440 населених пунктів у восьми областях знеструмлено через негоду, - ДСНС

Через негоду без електроенергії залишилися 440 населених пунктів у 8 областях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Станом на 7 год. 6 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 440 населених пунктів у 8 областях (Хмельницька – 206, Київська – 63 , Тернопільська – 42, Чернівецька – 39, Львівська – 36, Вінницька – 29, Житомирська – 23 та Кіровоградська – 2). До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - йдеться в повідомленні.

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"На території окремих областей внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) підтоплено 2 житлові будинки, 13 підвальних приміщень, 10 дворогосподарств, 8 господарських будівель, 1 насосну станцію та частково пошкоджено 4 покрівлі, повалено 155 дерев. Жертв та постраждалих немає", - додали в ДСНС.

За даними відомства, в Тернопільській області на території міст Борщів, Заліщики, сіл Більче - Золоте, Мушкатівка було частково підтоплено 2 житлові будинки, 8 підвальних приміщень, 10 дворів, 8 господарських будівель і 1 насосна станція, в Хмельницькому було підтоплено 5 підвальних приміщень, у Кам'янець-Подільському районі частково пошкоджено 4 покрівлі (прибудови до клубу, 2 житлові будинки, недіючого дитячого навчального закладу, південної вежі фортеці), у Тульчинському районі підтоплено 1 підвальне приміщення.