Кабмін готує законопроєкт про запровадження контролю за витратами громадян, - Гетманцев
Кабінет Міністрів України планує внести до Верховної Ради законопроєкт про непрямі методи податкового контролю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев.
"Кабінет Міністрів готує внесення до парламенту законопроєкту про так звані непрямі методи податкового контролю. Це про те, коли податкова зможе запитати про походження грошей на придбання цінного активу. І якщо людина не зможе відповісти або показати декларацію про амністію, вона буде змушена доплатити податок за витрати, які не може пояснити", - написав він.
Гетманцев порадив таким громадянам скористатися податковою амністією. За його словами, ці методи податкового контролю почнуть працювати після податкової амністії.
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Петька питає у Чапая, а як так він вмудрився виграти?
-Чапай каже, а вони в карти не дивляться, а на слово джентельмена вірять...
-І шо?
-Чапай каже, от тут то мені карта й поперла...
Реформа від Гетьманцева
жно было искать такое "талантиде" как Гетьманцев ?
Это Ваш уровень,г-н Президент.
Третий майдан не за горами.