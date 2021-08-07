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Новини Олімпіада-2020
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"Гади затіяли русофобську війну", - МЗС РФ прокоментувало поразку гімнасток ОКР

Офіційна представниця Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова прокоментувала поразку гімнасток, які виступають під прапором Олімпійського комітету Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал посадовиці.

Захарова висловилася на підтримку Ірини Вінер - президентки Всеросійської федерації художньої гімнастики, головної тренерки збірної РФ, яка в інтерв'ю виданню "Матч" розкритикувала суддів на Олімпіаді, які нібито почали у фіналі занижувати оцінки. "З'явився достатній конкурент, і тут же його витягли попереду Росії. Бо Росія всім вже остогидла. Двадцять років вигравати? Набридли", - заявила функціонерка.

Видання зазначає, що гімнастка з Росії Діна Аверіна виборола срібну медаль Олімпійських ігор у Токіо в особистому багатоборстві, її сестра Аріна стала четвертою. Золото Ігор у Токіо виграла ізраїльська гімнастка Ліной Ашрам. Представники ОКР кілька разів подавали протести, але задовольнили тільки один. Ашрам впустила стрічку в останній вправі, а Діна виступила чисто - і однаково залишилася позаду. Росія вперше з 1996 року без олімпійського золота в особистому багатоборстві.

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Захарова зазначає: "Додам тільки одне: ну не могли гади, які затіяли русофобську війну проти спорту, допустити цієї перемоги. Тому, плюючи проти вітру, пішли на фальсифікацію на очах у всього світу".

Гади затіяли русофобську війну, - МЗС РФ прокоментувало поразку гімнасток ОКР 01

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Водночас видання Sports.ru підкреслює, що за новими правилами втрата предмета - не критична помилка, якщо його можна повернути в руки без переміщення, то штраф лише  0,3 бала, а якщо для цього потрібно не більше 1-2 кроків, то 0,5 бала. Будь-яку помилку можна компенсувати складністю і виконанням.

"Тепер до конкретної помилки ізраїльтянки на стрічці . Тут судді відібрали у неї 1,3 бала. Це загальний штраф і зрозуміти, скільки балів у ньому за втрату стрічки, а скільки за інші помилки неможливо. Але найімовірніше, жодного підступу тут немає. Ддля порівняння: зниження Діни Аверіної на цьому ж снаряді становить 0,5 бала, а за серйозну помилку, яка спричинила заміну стрічки, Аріну покарали на 1,650 бала. Крім того, вона втратила складність через те, що просто не встигла виконати деякі елементи. Не вистачило часу", - йдеться в публікації.

Видання прогнозує проблеми для ОКР і 8 серпня: у кваліфікації в групових вправах росіянки програли Болгарії 2,750 бала.

Автор: 

Олімпіада (687) росія (65035) гімнастика (85) Захарова Марія (353)


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Топ коментарі
+54
Третья міровая русофобская!
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07.08.2021 23:04
+52
Знов кляті вороги підступи чинят проти "матушки-Росєї" !!!)))
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07.08.2021 23:04
+51
А может всему виной лишняя хромосома?😁😁😁😁
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07.08.2021 23:04
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Скрепы страшнее гитлеризма стократ.Гитлеризм в прошлом,а скрепы цветут и дурно пахнут.
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08.08.2021 09:21 Відповісти
А-а-а-а-а! паРашечку забижают! Сволочи русофобские-е-е!
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08.08.2021 10:04 Відповісти
Это неизлечимо.
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08.08.2021 10:08 Відповісти
Dictionary.com:

A wiener is a type of sausage. Wiener is also used as slang for "penis" and as a mild insult for someone seen as weak and awkward.
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08.08.2021 10:16 Відповісти
А как же *спорт вне политики*, шакалье ************?
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08.08.2021 10:36 Відповісти
ЭТО ОНИ ПРО КИТАЙЦЕВ !?)
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08.08.2021 10:37 Відповісти
Пусть вообще спасибо скажут, что их и так пустили на олимпиаду, да и во многих видах спорта откровенно тянули.
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08.08.2021 10:54 Відповісти
Гады затеяли русофобскую войну

"Гади затіяли русофобську війну", - МЗС РФ прокоментувало поразку гімнасток ОКР - Цензор.НЕТ 633

"Гади затіяли русофобську війну", - МЗС РФ прокоментувало поразку гімнасток ОКР - Цензор.НЕТ 7853

"Гади затіяли русофобську війну", - МЗС РФ прокоментувало поразку гімнасток ОКР - Цензор.НЕТ 8819
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08.08.2021 10:59 Відповісти
Коли маруська з вікна визирне, пси тиждень на те вікно брешуть.
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08.08.2021 20:07 Відповісти
Так вот ты какая, смерть водолаза!
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08.08.2021 20:16 Відповісти
"Гади затіяли русофобську війну", - МЗС РФ прокоментувало поразку гімнасток ОКР - Цензор.НЕТ 6868
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08.08.2021 11:11 Відповісти
Давно этого гомика не видно и не слышно.
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08.08.2021 20:17 Відповісти
Кацапи хворі на всю голову,від таких ******** можна чекати чого завгодно.
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08.08.2021 12:35 Відповісти
О! Смєхдєржаву осяяли ректальні феєрверки!
Певно, вночі це виглядає особливо гарно. Особливо, якщо спостерігати з безпечної відстані. Наприклад, з навколоземної орбіти - астронавтам НАСА.
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08.08.2021 15:52 Відповісти
А когда рф занимается тем, что меняет пробирки с пробами анализов через дырочку в лаборатории, это как?
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08.08.2021 16:02 Відповісти
Замість кинутися в ноги людям за те що взагалі з цими торчками мають справу, воно ще акає та какає всупереч здоровому глузду. Розстріляють цих макак на масковії, та й по тому.
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08.08.2021 16:08 Відповісти
затеииииили!!! гадские мордыыыы!!! а дома девок ждёт баааальшая пи_дюлина..... и тренеров
тоже
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08.08.2021 18:37 Відповісти
А гади взагалі то в курсі, що вони війну проти россні почали?
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08.08.2021 19:39 Відповісти
Кацапи ротом вже увесь світ завоювали і великодушно позволяють йому жити по своїм правилам
КАЦАП ЦЕ ДІАГНОЗ.
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08.08.2021 19:43 Відповісти
"Гади затіяли русофобську війну", - МЗС РФ прокоментувало поразку гімнасток ОКР - Цензор.НЕТ 7788
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08.08.2021 20:14 Відповісти
Росіянці так пафосно образились....лицеміри і сволота:а вбивати живих людей на Донбасі,Грузії,Абхазії,Придністров"ї,Чечні,Сирії,умертвити своїх громадян 60 млн.-то така правда і справедливість?
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08.08.2021 23:25 Відповісти
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