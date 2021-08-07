"Гади затіяли русофобську війну", - МЗС РФ прокоментувало поразку гімнасток ОКР

Офіційна представниця Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова прокоментувала поразку гімнасток, які виступають під прапором Олімпійського комітету Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал посадовиці.

Захарова висловилася на підтримку Ірини Вінер - президентки Всеросійської федерації художньої гімнастики, головної тренерки збірної РФ, яка в інтерв'ю виданню "Матч" розкритикувала суддів на Олімпіаді, які нібито почали у фіналі занижувати оцінки. "З'явився достатній конкурент, і тут же його витягли попереду Росії. Бо Росія всім вже остогидла. Двадцять років вигравати? Набридли", - заявила функціонерка.

Видання зазначає, що гімнастка з Росії Діна Аверіна виборола срібну медаль Олімпійських ігор у Токіо в особистому багатоборстві, її сестра Аріна стала четвертою. Золото Ігор у Токіо виграла ізраїльська гімнастка Ліной Ашрам. Представники ОКР кілька разів подавали протести, але задовольнили тільки один. Ашрам впустила стрічку в останній вправі, а Діна виступила чисто - і однаково залишилася позаду. Росія вперше з 1996 року без олімпійського золота в особистому багатоборстві.

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Захарова зазначає: "Додам тільки одне: ну не могли гади, які затіяли русофобську війну проти спорту, допустити цієї перемоги. Тому, плюючи проти вітру, пішли на фальсифікацію на очах у всього світу".

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Водночас видання Sports.ru підкреслює, що за новими правилами втрата предмета - не критична помилка, якщо його можна повернути в руки без переміщення, то штраф лише 0,3 бала, а якщо для цього потрібно не більше 1-2 кроків, то 0,5 бала. Будь-яку помилку можна компенсувати складністю і виконанням.

"Тепер до конкретної помилки ізраїльтянки на стрічці . Тут судді відібрали у неї 1,3 бала. Це загальний штраф і зрозуміти, скільки балів у ньому за втрату стрічки, а скільки за інші помилки неможливо. Але найімовірніше, жодного підступу тут немає. Ддля порівняння: зниження Діни Аверіної на цьому ж снаряді становить 0,5 бала, а за серйозну помилку, яка спричинила заміну стрічки, Аріну покарали на 1,650 бала. Крім того, вона втратила складність через те, що просто не встигла виконати деякі елементи. Не вистачило часу", - йдеться в публікації.

Видання прогнозує проблеми для ОКР і 8 серпня: у кваліфікації в групових вправах росіянки програли Болгарії 2,750 бала.