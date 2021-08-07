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Минские власти потребовали, чтобы магазины убрали с "лучших полок" украинские товары

Минские власти потребовали, чтобы магазины убрали с

Власти Минска потребовали от магазинов убрать с видного места товары из стран, которые ввели санкции против Беларуси. В их числе Украина, Литва, Польша.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Беларусь сегодня".

"Сегодня ряд стран ввели против нас санкции - Украина, Литва, Польша, - а их товары (конфеты, сдоба, чаи, печенье) стоят в магазинах на лучших полках! При этом отечественные надо еще и поискать. Поэтому мы жестко поставили перед сетями вопрос: или ситуация меняется, или мы будем со своей стороны принимать меры. Причем, полагаю, такое решение стоит принимать на уровне всей страны", - заявил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

Власти Беларуси не первый год планируют снизить долю импортных товаров на внутреннем рынке, напоминает Эхо Москвы. В частности, Доктрина национальной продовольственной безопасности Республики предполагает снижение доли импортных продовольственных товаров в объеме продаж на внутреннем рынке до 14% к 2030 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Беларуси четырех жителей Минска арестовали за листы белой бумаги на окнах

Чтобы больше покупалось белорусских продуктов, еще зимой магазинам рекомендовали размещать местные товары на видных и доступных местах, а также обозначать их специальной вывеской или надписью "Сделано в Республике Беларусь".

Автор: 

Беларусь (7889) торговля (952) Минск (1562)


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Топ комментарии
+46
Хай купляють саме лутше - російське...
Мінська влада зажадала, щоб магазини прибрали з "найкращих полиць" українські товари - Цензор.НЕТ 7359
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07.08.2021 23:59
+35
Так санкции ввели и Штаты с ЕС, в этом случае где ответ бульбофюрера Чемберлену? Может себя любимого с Мерседеса пересадить на "аурус", так сказать вдарить по Ангеле пролетарским гневом?
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07.08.2021 23:31
+35
Минские власти потребовали, чтобы магазины убрали с "лучших полок" украинские товары - Цензор.НЕТ 727
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07.08.2021 23:34
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Магчыма, у размове з Вамi буду карыстацца мовай. Трэба ж неяк падымаць ваш узровень)) Магчыма..., але пакуль не вырашыла...А вось вашым суайчыннiкам трэба спачатку навучыцца пiсаць без памылак на роднай мове /вельмi непiсьменныя, самыя непiсьменныя/.
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08.08.2021 15:14 Ответить
Очередное изменение правил грамматики в беларуском языке ужасно режет мне и глаза, и уши. Ничего не могу с этим поделать. Я родом из того времени, когда в слоге, предшествующем ударному, "е" ВСЕГДА менялось на "я".
Таму так и ня вырашыла, як да гэтага ставіцца.
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08.08.2021 15:57 Ответить
Да? На момент моей учебы в школе то, что выше, было бы ошибкой.
Кстати, запрос в гугл-переводчике делала именно с формулировкой собеседника, а потом перефразировала, и гугл запутался: выдал мой вариант
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08.08.2021 16:14 Ответить
.."ня вырашыла" гучыць лепей, чым "ня на роднай..."
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08.08.2021 16:17 Ответить
...и, как мне кажется, в Вашей фразе /"ня вырашыла"/ слог, действительно, предшествует ударному, а вот во фразе "не на роднай..." - нет.
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08.08.2021 16:20 Ответить
Всё верно. Во фразе "не на роднай..." - это было бы ошибкой и в моё время.
А, вот, нововведение "не вырашыла" мне царапает глаза и слух. Нічога не паробіш, старога сабаку цяжка перавучваць.
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08.08.2021 17:49 Ответить
Марыся, Вы даже не представляете, какая я "зануда"! В данный момент изучаю этот вопрос. Но легче пока не стало /І хіба можна ўжо ўстрымацца, у час касьбы не пакупацца? (Якуб Колас)....Тон быў такі, што Лясьніцкі ня мог не пайсьці...Не скруціць ніякай чорнай скрусе маладосьць крылатую маю. (https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D1%8C_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%9E%D0%BA%D1%96%D0%BD Генадзь Бураўкін )...Калі ня сёньня, дык цераз гады..../
Ня сёння и не скруцiш. В чем "прикол"? /Это я сейчас в Википедии. Буду "копать" дальше)))/
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08.08.2021 18:17 Ответить
... .Не скруціць ніякай чорнай скрусе... Калі ня сёньня...
-------------------------------------
Не скруціць.
"Не" - другі слог перад націскам.
Ня скруціш.
"Ня" - першы слог перад націскам.
ня сёньня.
"Ня" - першы слог перад націскам.
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08.08.2021 18:42 Ответить
слог=склад
Ну, Вы зразумелі.
Складана адразу пераключыцца, таму і ляпаю.
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08.08.2021 18:46 Ответить
У этого правила не было никаких исключений.
А нового я и не знаю. Да и не очень хочу узнать.

