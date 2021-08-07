Кабмин готовит законопроект о введении контроля за расходами граждан, - Гетманцев

Кабинет Министров Украины планирует внести в Верховную Раду законопроект о непрямых методах налогового контроля

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

"Кабинет Министров готовит внесение в парламент законопроект о так называемых непрямых методы налогового контроля. Это о том, когда налоговая сможет спросить о происхождении денег на приобретение ценного актива. И если человек не сможет ответить или показать декларацию об амнистии – она будет вынуждена доплатить налог расходов, которые не может объяснить", – написал он.

Гетманцев посоветовал таким гражданам воспользоваться налоговой амнистией. По его словам, эти методы налогового контроля начнут работать после налоговой амнистии.

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