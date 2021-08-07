РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10010 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
8 767 16

Уже пять областей Украины не соответствуют показателям "зеленой" зоны карантина, - Минздрав

Уже пять областей Украины не соответствуют показателям

По состоянию на субботу, 7 августа, все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако в пяти областях один из эпидемиологических показателей за пределами нормы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, показатель динамики госпитализаций при норме до 50% превышен в Донецкой (53,5%), Ивано-Франковской (52,8%), Ривненской (106,3%), Тернопольской (160,0%) и Черкасской (70,0%) областях.

Кроме того, в Ивано-Франковской области занижен показатель охвата тестирования и составляет 285 при норме не менее 300 на 100 тысяч населения.

Уже пять областей Украины не соответствуют показателям зеленой зоны карантина, - Минздрав 01

Также читайте: Ляшко: Предлагаю не ждать локдауна, а пойти сделать прививку

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
У мене до зелених тварин і дебілів лише ОДНЕ питання, бо віруси і епідемії були і будуть, цього не зміниш: чому досі не закритий кордон з Росією, країною, що на перших місцях по розмаху епідемії і яка лідирує по смертності? Бо у мене з розумних відповідей є лише одна - це робиться навмисно.
показать весь комментарий
07.08.2021 11:00
+4
Более того, приехавших с нароссии и из Индии но привитых(чем?) освобождают от обязательного карантина.
Т.е. привезите нам ещё этой хрени и распространяйте, главное прививайтесь и дайте освоить бабосики.
показать весь комментарий
07.08.2021 11:24
+3
Зе- шампиньон по борьбе с ковидом . Дайтей ему ещё 100 дней. Скоро снова- нет кислорода, нет ОКсигенераторов. А есть отчёты что все готово . И освоено по средствам
показать весь комментарий
07.08.2021 10:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Отакі у нас "рекорди" у темпах вакцинації...
показать весь комментарий
07.08.2021 10:17 Ответить
в Днепропетровской обл (да, она по-прежнему Днепропетровская)) уже 3 дельты....
показать весь комментарий
07.08.2021 10:19 Ответить
в Днепропетровской обл уже 3 дельты...

Какой кошмар,мы все умрём...
показать весь комментарий
08.08.2021 11:00 Ответить
обязательно умрем ))) (вечно только небо над головой моей))))
показать весь комментарий
08.08.2021 11:02 Ответить
Зе- шампиньон по борьбе с ковидом . Дайтей ему ещё 100 дней. Скоро снова- нет кислорода, нет ОКсигенераторов. А есть отчёты что все готово . И освоено по средствам
показать весь комментарий
07.08.2021 10:30 Ответить
Він просік, що найбільше народ вірить телевізорові.. Навіть більше, ніж своїм очам.
показать весь комментарий
07.08.2021 10:33 Ответить
Неужели только сейчас он понял? Это ещё Березовский сказал "Дайте мне табуретку и при помощи зомбоящика я сделаю из неё преЗЕдента"!
показать весь комментарий
07.08.2021 10:38 Ответить
Него страшного! На кладбище ЗЕбилов повезут по новой дороге! Но это не точно!
показать весь комментарий
07.08.2021 10:36 Ответить
Разгульная жизнь продержится до сентября,а дальше локдаун и принудительная вакцинация.
показать весь комментарий
07.08.2021 10:40 Ответить
У мене до зелених тварин і дебілів лише ОДНЕ питання, бо віруси і епідемії були і будуть, цього не зміниш: чому досі не закритий кордон з Росією, країною, що на перших місцях по розмаху епідемії і яка лідирує по смертності? Бо у мене з розумних відповідей є лише одна - це робиться навмисно.
показать весь комментарий
07.08.2021 11:00 Ответить
Более того, приехавших с нароссии и из Индии но привитых(чем?) освобождают от обязательного карантина.
Т.е. привезите нам ещё этой хрени и распространяйте, главное прививайтесь и дайте освоить бабосики.
показать весь комментарий
07.08.2021 11:24 Ответить
Так, і це теж. Питання стає все актуальнішим, бо навмисне сприяння збільшенню розмаху епідемії це вже державна зрада 100%.
показать весь комментарий
07.08.2021 11:26 Ответить
мінздрав-зброд пдрсів і куєсосів.
показать весь комментарий
07.08.2021 12:11 Ответить
Яких обрало 73% - таких і маємо...
показать весь комментарий
07.08.2021 13:58 Ответить
началось
показать весь комментарий
07.08.2021 18:41 Ответить
 
 