Тем более, что я уверена, в новой Беларуси будет новая реформа языка. Смотрите, чтобы ещё и на латиницу не перешли.
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08.08.2021 18:56 Ответить
Да, это я ошиблась. Зрительно слилось окончание -ць /показалось, что ш/
Ой, еле поняла, что запуталась.
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08.08.2021 19:00 Ответить
...не видела ответа, успела удалить, разобравшись
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08.08.2021 19:02 Ответить
Точно, вспомнила: действительно, не было у Вас никакого флажка. И вам к этому уже нужно привыкать. Судя по спортивным мероприятиям, со временем удастся
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08.08.2021 15:18 Ответить
Пояснюю в підтримку Лариси - тому що Цензор - український сайт і на ньому прийняті три основні мови - українська, російська, англійська ... Я тобі напишу кримськотатарською чи казахською - зрозумієш? А Лариса знає що таке "толерантність - тому пише мовою, зрозумілою більшості читачів! Я, наприклад, останні кілька рокв пишу виключно українською... Причина? Їх дві: по-перше - ознайомить читачів зі справжньою українською мовою, а по-друге - щоб "гімноїди" з "Лахти" не "колупалися мені у сраці", "Пачему ты пишешь па-русски - ты же себя украинцем называешь!" Саме так як ти тут пробуєш робить тут стосовно Лариси!...
( А я писав російською , відповідаючи російськомовному опоненту)
Поясненням задоволений?!!!
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09.08.2021 07:09 Ответить
Всё, белорусы готовьте вкусно
Мінська влада зажадала, щоб магазини прибрали з "найкращих полиць" українські товари - Цензор.НЕТ 8535
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08.08.2021 02:01 Ответить
РепиЩи самый крутой борщ РАБссии....
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08.08.2021 02:27 Ответить
Рашн щи - хоть йух полощи!
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08.08.2021 06:13 Ответить
Білоруські товари це міф. Спочатку багато повелось на ТМ "Бялая бяроза", пізніше продавці сказали що це не з Білорусі, а просто використовують ТМ, не розбирався бо не купую. А от побутову техніку тм Атлант треба забрати в підсобки чи десь в останні ряди і заборонити продавцям-консультантам рекомендувати її покупцям
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08.08.2021 07:26 Ответить
Абсолютно согласен - вкусные, натуральные украинские продукты не должны лежать на одних полках с малосъедобным белорусским кормом для рабов и друзей "братской масковии"...
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08.08.2021 08:01 Ответить
Теперь наш главный писюнист оманский, еще больше про *Вагнеровцев* расскажет упырю белорусскому)))
Зебилоиды, ваш писящий оманский янелох, бизнес на крови еще не делает со своими сериалами на недоимперии? Не?!
Порошенко ему сериалами срет в штаны?
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08.08.2021 08:18 Ответить
Одни креветки с *белорусского моря* чего стоят)))
Какая боль, какая боль)))
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08.08.2021 08:21 Ответить
лопух жрите.....
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08.08.2021 08:46 Ответить
Верной дорогой идёте, товарищи!
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08.08.2021 09:18 Ответить
Маразм крепчает Бедные граждане РБ.
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08.08.2021 12:07 Ответить
Нефиг вообще что-то туда слать.
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08.08.2021 13:29 Ответить
На повестке дня один вопрос - соседний колхоз просит навоз.
Дадим? Не дадим! Сами съедим!!!
«https://proza.ru/2011/02/26/1675 Колхозное собрание. Отрывок из романа Ларион » (https://proza.ru/avtor/z1946 Геннадий Захаров )
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08.08.2021 16:05 Ответить
Я не знаю как в Минске, а в Кишиневе мы раньше брали белорусскую молочку "Брест-Литовск" и еще какую-то, название не помню. Где-то в 2014-2015 гг сильно упало качество, но к счастью стало больше украинской продукции. Вот тут мы окончательно подсели на нее, самые предпочитаемые "Ферма" и "Городец", сл. масло последнего прямо сейчас лежит в холодильнике.
Когда направляюсь домой из Одессы, еще затариваюсь копченной колбасой.
Рошеновский торт "Киевский" - это шедевр!
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08.08.2021 19:08 Ответить
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