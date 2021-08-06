440 населенных пунктов в восьми областях обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Вследствие непогоды без электроэнергии остались 440 населенных пунктов в 8 областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По состоянию на 7 ч. 6 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 440 населенных пунктов в 8 областях (Хмельницкая - 206, Киевская - 63, Тернопольская - 42, Черновицкая - 39, Львовская - 36, Винницкая - 29 Житомирская - 23 и Кировоградская - 2). К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.

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"На территории отдельных областей в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) подтоплены 2 жилых дома, 13 подвальных помещений, 10 дворов, 8 хозяйственных зданий, 1 насосная станция и частично повреждены 4 кровли, повалены 155 деревьев. Жертв и пострадавших нет", - добавили в ГСЧС.

По данным ведомства, в Тернопольской области на территории городов Борщев, Залещики, сел Бильче - Золотое, Мушкатовка были частично подтоплено 2 жилых дома, 8 подвальных помещений, 10 дворов, 8 хозяйственных зданий и 1 насосная станция , в Хмельницком были подтоплены 5 подвальных помещений, в Каменец-Подольском районе частично повреждены 4 кровли (пристройки к клубу, 2 жилых домов, недействующего детского учебного заведения, южной башни крепости), в Тульчинском районе подтоплено 1 подвальное помещение.