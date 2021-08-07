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Fitch улучшило прогноз рейтинга "B" Украины до позитивного

Fitch улучшило прогноз рейтинга

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте Украины со стабильного до позитивного, подтвердив сам рейтинг на уровне "B".

Как отмечается в сообщении агентства в ночь на субботу, на это решение повлияли относительная устойчивость Украины к коронавирусному шоку и ожидаемое снижение госдолга к ВВП до 57% в 2021 году благодаря перевыполнению бюджета и восстановлению экономики, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Помимо того международные резервы Украины имеют тренд к росту, и страна восстановила доступ к коммерческому и МФО внешнему финансированию, несмотря на продолжающуюся задержку с траншем МВФ по программе stand by.

Fitch прогнозирует, что дефицит госбюджета снизится в 2021 году до 4% ВВП, указывая, что по итогам первого полугодия он составил 1,8% ВВП.

Читайте также: России грозит бюджетный дефицит и девальвация из-за падения цен на нефть, - Fitch

Агентство ожидает дальнейшего снижения дефицита до 3,2% ВВП в 2022 году благодаря "ресурсному" законопроекту.

Fitch также указывает, что денежные остатки правительства на конец июля в $2,0 млрд (82% из которых в валюте) и $2,7 млрд от нового распределения SDR МВФ помогут Украине пройти пик внешних выплат $2,2 млрд в сентябре и осуществить бюджетные расходы.

Агентство также указывает нс умеренный прогресс в программе реформ со времени последнего пересмотра в феврале. Этого пока недостаточно для получения $0,7 млрд транша МВФ и EUR0,6 млрд макрофинпомощи ЕС, но часть этих средств, по оценкам Fitch, Украина получит в 2021 году, а программа stand by будет продолжена на 2022 год.

Агентство также прогнозирует рост ВВП Украины в 2021 году на 4,1% при инфляции 9,2% благодаря агросектору и росту доходов населения, хотя низкий уровень вакцинации сохраняет риски для такого прогноза.

По мнению Fitch, в 2022 году рост украинской экономики замедлится до 3,9% при инфляции 6%, а в 2023 году - до 3,5%.

Читайте также: Агентство Fitch подтвердило рейтинг Украины "B" с положительным прогнозом

Автор: 

Fitch (100) рейтинг (1636)


