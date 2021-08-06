Ураган на Хмельнитчине повредил одно из семи чудес Украины - Каменец-Подольскую крепость

Хмельницкая область вечером 5 августа оказалась в эпицентре урагана. Деревья вырывало с корнем, пострадала и Каменецкая крепость.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

Утром 6 августа над Каменец-Подольским снова прошел сильный ливень, но к счастью, без ветра. А вот ночной ураган наделал беды. Шквальный ветер местами достигал 20 м/с.

"Вследствие непогоды на территории района было повалено более сотни деревьев. Сорваны крыши с пяти домов и частных сооружений. Также повреждена крыша на южных воротах Каменец-Подольской крепости", - рассказали в главном управлении ГСЧС в Хмельницкой области.

Пострадало одно из семи чудес Украины - Каменец-Подольская оборонная крепость XI века. Ее брали штурмом, жгли, но только сейчас ее повредила непогода. Ветер снес крышу, покрытие упало на соседнее здание музея крепости и все разрушило. Ветер разносил деревянные балки и черепицу на 25 метров. Сейчас музей накрыли пленкой, чтобы сохранить экспонаты. Восстановить купол башни же будет непросто.

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