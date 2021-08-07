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Новини
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Fitch поліпшило прогноз рейтингу "B" України до позитивного

Fitch поліпшило прогноз рейтингу

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings покращило прогноз довгострокового рейтингу дефолту емітента в іноземній валюті України зі стабільного до позитивного, підтвердивши сам рейтинг на рівні "B".

Як наголошується в повідомленні агентства в ніч на суботу, на це рішення вплинули відносна стійкість України до коронавірусного шоку і очікуване зниження держборгу до ВВП до 57% в 2021 році завдяки перевиконанню бюджету і відновленню економіки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Також читайте: Головні новини 4 серпня: ветеран з гранатою в Кабміні, 4 олімпійські медалі для України

Крім того міжнародні резерви України мають тренд до зростання, і країна відновила доступ до комерційного і МФО зовнішнього фінансування, незважаючи на тривалу затримку з траншем МВФ за програмою stand by.

Fitch прогнозує, що дефіцит держбюджету знизиться у 2021 році до 4% ВВП, зазначає, що за підсумками першого півріччя він склав 1,8% ВВП.

Агентство очікує подальшого зниження дефіциту до 3,2% ВВП у 2022 році завдяки "ресурсному" законопроекту.

Fitch також наголошує, що грошові залишки уряду на кінець липня в $2,0 млрд (82% з яких у валюті) і $2,7 млрд від нового розподілу SDR МВФ допоможуть Україні пройти пік зовнішніх виплат $2,2 млрд у вересні і здійснити бюджетні витрати.

Також читайте: Росії загрожує бюджетний дефіцит і девальвація через падіння цін на нафту, - Fitch

Агентство також зазначає помірний прогрес у програмі реформ з часу останнього перегляду в лютому. Цього поки недостатньо для отримання $0,7 млрд траншу МВФ і EUR0,6 млрд макрофіндопомоги ЄС, але частину цих коштів, за оцінками Fitch, Україна отримає в 2021 році, а програма stand by буде продовжена на 2022 рік.

Агентство також прогнозує зростання ВВП України в 2021 році на 4,1% за інфляції 9,2% завдяки агросектору та зростанню доходів населення, хоча низький рівень вакцинації зберігає ризики для такого прогнозу.

На думку Fitch, у 2022 році зростання української економіки сповільниться до 3,9% за інфляції 6%, а в 2023 році - до 3,5%.

Fitch (334) рейтинг (1650)


