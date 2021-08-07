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Башню Каменец-Подольской крепости, пострадавшую от урагана, отремонтируют из резервного фонда Кабмина, - Ткаченко

Башню Каменец-Подольской крепости, пострадавшую от урагана, отремонтируют из резервного фонда Кабмина, - Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает профинансировать из резервного фонда ремонт башни замка в Каменце-Подольском, с которой в ночь с 5 на 6 августа ураган сорвал крышу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр написал в своем Телеграм-канале.

Ткаченко пообщался по этому поводу с руководителем Хмельницкой областной госадминистрации Сергеем Гамалием.

"Предложил сразу готовить документы на Кабмин для финансирования ремонта из резервного фонда. Крепость в Каменце - настоящий туристический магнит региона. Надеемся на быстрое выделение средств", - написал он.

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Министр добавил, что 3 августа был подписан Меморандум о сотрудничестве в рамках "Большой Реставрации" и о разработке общей концепции Каменец-Подольского. "Без замка в хорошем состоянии ее сложно представить", - добавил Ткаченко.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее,  шквальный ветер полностью сорвал крышу Лаской башни на Каменец-Подольской крепости XV века и повредил покрытие корпуса.

Каменец-Подольский (76) ремонт (1180) Ткаченко Александр (429) Хмельнитчина (896)


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Я.Вишневский Одиночество в сети
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07.08.2021 17:04 Ответить
кароче мангалы на крыше замка стопудово будут..
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07.08.2021 17:05 Ответить
Башта не "розкисне" - віками стоїть! Ви музей відновіть, на який дах від тієї башти впав - там купа експонатів може загинуть!
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07.08.2021 17:06 Ответить
а на россии опять Якутия горит ....
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07.08.2021 17:10 Ответить
П'ять чи шість разів був в Кам'янець- подільському замку, особливо сподобалась кімната тортур, трішки менша, але в педземіллі Хотина.
Туди наших депутатів, президента, прокурорів та суддів.
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07.08.2021 17:26 Ответить
Знову накриють дурацькою металочерепицею, чи все таки знайдуть гроші на справжню черепицю? Яка металочерепиця на середньовічній споруді?
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07.08.2021 18:06 Ответить
Цьом-цьом, ЗУ! Мір-дружба із Крівога Рога̀!
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07.08.2021 18:09 Ответить
Интересно когда востановили крышу до бури ???
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07.08.2021 19:29 Ответить
 
 