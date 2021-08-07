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Новости Борьба с коронавирусом
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Новый рекорд: За сутки в Украине вакцинировали 170,6 тыс. человек

Новый рекорд: За сутки в Украине вакцинировали 170,6 тыс. человек

В Украине за минувшие сутки, 6 августа, сделано рекордное количество прививок от COVID-19 - вакцинированы 170 602 человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минздрав.

6 августа одну дозу получили 101550 человек полностью иммунизированы - 69052 человека, говорится в сообщении Минздрава.

В течение суток в стране работали: 911 мобильных бригад, 2705 пунктов прививки; 316 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 4 055 092 человека, из них получили одну дозу - 4 055 090 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 353 218 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 6 408 308 прививок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власти США заявили, что вакцинировали 50% населения

Автор: 

вакцина (3815) Минздрав (4899) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+2
А зачем ждать, если УЖЕ есть статистика И она не в пользу антиваксеров. Или ты ждешь, что антиваксеры начнут воскресать? Так это тебе очень долго ждать - до второго пришествия, но это не точно
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07.08.2021 15:25
+1
10% населення вакцинована, а решта 90% - як і раніше беззахисні перед "дельтою". Темпи вакцінації просто вражаючі !
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07.08.2021 10:04
+1
може етот криворогатый зеленяк уже повысить до заслуженых мастеров и хвост им погладить?
спртсмены же - олимпийцы практически ...
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07.08.2021 11:05
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І чому це рекорд ?
Бзделєнский знову піариться ?
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07.08.2021 09:59 Ответить
Вакцинують, вакцинують, а дебілів менше не стає...
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07.08.2021 10:00 Ответить
Так теперь нужно только подождать! "Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров"
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07.08.2021 12:18 Ответить
10% населення вакцинована, а решта 90% - як і раніше беззахисні перед "дельтою". Темпи вакцінації просто вражаючі !
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07.08.2021 10:04 Ответить
Згідно опитувань 30% вже перехворіли коронавірусом. От ще 30% перехворіють і буде колективний імунітет.
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07.08.2021 11:01 Ответить
Перехворіли вже реально навіть більше, ніж 30%... Питання, у тому скільки часу тримається імунітет
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07.08.2021 11:24 Ответить
Ніхто ще достеменно не знає. Цю хворобу детально не вивчено. Тим паче що створена вона людьми.....
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07.08.2021 11:27 Ответить
Колективний імунітет станеться проти одного штаму, а проти инших мутацій його немає.
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07.08.2021 12:10 Ответить
Хе-хе. Но антиваксеры в пролёте

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/pfizer-says-covid-vaccine-highly-effective-against-delta-variant-2021-06-24/
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07.08.2021 12:23 Ответить
От і перевіримо ефект від вакцин. Поки що не дуже... В Туреччині вакцинували більше половини дорослого населення, але фіксують стрибок захворюваності до 25 нових тисяч на день
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07.08.2021 13:41 Ответить
А смертности?

Новий рекорд: За добу в Україні вакцинували 170,6 тис. осіб - Цензор.НЕТ 4732 Новий рекорд: За добу в Україні вакцинували 170,6 тис. осіб - Цензор.НЕТ 8920
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07.08.2021 13:43 Ответить
про смертність будемо судити десь через 2-3 тижні...
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07.08.2021 15:22 Ответить
А зачем ждать, если УЖЕ есть статистика И она не в пользу антиваксеров. Или ты ждешь, что антиваксеры начнут воскресать? Так это тебе очень долго ждать - до второго пришествия, но это не точно
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07.08.2021 15:25 Ответить
Тссс. Чим більше антиваксерів- тим менше антиваксерів)))
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08.08.2021 16:31 Ответить
У сарс та мерс імунітет тримався роками, тут схоже буде теж саме
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07.08.2021 14:34 Ответить
може етот криворогатый зеленяк уже повысить до заслуженых мастеров и хвост им погладить?
спртсмены же - олимпийцы практически ...
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07.08.2021 11:05 Ответить
вова без себя не похвалить - не вова...
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07.08.2021 11:06 Ответить
 
 