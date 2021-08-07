Новий рекорд: За добу в Україні вакцинували 170,6 тис. осіб

В Україні за минулу добу, 6 серпня, зроблено рекордну кількість щеплень проти COVID-19 - вакциновані 170 602 особи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Одну дозу отримали 101 550 людей, повністю імунізовані - 69 052 людини.

Протягом доби працювали:

- 911 мобільних бригад,

- 2 705 пунктів щеплення;

- 316 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 055 092 людини, з них отримали одну дозу – 4 055 090 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 353 218 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 6 408 308 щеплень.

Також читайте: Влада США заявила, що вакцинувала 50% населення