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Топ коментарі
+9
Угу,только почему то последние инвесторы разбежались и транша не дают...
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07.08.2021 01:42
+9
Амнезия это у тебя,свинособака)
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07.08.2021 02:29
+8
Від чого Петя має вас врятувати? Сенс в істериці на фінансовій сторінці.
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07.08.2021 02:18
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Угу,только почему то последние инвесторы разбежались и транша не дают...
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07.08.2021 01:42 Відповісти
приступ епілепсії?
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07.08.2021 01:50 Відповісти
Інвестиції в Україну по рокам в млрд, 2014+ 0,4 млрд, 2015 -0,4 млрд, 2016 +3,8, 2017+3,7, 2018+4,4, 2019+5,8, 2020-8,6, 2021+1,4.
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07.08.2021 02:09 Відповісти
Амнезия это у тебя,свинособака)
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07.08.2021 02:29 Відповісти
Мадам проситесь, МВФ 2,7 лярда дали БЕЗВОЗВРАТНО
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07.08.2021 06:32 Відповісти
А кацапам 18 лярдів.
Всім учасникам програми роздали лярди.
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07.08.2021 08:18 Відповісти
Аде ми їх не побачимо, бо вони підуть на виплату боргів.
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07.08.2021 08:19 Відповісти
це така собі рейтинга, як зелене коров'яче засохше на морській хвилі - то вверх, то вниз.
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07.08.2021 01:52 Відповісти
Таки да, але від цього рейтинга залежать відсоткі по зовнішнім кредитам.
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07.08.2021 02:02 Відповісти
Просто https://censor.net/ru/news/3280542/27_mlrd_pomoschi_ot_mvf_poyidut_na_preodolenie_posledstviyi_koronakrizisa_zelenskiyi 2.7 ярда зелених має дати от і покращили рейтинг
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07.08.2021 02:04 Відповісти
передумають рейтинг попливе
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07.08.2021 02:05 Відповісти
То на ковід, то інше, всім дають.
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07.08.2021 02:10 Відповісти
"подолання наслідків" поняття широке, це не ****(Європейський Банк Реконструкції та Розвитку) - що дають під конкретні, цільові проекти (а потім ще й паразіти ревізію роблять - от які наглі)
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07.08.2021 02:13 Відповісти
**** це банк створений КПРС свого часу.
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07.08.2021 02:16 Відповісти
Від чого Петя має вас врятувати? Сенс в істериці на фінансовій сторінці.
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07.08.2021 02:18 Відповісти
А при чому тут Порошенко? Там сидять скучні дядьки і тьотки, рахують скучні таблиці(прогнозовані доходи - прогнозовані видатки, з врахуванням попередніх тенденцій) - і от вуаля по заумній формулі, рейтинг
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07.08.2021 02:21 Відповісти
Хто тебе зрадив? 😮 Невже власна дружина з'їла цукерку "Рошен"? 😲
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07.08.2021 02:35 Відповісти
не усрись зеленым...
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07.08.2021 02:39 Відповісти
ты отличный пример "почему мы еще не в Нато"...
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07.08.2021 02:43 Відповісти
походу деда гордо вслипнул в последний комуняцкий раз.
и гордо пинвин трется тушкой об скалы..- скоро таки буря грянет!
а пол-рыбы если в пасть каждый день на шару - то може и нет...
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07.08.2021 04:03 Відповісти
взвешивайте стефана ну хоть раз в неделю - ето самый верный показатель в кого корм идет...
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07.08.2021 02:32 Відповісти
Европейский банк отказался инвестировать в "большую стройку "зекрысы - сказали,что зесрань ворует)
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07.08.2021 02:32 Відповісти
Все банально просто...премьер Британии Джонсон дал кредит Украине на 10 лет в сумме 1,5 миллиарда фунтов стерлингов под очень низкий процент,на постройку 2 баз НАТО в Очакове и Бердянске,президент США дал кредит Украине в сумме 1 миллиард 400 мильонов долларов на постройку баз НАТО во Львове и Днепре...,Зеля всех победил,даже Корону с Вирусом за 66 миллиардов гривен... за счет того же кредитаот ВОЗ...ВОЗ... ВОЗ...Всемионая Организація Здравооохранения,єто вам не Мать Тереза
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07.08.2021 03:07 Відповісти
Ссср даже Гитлера не победил за счет кредита США в сумме 12 миллиардов долларов,президент Рузвельт спас советское быдло простой тушонкой Рузвельта.... Долг тот кстати не погашен до сих пор...
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07.08.2021 03:14 Відповісти
ох шо та совсем не так в нашем голландском королевстве...
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07.08.2021 03:16 Відповісти
Иной раз неплохо быть профаном в разных мудреных терминах. Я разок прочитал, ни хрена не понял, а потому- сижу на попе ровно и спокоен аки удав сытый.

Не, ну реально, вот какие мысли должны посетить башку после прочтения вот этого:
"Fitch Ratings улучшило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте Украины со стабильного до позитивного, подтвердив сам рейтинг на уровне "B"(с).

У вас есть какие-то мысли? А у меня- никаких. Тем более, в 04.30.
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07.08.2021 04:31 Відповісти
В 07.16.
Fitch улучшило прогноз рейтинга "B" Украины до позитивного - Цензор.НЕТ 6028
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07.08.2021 07:15 Відповісти
Ничего. Если я спрошу тётю чем девиация отличается от деривации, то настанет мой черед искренне сокрушаться.
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07.08.2021 08:00 Відповісти
мысль - что у нас все хорошо))
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07.08.2021 14:58 Відповісти
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте Украины со стабильного до позитивного, подтвердив сам рейтинг на уровне "B". Источник: https://censor.net/ru/n3281368 .Пора переименовывать страну в Нью Васюки.
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07.08.2021 05:20 Відповісти
Fitch улучшило прогноз рейтинга "B" Украины до позитивного - Цензор.НЕТ 2256.....
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07.08.2021 07:21 Відповісти
А знаєш з кого будуть наповнювати бюджет ?
Та з тебе. І з усіх мешканців України. Опалювальний сезон значно спустошить кишені громадян.
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07.08.2021 08:22 Відповісти
Дали кредит - значит экономика в порядке,а то что промпроизводство падает,рабочие места сокращаются,налоги увеличиваются,казнокрады повышают свою производительность - это пох,на показатели это не влияет.
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07.08.2021 10:23 Відповісти
Вот что транш животворящий делает.
Другими словами, Фитч говорит, что пока, благодаря новому траншу МВФ, дефолт Украины откладывается.
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07.08.2021 11:46 Відповісти
"B з позитивним прогнозом" перш за все означає, що вартість запозичень для держави буде поступово зменшуватись. І попри те, що досі держборг лишається стабільним, подальша централізація управління в руках брехуна невідворотньо призведе до стрибку розміру "більш дешевих" боргових зобов'язань.
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07.08.2021 12:09 Відповісти
 
 