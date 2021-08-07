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Новини Боротьба з коронавірусом
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Новий рекорд: За добу в Україні вакцинували 170,6 тис. осіб

Новий рекорд: За добу в Україні вакцинували 170,6 тис. осіб

В Україні за минулу добу, 6 серпня, зроблено рекордну кількість щеплень проти COVID-19 - вакциновані 170 602 особи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Одну дозу отримали 101 550 людей, повністю імунізовані - 69 052 людини.

Протягом доби працювали:

- 911 мобільних бригад,

- 2 705 пунктів щеплення;

- 316 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 055 092 людини, з них отримали одну дозу – 4 055 090 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 353 218 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 6 408 308 щеплень.

Також читайте: Влада США заявила, що вакцинувала 50% населення

вакцина (4419) МОЗ (5391) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+2
А зачем ждать, если УЖЕ есть статистика И она не в пользу антиваксеров. Или ты ждешь, что антиваксеры начнут воскресать? Так это тебе очень долго ждать - до второго пришествия, но это не точно
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07.08.2021 15:25
+1
10% населення вакцинована, а решта 90% - як і раніше беззахисні перед "дельтою". Темпи вакцінації просто вражаючі !
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07.08.2021 10:04
+1
може етот криворогатый зеленяк уже повысить до заслуженых мастеров и хвост им погладить?
спртсмены же - олимпийцы практически ...
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07.08.2021 11:05
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І чому це рекорд ?
Бзделєнский знову піариться ?
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07.08.2021 09:59 Відповісти
Вакцинують, вакцинують, а дебілів менше не стає...
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07.08.2021 10:00 Відповісти
Так теперь нужно только подождать! "Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров"
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07.08.2021 12:18 Відповісти
10% населення вакцинована, а решта 90% - як і раніше беззахисні перед "дельтою". Темпи вакцінації просто вражаючі !
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07.08.2021 10:04 Відповісти
Згідно опитувань 30% вже перехворіли коронавірусом. От ще 30% перехворіють і буде колективний імунітет.
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07.08.2021 11:01 Відповісти
Перехворіли вже реально навіть більше, ніж 30%... Питання, у тому скільки часу тримається імунітет
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07.08.2021 11:24 Відповісти
Ніхто ще достеменно не знає. Цю хворобу детально не вивчено. Тим паче що створена вона людьми.....
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07.08.2021 11:27 Відповісти
Колективний імунітет станеться проти одного штаму, а проти инших мутацій його немає.
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07.08.2021 12:10 Відповісти
Хе-хе. Но антиваксеры в пролёте

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/pfizer-says-covid-vaccine-highly-effective-against-delta-variant-2021-06-24/
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07.08.2021 12:23 Відповісти
От і перевіримо ефект від вакцин. Поки що не дуже... В Туреччині вакцинували більше половини дорослого населення, але фіксують стрибок захворюваності до 25 нових тисяч на день
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07.08.2021 13:41 Відповісти
А смертности?

Новий рекорд: За добу в Україні вакцинували 170,6 тис. осіб - Цензор.НЕТ 4732 Новий рекорд: За добу в Україні вакцинували 170,6 тис. осіб - Цензор.НЕТ 8920
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07.08.2021 13:43 Відповісти
про смертність будемо судити десь через 2-3 тижні...
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07.08.2021 15:22 Відповісти
А зачем ждать, если УЖЕ есть статистика И она не в пользу антиваксеров. Или ты ждешь, что антиваксеры начнут воскресать? Так это тебе очень долго ждать - до второго пришествия, но это не точно
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07.08.2021 15:25 Відповісти
Тссс. Чим більше антиваксерів- тим менше антиваксерів)))
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08.08.2021 16:31 Відповісти
У сарс та мерс імунітет тримався роками, тут схоже буде теж саме
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07.08.2021 14:34 Відповісти
може етот криворогатый зеленяк уже повысить до заслуженых мастеров и хвост им погладить?
спртсмены же - олимпийцы практически ...
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07.08.2021 11:05 Відповісти
вова без себя не похвалить - не вова...
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07.08.2021 11:06 Відповісти
 
 