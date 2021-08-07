Минские власти потребовали, чтобы магазины убрали с "лучших полок" украинские товары

Власти Минска потребовали от магазинов убрать с видного места товары из стран, которые ввели санкции против Беларуси. В их числе Украина, Литва, Польша.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Беларусь сегодня".

"Сегодня ряд стран ввели против нас санкции - Украина, Литва, Польша, - а их товары (конфеты, сдоба, чаи, печенье) стоят в магазинах на лучших полках! При этом отечественные надо еще и поискать. Поэтому мы жестко поставили перед сетями вопрос: или ситуация меняется, или мы будем со своей стороны принимать меры. Причем, полагаю, такое решение стоит принимать на уровне всей страны", - заявил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

Власти Беларуси не первый год планируют снизить долю импортных товаров на внутреннем рынке, напоминает Эхо Москвы. В частности, Доктрина национальной продовольственной безопасности Республики предполагает снижение доли импортных продовольственных товаров в объеме продаж на внутреннем рынке до 14% к 2030 году.

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Чтобы больше покупалось белорусских продуктов, еще зимой магазинам рекомендовали размещать местные товары на видных и доступных местах, а также обозначать их специальной вывеской или надписью "Сделано в Республике Беларусь".