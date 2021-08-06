440 населених пунктів у восьми областях знеструмлено через негоду, - ДСНС
Через негоду без електроенергії залишилися 440 населених пунктів у 8 областях України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Станом на 7 год. 6 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 440 населених пунктів у 8 областях (Хмельницька – 206, Київська – 63 , Тернопільська – 42, Чернівецька – 39, Львівська – 36, Вінницька – 29, Житомирська – 23 та Кіровоградська – 2). До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - йдеться в повідомленні.
"На території окремих областей внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) підтоплено 2 житлові будинки, 13 підвальних приміщень, 10 дворогосподарств, 8 господарських будівель, 1 насосну станцію та частково пошкоджено 4 покрівлі, повалено 155 дерев. Жертв та постраждалих немає", - додали в ДСНС.
За даними відомства, в Тернопільській області на території міст Борщів, Заліщики, сіл Більче - Золоте, Мушкатівка було частково підтоплено 2 житлові будинки, 8 підвальних приміщень, 10 дворів, 8 господарських будівель і 1 насосна станція, в Хмельницькому було підтоплено 5 підвальних приміщень, у Кам'янець-Подільському районі частково пошкоджено 4 покрівлі (прибудови до клубу, 2 житлові будинки, недіючого дитячого навчального закладу, південної вежі фортеці), у Тульчинському районі підтоплено 1 підвальне приміщення.
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А вот эта субстанция 440 населенных пунктов в восьми областях обесточены из-за непогоды, - ГСЧС должна ваш мозг , заплывший от дерьма Коломойского ,Урганта Ткаченко и Вовочки Зеленского.
"Цифровизация как залог устойчивого развития энергетической отрасли - Дмитрий Осыка, директор по ИТ ДТЭК, руководитель программы цифровой трансформации MODUS"
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7 июля 2021 11:12
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Нищими будете. Всех в одной братской могиле похорнят и надпись напишут, не оставили для своих детей, внуков и правнуков "бабосов", потому что работу
7 июля 2021 11:12
Сотрудники коммунальной службы приехали вернуть людям воду, но случайно оставили еще и без газа - освежить
...с тшшш 🤫🤫🤫, для обслуживания своих олигархических интерсов мешали постоянно...
"Цифровизация как залог устойчивого развития энергетической отрасли - Дмитрий Осыка, директор по ИТ ДТЭК, руководитель программы цифровой трансформации MODUS"