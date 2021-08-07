"Гады затеяли русофобскую войну", - МИД РФ прокомментировал поражение гимнасток ОКР

"Гады затеяли русофобскую войну", - МИД РФ прокомментировал поражение гимнасток ОКР
Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала поражение гимнасток, выступающих под флагом Олимпийского комитета России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал чиновницы.
Захарова высказалась в поддержку Ирины Винер - президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, главного тренера сборной РФ, которая в интервью изданию "Матч" раскритиковала судей на Олимпиаде, якобы начавших в финале занижать оценки. "Появился достаточный конкурент, и тут же ее вытащили вперед России. Потому что Россия всем уже осточертела. Двадцать лет выигрывать? Надоели", - заявила функционер.
Издание отмечает, что гимнастка из России Дина Аверина завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио в личном многоборье, ее сестра Арина стала четвертой. Золото Игр в Токио выиграла израильская гимнастка Линой Ашрам. Представители ОКР несколько раз подавали протесты, но удовлетворили только один. Ашрам уронила ленту в последнем упражнении, а Дина выступила чисто - и все равно осталась позади. Россия впервые с 1996 года без олимпийского золота в личном многоборье.
Захарова отмечает: "Добавлю только одно: ну не могли затеявшие русофобскую войну против спорта гады допустить этой победы. Поэтому, плюя против ветра, пошли на подлог на глазах у всего мира".
В то же время издание Sports.ru подчеркивает, что по новым правилам потеря предмета - не критичная ошибка: если его можно возвратить в руки без перемещения, то штраф всего 0,3 балла, а если для этого требуется не больше 1-2 шагов - 0,5 балла. Любую ошибку можно компенсировать сложностью и исполнением.
"Теперь к конкретной ошибке израильтянки на ленте - здесь судьи отобрали у нее 1,3 балла. Это общий штраф и понять, сколько баллов в нем за потерю ленты, а сколько за остальные ошибки невозможно. Но скорее всего, никакого подвоха здесь нет - для сравнения снижение Дины Авериной на этом же снаряде составило 0,5 балла, а за серьезную ошибку, которая повлекла замену ленты, Арину наказали на 1,650 балла. Кроме того, она потеряла сложность из-за того, просто не успела выполнить некоторые элементы - просто не хватило времени", - говорится в публикации.
Издание прогнозирует проблемы для ОКР и 8 августа: в квалификации в групповых упражнениях россиянки проиграли Болгарии 2,750 балла.
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A wiener is a type of sausage. Wiener is also used as slang for "penis" and as a mild insult for someone seen as weak and awkward.
Певно, вночі це виглядає особливо гарно. Особливо, якщо спостерігати з безпечної відстані. Наприклад, з навколоземної орбіти - астронавтам НАСА.
тоже
КАЦАП ЦЕ ДІАГНОЗ.