-лайно без меж(((
показати весь коментар
07.08.2021 08:03 Відповісти
Копейки,пару танков продали.
показати весь коментар
07.08.2021 10:26 Відповісти
 
 