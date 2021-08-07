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Новий рекорд: За добу в Україні вакцинували 170,6 тис. осіб
В Україні за минулу добу, 6 серпня, зроблено рекордну кількість щеплень проти COVID-19 - вакциновані 170 602 особи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Одну дозу отримали 101 550 людей, повністю імунізовані - 69 052 людини.
Протягом доби працювали:
- 911 мобільних бригад,
- 2 705 пунктів щеплення;
- 316 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 055 092 людини, з них отримали одну дозу – 4 055 090 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 353 218 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 6 408 308 щеплень.
Топ коментарі
+2 Valery Greff
показати весь коментар07.08.2021 15:25
+1 Rusin
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