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Новый рекорд: За сутки в Украине вакцинировали 170,6 тыс. человек
В Украине за минувшие сутки, 6 августа, сделано рекордное количество прививок от COVID-19 - вакцинированы 170 602 человека.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минздрав.
6 августа одну дозу получили 101550 человек полностью иммунизированы - 69052 человека, говорится в сообщении Минздрава.
В течение суток в стране работали: 911 мобильных бригад, 2705 пунктов прививки; 316 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привито 4 055 092 человека, из них получили одну дозу - 4 055 090 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 353 218 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 6 408 308 прививок.
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