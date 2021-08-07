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Новости Олимпиада-2020
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"Гады затеяли русофобскую войну", - МИД РФ прокомментировал поражение гимнасток ОКР

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала поражение гимнасток, выступающих под флагом Олимпийского комитета России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал чиновницы.

Захарова высказалась в поддержку Ирины Винер - президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, главного тренера сборной РФ, которая в интервью изданию "Матч" раскритиковала судей на Олимпиаде, якобы начавших в финале занижать оценки. "Появился достаточный конкурент, и тут же ее вытащили вперед России. Потому что Россия всем уже осточертела. Двадцать лет выигрывать? Надоели", - заявила функционер.

Издание отмечает, что гимнастка из России Дина Аверина завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио в личном многоборье, ее сестра Арина стала четвертой. Золото Игр в Токио выиграла израильская гимнастка Линой Ашрам. Представители ОКР несколько раз подавали протесты, но удовлетворили только один. Ашрам уронила ленту в последнем упражнении, а Дина выступила чисто - и все равно осталась позади. Россия впервые с 1996 года без олимпийского золота в личном многоборье.

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Захарова отмечает: "Добавлю только одно: ну не могли затеявшие русофобскую войну против спорта гады допустить этой победы. Поэтому, плюя против ветра, пошли на подлог на глазах у всего мира".

Гады затеяли русофобскую войну, - МИД РФ прокомментировал поражение гимнасток ОКР 01

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В то же время издание Sports.ru подчеркивает, что по новым правилам потеря предмета - не критичная ошибка: если его можно возвратить в руки без перемещения, то штраф всего 0,3 балла, а если для этого требуется не больше 1-2 шагов - 0,5 балла. Любую ошибку можно компенсировать сложностью и исполнением.

"Теперь к конкретной ошибке израильтянки на ленте - здесь судьи отобрали у нее 1,3 балла. Это общий штраф и понять, сколько баллов в нем за потерю ленты, а сколько за остальные ошибки невозможно. Но скорее всего, никакого подвоха здесь нет - для сравнения снижение Дины Авериной на этом же снаряде составило 0,5 балла, а за серьезную ошибку, которая повлекла замену ленты, Арину наказали на 1,650 балла. Кроме того, она потеряла сложность из-за того, просто не успела выполнить некоторые элементы - просто не хватило времени", - говорится в публикации.

Издание прогнозирует проблемы для ОКР и 8 августа: в квалификации в групповых упражнениях россиянки проиграли Болгарии 2,750 балла.

Автор: 

Олимпиада (1136) россия (95441) гимнастика (91) Захарова Мария (373)


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Топ комментарии
+54
Третья міровая русофобская!
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07.08.2021 23:04
+52
Знов кляті вороги підступи чинят проти "матушки-Росєї" !!!)))
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07.08.2021 23:04
+51
А может всему виной лишняя хромосома?😁😁😁😁
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07.08.2021 23:04
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Скрепы страшнее гитлеризма стократ.Гитлеризм в прошлом,а скрепы цветут и дурно пахнут.
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08.08.2021 09:21 Ответить
А-а-а-а-а! паРашечку забижают! Сволочи русофобские-е-е!
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08.08.2021 10:04 Ответить
Это неизлечимо.
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08.08.2021 10:08 Ответить
Dictionary.com:

A wiener is a type of sausage. Wiener is also used as slang for "penis" and as a mild insult for someone seen as weak and awkward.
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08.08.2021 10:16 Ответить
А как же *спорт вне политики*, шакалье ************?
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08.08.2021 10:36 Ответить
ЭТО ОНИ ПРО КИТАЙЦЕВ !?)
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08.08.2021 10:37 Ответить
Пусть вообще спасибо скажут, что их и так пустили на олимпиаду, да и во многих видах спорта откровенно тянули.
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08.08.2021 10:54 Ответить
Гады затеяли русофобскую войну

"Гади затіяли русофобську війну", - МЗС РФ прокоментувало поразку гімнасток ОКР - Цензор.НЕТ 633

"Гади затіяли русофобську війну", - МЗС РФ прокоментувало поразку гімнасток ОКР - Цензор.НЕТ 7853

"Гади затіяли русофобську війну", - МЗС РФ прокоментувало поразку гімнасток ОКР - Цензор.НЕТ 8819
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08.08.2021 10:59 Ответить
Коли маруська з вікна визирне, пси тиждень на те вікно брешуть.
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08.08.2021 20:07 Ответить
Так вот ты какая, смерть водолаза!
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08.08.2021 20:16 Ответить
"Гади затіяли русофобську війну", - МЗС РФ прокоментувало поразку гімнасток ОКР - Цензор.НЕТ 6868
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08.08.2021 11:11 Ответить
Давно этого гомика не видно и не слышно.
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08.08.2021 20:17 Ответить
Кацапи хворі на всю голову,від таких ******** можна чекати чого завгодно.
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08.08.2021 12:35 Ответить
О! Смєхдєржаву осяяли ректальні феєрверки!
Певно, вночі це виглядає особливо гарно. Особливо, якщо спостерігати з безпечної відстані. Наприклад, з навколоземної орбіти - астронавтам НАСА.
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08.08.2021 15:52 Ответить
А когда рф занимается тем, что меняет пробирки с пробами анализов через дырочку в лаборатории, это как?
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08.08.2021 16:02 Ответить
Замість кинутися в ноги людям за те що взагалі з цими торчками мають справу, воно ще акає та какає всупереч здоровому глузду. Розстріляють цих макак на масковії, та й по тому.
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08.08.2021 16:08 Ответить
затеииииили!!! гадские мордыыыы!!! а дома девок ждёт баааальшая пи_дюлина..... и тренеров
тоже
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08.08.2021 18:37 Ответить
А гади взагалі то в курсі, що вони війну проти россні почали?
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08.08.2021 19:39 Ответить
Кацапи ротом вже увесь світ завоювали і великодушно позволяють йому жити по своїм правилам
КАЦАП ЦЕ ДІАГНОЗ.
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08.08.2021 19:43 Ответить
"Гади затіяли русофобську війну", - МЗС РФ прокоментувало поразку гімнасток ОКР - Цензор.НЕТ 7788
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08.08.2021 20:14 Ответить
Росіянці так пафосно образились....лицеміри і сволота:а вбивати живих людей на Донбасі,Грузії,Абхазії,Придністров"ї,Чечні,Сирії,умертвити своїх громадян 60 млн.-то така правда і справедливість?
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08.08.2021 23:25 Ответить
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