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Кабмін готує законопроєкт про запровадження контролю за витратами громадян, - Гетманцев

Кабмін готує законопроєкт про запровадження контролю за витратами громадян, - Гетманцев

Кабінет Міністрів України планує внести до Верховної Ради законопроєкт про непрямі методи податкового контролю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев.

"Кабінет Міністрів готує внесення до парламенту законопроєкту про так звані непрямі методи податкового контролю. Це про те, коли податкова зможе запитати про походження грошей на придбання цінного активу. І якщо людина не зможе відповісти або показати декларацію про амністію, вона буде змушена доплатити податок за витрати, які не може пояснити", - написав він.

Гетманцев порадив таким громадянам скористатися податковою амністією. За його словами, ці методи податкового контролю почнуть працювати після податкової амністії.

Читайте також: Податкова амністія – це добровільне, а не примусове декларування доходів, - "слуга народу" Гетманцев

Автор: 

контроль (213) витрати (276) Гетманцев Данило (875)


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Топ коментарі
+44
зебилам всё контороилть хоца
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07.08.2021 17:27
+41
Кабмин готовит законопроект о введении контроля за расходами граждан, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 6172
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07.08.2021 17:35
+37
Все переписывают с Рашистских законов! Одна проблема у нас так жить никто не будет!!!
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07.08.2021 17:28
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Нагадало анекдот як Пєтька чи Чапай з англічанами в карти грали...
Петька питає у Чапая, а як так він вмудрився виграти?
-Чапай каже, а вони в карти не дивляться, а на слово джентельмена вірять...
-І шо?
-Чапай каже, от тут то мені карта й поперла...
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07.08.2021 18:48 Відповісти
Это ......всех касается? И .. Ахметова и Коломойского тоже? Или неприкасаемых это не касается?
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07.08.2021 18:50 Відповісти
А як же бути з будинками та замками, які вже збудовані на сотні квадратних метрів. Ці статки необхідно в першу чергу перевірити на доброчесність. Я маю на увазі їх володарів, всіх без виключень, незалежно від звань та регалій. Прикладом може бути Іспанія, чи інша демократична країна.
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07.08.2021 18:55 Відповісти
«У нас за 30 років, на жаль, склалася ситуація, за якою громадяни без контролю накопичили кошти», - так прокоментував нововведення ідеолог законопроєктів Гетманцев. І Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/economics/finances/ukrajinciv-mozhut-zmusiti-vidnesti-vsi-groshi-v-bank-i-splatiti-noviy-podatok-zakonoproekt-752275.html

