Минские власти потребовали, чтобы магазины убрали с "лучших полок" украинские товары
Власти Минска потребовали от магазинов убрать с видного места товары из стран, которые ввели санкции против Беларуси. В их числе Украина, Литва, Польша.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Беларусь сегодня".
"Сегодня ряд стран ввели против нас санкции - Украина, Литва, Польша, - а их товары (конфеты, сдоба, чаи, печенье) стоят в магазинах на лучших полках! При этом отечественные надо еще и поискать. Поэтому мы жестко поставили перед сетями вопрос: или ситуация меняется, или мы будем со своей стороны принимать меры. Причем, полагаю, такое решение стоит принимать на уровне всей страны", - заявил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.
Власти Беларуси не первый год планируют снизить долю импортных товаров на внутреннем рынке, напоминает Эхо Москвы. В частности, Доктрина национальной продовольственной безопасности Республики предполагает снижение доли импортных продовольственных товаров в объеме продаж на внутреннем рынке до 14% к 2030 году.
Чтобы больше покупалось белорусских продуктов, еще зимой магазинам рекомендовали размещать местные товары на видных и доступных местах, а также обозначать их специальной вывеской или надписью "Сделано в Республике Беларусь".
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Таму так и ня вырашыла, як да гэтага ставіцца.
Кстати, запрос в гугл-переводчике делала именно с формулировкой собеседника, а потом перефразировала, и гугл запутался: выдал мой вариант
А, вот, нововведение "не вырашыла" мне царапает глаза и слух. Нічога не паробіш, старога сабаку цяжка перавучваць.
Ня сёння и не скруцiш. В чем "прикол"? /Это я сейчас в Википедии. Буду "копать" дальше)))/
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Не скруціць.
"Не" - другі слог перад націскам.
Ня скруціш.
"Ня" - першы слог перад націскам.
ня сёньня.
"Ня" - першы слог перад націскам.
Ну, Вы зразумелі.
Складана адразу пераключыцца, таму і ляпаю.
А нового я и не знаю. Да и не очень хочу узнать.
Тем более, что я уверена, в новой Беларуси будет новая реформа языка. Смотрите, чтобы ещё и на латиницу не перешли.
Ой, еле поняла, что запуталась.
( А я писав російською , відповідаючи російськомовному опоненту)
Поясненням задоволений?!!!
Зебилоиды, ваш писящий оманский янелох, бизнес на крови еще не делает со своими сериалами на недоимперии? Не?!
Порошенко ему сериалами срет в штаны?
Какая боль, какая боль)))
Дадим? Не дадим! Сами съедим!!!
«https://proza.ru/2011/02/26/1675 Колхозное собрание. Отрывок из романа Ларион » (https://proza.ru/avtor/z1946 Геннадий Захаров )
Когда направляюсь домой из Одессы, еще затариваюсь копченной колбасой.
Рошеновский торт "Киевский" - это шедевр!