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Топ комментарии
+9
Угу,только почему то последние инвесторы разбежались и транша не дают...
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07.08.2021 01:42
+9
Амнезия это у тебя,свинособака)
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07.08.2021 02:29
+8
Від чого Петя має вас врятувати? Сенс в істериці на фінансовій сторінці.
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07.08.2021 02:18
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Правила форума Совет форумчан
Угу,только почему то последние инвесторы разбежались и транша не дают...
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07.08.2021 01:42 Ответить
приступ епілепсії?
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07.08.2021 01:50 Ответить
Інвестиції в Україну по рокам в млрд, 2014+ 0,4 млрд, 2015 -0,4 млрд, 2016 +3,8, 2017+3,7, 2018+4,4, 2019+5,8, 2020-8,6, 2021+1,4.
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07.08.2021 02:09 Ответить
Амнезия это у тебя,свинособака)
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07.08.2021 02:29 Ответить
Мадам проситесь, МВФ 2,7 лярда дали БЕЗВОЗВРАТНО
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07.08.2021 06:32 Ответить
А кацапам 18 лярдів.
Всім учасникам програми роздали лярди.
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07.08.2021 08:18 Ответить
Аде ми їх не побачимо, бо вони підуть на виплату боргів.
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07.08.2021 08:19 Ответить
це така собі рейтинга, як зелене коров'яче засохше на морській хвилі - то вверх, то вниз.
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07.08.2021 01:52 Ответить
Таки да, але від цього рейтинга залежать відсоткі по зовнішнім кредитам.
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07.08.2021 02:02 Ответить
Просто https://censor.net/ru/news/3280542/27_mlrd_pomoschi_ot_mvf_poyidut_na_preodolenie_posledstviyi_koronakrizisa_zelenskiyi 2.7 ярда зелених має дати от і покращили рейтинг
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07.08.2021 02:04 Ответить
передумають рейтинг попливе
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07.08.2021 02:05 Ответить
То на ковід, то інше, всім дають.
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07.08.2021 02:10 Ответить
"подолання наслідків" поняття широке, це не ****(Європейський Банк Реконструкції та Розвитку) - що дають під конкретні, цільові проекти (а потім ще й паразіти ревізію роблять - от які наглі)
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07.08.2021 02:13 Ответить
**** це банк створений КПРС свого часу.
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07.08.2021 02:16 Ответить
Від чого Петя має вас врятувати? Сенс в істериці на фінансовій сторінці.
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07.08.2021 02:18 Ответить
А при чому тут Порошенко? Там сидять скучні дядьки і тьотки, рахують скучні таблиці(прогнозовані доходи - прогнозовані видатки, з врахуванням попередніх тенденцій) - і от вуаля по заумній формулі, рейтинг
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07.08.2021 02:21 Ответить
Хто тебе зрадив? 😮 Невже власна дружина з'їла цукерку "Рошен"? 😲
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07.08.2021 02:35 Ответить
не усрись зеленым...
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07.08.2021 02:39 Ответить
ты отличный пример "почему мы еще не в Нато"...
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07.08.2021 02:43 Ответить
походу деда гордо вслипнул в последний комуняцкий раз.
и гордо пинвин трется тушкой об скалы..- скоро таки буря грянет!
а пол-рыбы если в пасть каждый день на шару - то може и нет...
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07.08.2021 04:03 Ответить
взвешивайте стефана ну хоть раз в неделю - ето самый верный показатель в кого корм идет...
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07.08.2021 02:32 Ответить
Европейский банк отказался инвестировать в "большую стройку "зекрысы - сказали,что зесрань ворует)
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07.08.2021 02:32 Ответить
Все банально просто...премьер Британии Джонсон дал кредит Украине на 10 лет в сумме 1,5 миллиарда фунтов стерлингов под очень низкий процент,на постройку 2 баз НАТО в Очакове и Бердянске,президент США дал кредит Украине в сумме 1 миллиард 400 мильонов долларов на постройку баз НАТО во Львове и Днепре...,Зеля всех победил,даже Корону с Вирусом за 66 миллиардов гривен... за счет того же кредитаот ВОЗ...ВОЗ... ВОЗ...Всемионая Организація Здравооохранения,єто вам не Мать Тереза
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07.08.2021 03:07 Ответить
Ссср даже Гитлера не победил за счет кредита США в сумме 12 миллиардов долларов,президент Рузвельт спас советское быдло простой тушонкой Рузвельта.... Долг тот кстати не погашен до сих пор...
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07.08.2021 03:14 Ответить
ох шо та совсем не так в нашем голландском королевстве...
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07.08.2021 03:16 Ответить
Иной раз неплохо быть профаном в разных мудреных терминах. Я разок прочитал, ни хрена не понял, а потому- сижу на попе ровно и спокоен аки удав сытый.

Не, ну реально, вот какие мысли должны посетить башку после прочтения вот этого:
"Fitch Ratings улучшило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте Украины со стабильного до позитивного, подтвердив сам рейтинг на уровне "B"(с).

У вас есть какие-то мысли? А у меня- никаких. Тем более, в 04.30.
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07.08.2021 04:31 Ответить
В 07.16.
Fitch улучшило прогноз рейтинга "B" Украины до позитивного - Цензор.НЕТ 6028
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07.08.2021 07:15 Ответить
Ничего. Если я спрошу тётю чем девиация отличается от деривации, то настанет мой черед искренне сокрушаться.
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07.08.2021 08:00 Ответить
мысль - что у нас все хорошо))
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07.08.2021 14:58 Ответить
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте Украины со стабильного до позитивного, подтвердив сам рейтинг на уровне "B". Источник: https://censor.net/ru/n3281368 .Пора переименовывать страну в Нью Васюки.
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07.08.2021 05:20 Ответить
Fitch улучшило прогноз рейтинга "B" Украины до позитивного - Цензор.НЕТ 2256.....
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07.08.2021 07:21 Ответить
А знаєш з кого будуть наповнювати бюджет ?
Та з тебе. І з усіх мешканців України. Опалювальний сезон значно спустошить кишені громадян.
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07.08.2021 08:22 Ответить
Дали кредит - значит экономика в порядке,а то что промпроизводство падает,рабочие места сокращаются,налоги увеличиваются,казнокрады повышают свою производительность - это пох,на показатели это не влияет.
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07.08.2021 10:23 Ответить
Вот что транш животворящий делает.
Другими словами, Фитч говорит, что пока, благодаря новому траншу МВФ, дефолт Украины откладывается.
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07.08.2021 11:46 Ответить
"B з позитивним прогнозом" перш за все означає, що вартість запозичень для держави буде поступово зменшуватись. І попри те, що досі держборг лишається стабільним, подальша централізація управління в руках брехуна невідворотньо призведе до стрибку розміру "більш дешевих" боргових зобов'язань.
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07.08.2021 12:09 Ответить
 
 