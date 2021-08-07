Уже п'ять областей України не відповідають показникам "зеленої" зони карантину, - МОЗ

Станом на суботу, 7 серпня, всі регіони України перебувають в "зеленій" зоні карантину. Однак в п'яти областях один з епідеміологічних показників за межами норми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, показник динаміки госпіталізацій при нормі до 50% перевищено в Донецькій (53,5%), Івано-Франківській (52,8%), Рівненській (106,3%), Тернопільській (160,0%) та Черкаській (70, 0%) областях.

Крім того, в Івано-Франківській області занижений показник охоплення тестування і становить 285 при нормі не менше 300 на 100 тисяч населення.

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