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Новини Коронавірус і карантин
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Уже п'ять областей України не відповідають показникам "зеленої" зони карантину, - МОЗ

Уже п'ять областей України не відповідають показникам

Станом на суботу, 7 серпня, всі регіони України перебувають в "зеленій" зоні карантину. Однак в п'яти областях один з епідеміологічних показників за межами норми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, показник динаміки госпіталізацій при нормі до 50% перевищено в Донецькій (53,5%), Івано-Франківській (52,8%), Рівненській (106,3%), Тернопільській (160,0%) та Черкаській (70, 0%) областях.

Крім того, в Івано-Франківській області занижений показник охоплення тестування і становить 285 при нормі не менше 300 на 100 тисяч населення.

Також читайте: Новий рекорд: За добу в Україні вакцинували 170,6 тис. осіб

Уже пять областей України не відповідають показникам зеленої зони карантину, - МОЗ 01

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карантин (18172) МОЗ (5391) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
У мене до зелених тварин і дебілів лише ОДНЕ питання, бо віруси і епідемії були і будуть, цього не зміниш: чому досі не закритий кордон з Росією, країною, що на перших місцях по розмаху епідемії і яка лідирує по смертності? Бо у мене з розумних відповідей є лише одна - це робиться навмисно.
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07.08.2021 11:00
+4
Более того, приехавших с нароссии и из Индии но привитых(чем?) освобождают от обязательного карантина.
Т.е. привезите нам ещё этой хрени и распространяйте, главное прививайтесь и дайте освоить бабосики.
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07.08.2021 11:24
+3
Зе- шампиньон по борьбе с ковидом . Дайтей ему ещё 100 дней. Скоро снова- нет кислорода, нет ОКсигенераторов. А есть отчёты что все готово . И освоено по средствам
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07.08.2021 10:30
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Отакі у нас "рекорди" у темпах вакцинації...
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07.08.2021 10:17 Відповісти
в Днепропетровской обл (да, она по-прежнему Днепропетровская)) уже 3 дельты....
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07.08.2021 10:19 Відповісти
в Днепропетровской обл уже 3 дельты...

Какой кошмар,мы все умрём...
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08.08.2021 11:00 Відповісти
обязательно умрем ))) (вечно только небо над головой моей))))
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08.08.2021 11:02 Відповісти
Зе- шампиньон по борьбе с ковидом . Дайтей ему ещё 100 дней. Скоро снова- нет кислорода, нет ОКсигенераторов. А есть отчёты что все готово . И освоено по средствам
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07.08.2021 10:30 Відповісти
Він просік, що найбільше народ вірить телевізорові.. Навіть більше, ніж своїм очам.
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07.08.2021 10:33 Відповісти
Неужели только сейчас он понял? Это ещё Березовский сказал "Дайте мне табуретку и при помощи зомбоящика я сделаю из неё преЗЕдента"!
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07.08.2021 10:38 Відповісти
Него страшного! На кладбище ЗЕбилов повезут по новой дороге! Но это не точно!
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07.08.2021 10:36 Відповісти
Разгульная жизнь продержится до сентября,а дальше локдаун и принудительная вакцинация.
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07.08.2021 10:40 Відповісти
У мене до зелених тварин і дебілів лише ОДНЕ питання, бо віруси і епідемії були і будуть, цього не зміниш: чому досі не закритий кордон з Росією, країною, що на перших місцях по розмаху епідемії і яка лідирує по смертності? Бо у мене з розумних відповідей є лише одна - це робиться навмисно.
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07.08.2021 11:00 Відповісти
Более того, приехавших с нароссии и из Индии но привитых(чем?) освобождают от обязательного карантина.
Т.е. привезите нам ещё этой хрени и распространяйте, главное прививайтесь и дайте освоить бабосики.
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07.08.2021 11:24 Відповісти
Так, і це теж. Питання стає все актуальнішим, бо навмисне сприяння збільшенню розмаху епідемії це вже державна зрада 100%.
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07.08.2021 11:26 Відповісти
мінздрав-зброд пдрсів і куєсосів.
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07.08.2021 12:11 Відповісти
Яких обрало 73% - таких і маємо...
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07.08.2021 13:58 Відповісти
началось
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07.08.2021 18:41 Відповісти
 
 