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Ураган на Хмельнитчине повредил одно из семи чудес Украины - Каменец-Подольскую крепость

Ураган на Хмельнитчине повредил одно из семи чудес Украины - Каменец-Подольскую крепость

Хмельницкая область вечером 5 августа оказалась в эпицентре урагана. Деревья вырывало с корнем, пострадала и Каменецкая крепость.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

Утром 6 августа над Каменец-Подольским снова прошел сильный ливень, но к счастью, без ветра. А вот ночной ураган наделал беды. Шквальный ветер местами достигал 20 м/с.

"Вследствие непогоды на территории района было повалено более сотни деревьев. Сорваны крыши с пяти домов и частных сооружений. Также повреждена крыша на южных воротах Каменец-Подольской крепости", - рассказали в главном управлении ГСЧС в Хмельницкой области.

Пострадало одно из семи чудес Украины - Каменец-Подольская оборонная крепость XI века. Ее брали штурмом, жгли, но только сейчас ее повредила непогода. Ветер снес крышу, покрытие упало на соседнее здание музея крепости и все разрушило. Ветер разносил деревянные балки и черепицу на 25 метров. Сейчас музей накрыли пленкой, чтобы сохранить экспонаты. Восстановить купол башни же будет непросто.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 440 населенных пунктов в восьми областях обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Автор: 

непогода (816) Хмельнитчина (896) ГСЧС (4954)


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Топ комментарии
+26
И это мы еще легко отделались, учитывая что бедоносец большую часть времени проводит в Украине!!!
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06.08.2021 15:26
+8
хмельниТчина кацапською - це кров з очей...коли ця мода виникла так писати?

а писати нормально Хмельниччина(а ще краще - Подiлля), нi? нiяк?
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06.08.2021 17:45
+6
11 ст це перебільшення, може й дерев'яна споруда там і була, але кам'яна з'явилась в 14 ст.
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06.08.2021 15:33
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Правила форума Совет форумчан
И это мы еще легко отделались, учитывая что бедоносец большую часть времени проводит в Украине!!!
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06.08.2021 15:26 Ответить
11 ст це перебільшення, може й дерев'яна споруда там і була, але кам'яна з'явилась в 14 ст.
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06.08.2021 15:33 Ответить
як тільки це місто не намагається посунути свою історію у сиву глибину...
більш активно таку роботу проводить, хіба що, новгород...
думаю, що писати українською русскою хмельТчина так само не вірно, як і верховньій Совет
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06.08.2021 15:57 Ответить
Вона в 16 ст. була майже повністю перебудована.
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06.08.2021 15:58 Ответить
що це коїться із дахами?...нещодавно знявся зі свого місця дах первомайського міськрайонного суду, папери справ розлетілись по всьому місту...тепер здійнявся і полетів дах фортеці!!!...
може кабміну варто зупинити виконання програми президента на посадку 1 лярда дерев та провести комплексну, загальноукраїнську перевірку привязки всіх дахів в україні...
і результати перевірки донести до громадськості
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06.08.2021 15:52 Ответить
бо рв'йот спочатку дах, а потім всьо остальное
нещасна країна......
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06.08.2021 16:00 Ответить
Так, на жаль, була стихія 19-го року, багато людей постраждало, спочатку зірвало дах, а потім рв'йот і рв'йот усе решта..
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06.08.2021 17:39 Ответить
садіть банани замість бульби - все що можу порадити землякам-подолянам
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06.08.2021 15:58 Ответить
Велике крадівництво, якраз направили б на реставрацію туристичних перлин країни
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06.08.2021 17:01 Ответить
хмельниТчина кацапською - це кров з очей...коли ця мода виникла так писати?

а писати нормально Хмельниччина(а ще краще - Подiлля), нi? нiяк?
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06.08.2021 17:45 Ответить
Этот ураган дует со времен ссср..еще тогда показывали перед книносеансом в фитиле как там все рушиться...
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06.08.2021 17:50 Ответить
ничего там не рушится...достаточно сравнить фото Каменца конца 80-х-начала 90-х и теперешнее время, ну или порыться в своей памяти(это о тех, кто к Каменцу имеет отношение). отреставрировано и восстановлено гораздо больше, чем разрушено.
Старый город сейчас в достаточно хорошем по меркам Украины состоянии.
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06.08.2021 18:41 Ответить
ясно, что украли на ремонте и реконструкции немало. А если учесть, что делал ее Борис Колесников и партия регионов...
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06.08.2021 20:32 Ответить
 
 