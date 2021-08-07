Башню Каменец-Подольской крепости, пострадавшую от урагана, отремонтируют из резервного фонда Кабмина, - Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает профинансировать из резервного фонда ремонт башни замка в Каменце-Подольском, с которой в ночь с 5 на 6 августа ураган сорвал крышу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр написал в своем Телеграм-канале.

Ткаченко пообщался по этому поводу с руководителем Хмельницкой областной госадминистрации Сергеем Гамалием.

"Предложил сразу готовить документы на Кабмин для финансирования ремонта из резервного фонда. Крепость в Каменце - настоящий туристический магнит региона. Надеемся на быстрое выделение средств", - написал он.

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Министр добавил, что 3 августа был подписан Меморандум о сотрудничестве в рамках "Большой Реставрации" и о разработке общей концепции Каменец-Подольского. "Без замка в хорошем состоянии ее сложно представить", - добавил Ткаченко.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, шквальный ветер полностью сорвал крышу Лаской башни на Каменец-Подольской крепости XV века и повредил покрытие корпуса.