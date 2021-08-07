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Уже пять областей Украины не соответствуют показателям "зеленой" зоны карантина, - Минздрав
По состоянию на субботу, 7 августа, все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако в пяти областях один из эпидемиологических показателей за пределами нормы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Так, показатель динамики госпитализаций при норме до 50% превышен в Донецкой (53,5%), Ивано-Франковской (52,8%), Ривненской (106,3%), Тернопольской (160,0%) и Черкасской (70,0%) областях.
Кроме того, в Ивано-Франковской области занижен показатель охвата тестирования и составляет 285 при норме не менее 300 на 100 тысяч населения.
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Какой кошмар,мы все умрём...
Т.е. привезите нам ещё этой хрени и распространяйте, главное прививайтесь и дайте освоить бабосики.