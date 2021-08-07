Fitch поліпшило прогноз рейтингу "B" України до позитивного

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings покращило прогноз довгострокового рейтингу дефолту емітента в іноземній валюті України зі стабільного до позитивного, підтвердивши сам рейтинг на рівні "B".

Як наголошується в повідомленні агентства в ніч на суботу, на це рішення вплинули відносна стійкість України до коронавірусного шоку і очікуване зниження держборгу до ВВП до 57% в 2021 році завдяки перевиконанню бюджету і відновленню економіки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Крім того міжнародні резерви України мають тренд до зростання, і країна відновила доступ до комерційного і МФО зовнішнього фінансування, незважаючи на тривалу затримку з траншем МВФ за програмою stand by.

Fitch прогнозує, що дефіцит держбюджету знизиться у 2021 році до 4% ВВП, зазначає, що за підсумками першого півріччя він склав 1,8% ВВП.

Агентство очікує подальшого зниження дефіциту до 3,2% ВВП у 2022 році завдяки "ресурсному" законопроекту.

Fitch також наголошує, що грошові залишки уряду на кінець липня в $2,0 млрд (82% з яких у валюті) і $2,7 млрд від нового розподілу SDR МВФ допоможуть Україні пройти пік зовнішніх виплат $2,2 млрд у вересні і здійснити бюджетні витрати.

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Агентство також зазначає помірний прогрес у програмі реформ з часу останнього перегляду в лютому. Цього поки недостатньо для отримання $0,7 млрд траншу МВФ і EUR0,6 млрд макрофіндопомоги ЄС, але частину цих коштів, за оцінками Fitch, Україна отримає в 2021 році, а програма stand by буде продовжена на 2022 рік.

Агентство також прогнозує зростання ВВП України в 2021 році на 4,1% за інфляції 9,2% завдяки агросектору та зростанню доходів населення, хоча низький рівень вакцинації зберігає ризики для такого прогнозу.

На думку Fitch, у 2022 році зростання української економіки сповільниться до 3,9% за інфляції 6%, а в 2023 році - до 3,5%.