Реформа від Гетьманцева
Кабмін готує законопроєкт про запровадження контролю за витратами громадян, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 4944
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07.08.2021 19:04 Відповісти
тупі барани пишуть закон, такі самі обговорюють, хоча задумка добра і правильна, норма закону в цій редакції може прийматися тільки до фізичних осіб які подають декларації про доходи і то в терії (потрібно змінювати податковий кодекс), всі інші громадяни України, а також юридичні особи в прольоті, даби обкласти всіх без винятку податком, потрібно вносити обов'язкове декларування всіх громадян України від 18 років, а також змінювати оподаткування по витратам, а не по доходах як зараз, це так щоб було зрозуміло, взагалі на практиці для запровадження таких змін потрібно купа законів і підзаконних актів, на які не піде не один склад ВР, бо попандос почнеться з них перших (їх жінок,мам,братів і т.д.)
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07.08.2021 19:19 Відповісти
Баран, походу тут ты. Для налога на расходы нужна нулевая декларация без оплаты налогом в 5%, как сделали зепилы
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08.08.2021 07:21 Відповісти
яка нулева декларація долбо дятел, за минулі роки оподаткування здійснити неможливо по існуючим законам,а закон зворотньої дії не має, максимум за 3 останніх роки і то тільки підприємців і хто має подвати твою 0 декларацію? під кулеметом будеш заставляти, якщо в 2021 році прийняти новий податковий кодекс з змінами які я навів вище, то за 2022 рік буде можливість нараховувати податки і не раніше. Для тебе долботятел доводю, що 11 років пропрацював ревізор-інспектором в різних підрозділах податкової служби і займався виключно контрольно-перевірочною роботою, це щоб ти більше мені тут сон рябої кобили не писав.
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08.08.2021 09:27 Відповісти
Господи, где Вы нашл такое талантище? Еще раз, как долго н
жно было искать такое "талантиде" как Гетьманцев ?
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07.08.2021 19:22 Відповісти
Товарищь президент, где Вы умудряетесь находить такие "таланты" как Гетьманцев ?
Это Ваш уровень,г-н Президент.
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07.08.2021 19:29 Відповісти
1000 або 2000 контролюйте основніх коломойських,іванющенків,фуксів..... і т.д.-для цього і потрібно 3-4 людини....а так цілу контору...та в кожному районі...
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08.08.2021 08:22 Відповісти
И это правильно! Нехер жировать. А то хлеб батонами покупают ,а потом - "пенсия маленькая"...Совсем распоясались ,сукины дети! Вот мудрое начальство прищучит вас ,запоете аллилуйя!
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07.08.2021 19:34 Відповісти
Виктор Федорович, ты был лошара!!!!😁😁😁😁
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07.08.2021 19:42 Відповісти
Установят счётчики на унитазы и по количеству смытого говна будут смотреть кто как живёт. Мало говна значит честно живёт, много говна значит олигарх.
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07.08.2021 19:54 Відповісти
Гетманцев всё коррупцию плодит.Выкидыш Азарова не угомонится пока не реализует все наработки папы Пахло
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07.08.2021 20:04 Відповісти
Вся зільона шобла разом НУ3і це чмо саме по собі НІЧОГО ПУТНЬОГО СТВОРИТИ НЕ ЗДАТНІ, ЗА ВИЗНАЧЕННЯМ Тому закон або не приймуть, або не допишуть, або ...він, просто, не буде працювати.
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07.08.2021 20:39 Відповісти
Це та мерзота, що хоче ввести податок на городи, паї, та будинки? Ох, дограєтесь, падлюки!
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07.08.2021 20:52 Відповісти
Кабмін готує законопроєкт про запровадження контролю за витратами громадян, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 7419
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07.08.2021 21:23 Відповісти
Все это было бы кстати, если бы был прозрачный и независимый суд... А то получается , шо олигархическая власть стяжательствуя, пытается протянуть кота за гогошары, как дополнительный репрессивный механизм над плебсом. Каарочи, коррупционеры производить во имя страны не могут. Разворовывая бюджет, занимаются латанием дыр в нем, за счет стяжательств з пересiчних...
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07.08.2021 22:03 Відповісти
Зеленскому с д'Дерьмаком и ахметовским выкормышем денег на жизнь не хватает. Все украли через большую крадижку и махинации через эл.энергию. Закон о е-декларировании похерели. Взамен приняли невнятную фигню. Коммуналка для 2/3 населения неподъёмная, квартиры отбирать собираются, так ещё и налоговый беспредел хотят устроить.
Третий майдан не за горами.
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07.08.2021 22:07 Відповісти
ГРАЖДАН вовиних чиновників чи усіх рабів сцаря вови- йому всьо мало?
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07.08.2021 23:19 Відповісти
Раздевают ЗЕбилов в турборежиме)))
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08.08.2021 01:50 Відповісти
зебилам ещё не дошло, что их зеленский стрижёт как баранов и им пора бы его сносить?
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08.08.2021 18:37 Відповісти
Это будет относиться только к украинцам - гражданам Украины. К транснационалам, имеющим по нескольку гражданств, типа Коломойского, никакого контроля не будет.
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26.08.2021 05:48 Відповісти
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