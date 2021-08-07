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Мінська влада зажадала, щоб магазини прибрали з "найкращих полиць" українські товари

Мінська влада зажадала, щоб магазини прибрали з

Влада Мінська зажадала від магазинів прибрати з видного місця товари з країн, які запровадили санкції проти Білорусі. Серед них Україна, Литва, Польща.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Білорусь сьогодні".

"Сьогодні низка країн запровадила проти нас санкції - Україна, Литва, Польща, - а їхні товари (цукерки, здоба, чаї, печінка) стоять у магазинах на найкращих полицях! Водночас вітчизняні треба ще й пошукати. Тому ми жорстко поставили перед мережами питання: або ситуація змінюється, або ми будемо зі свого боку вживати заходів. Причому, вважаю, таке рішення варто приймати на рівні всієї країни", - заявив голова Мінміськвиконкому Володимир Кухарев.

Влада Білорусі не перший рік планує знизити частку імпортних товарів на внутрішньому ринку, нагадує Ехо Москви. Зокрема, Доктрина національної продовольчої безпеки Республіки передбачає зниження частки імпортних продовольчих товарів в обсязі продажів на внутрішньому ринку до 14% до 2030 року.

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Щоб більше купувалося білоруських продуктів, ще взимку магазинам рекомендували розміщувати місцеві товари на видних і доступних місцях, а також позначати їх спеціальною вивіскою або написом "Зроблено в Республіці Білорусь".

Автор: 

Білорусь (7927) торгівля (1275) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+46
Хай купляють саме лутше - російське...
Мінська влада зажадала, щоб магазини прибрали з "найкращих полиць" українські товари - Цензор.НЕТ 7359
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07.08.2021 23:59
+35
Так санкции ввели и Штаты с ЕС, в этом случае где ответ бульбофюрера Чемберлену? Может себя любимого с Мерседеса пересадить на "аурус", так сказать вдарить по Ангеле пролетарским гневом?
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07.08.2021 23:31
+35
Минские власти потребовали, чтобы магазины убрали с "лучших полок" украинские товары - Цензор.НЕТ 727
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07.08.2021 23:34
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Магчыма, у размове з Вамi буду карыстацца мовай. Трэба ж неяк падымаць ваш узровень)) Магчыма..., але пакуль не вырашыла...А вось вашым суайчыннiкам трэба спачатку навучыцца пiсаць без памылак на роднай мове /вельмi непiсьменныя, самыя непiсьменныя/.
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08.08.2021 15:14 Відповісти
Очередное изменение правил грамматики в беларуском языке ужасно режет мне и глаза, и уши. Ничего не могу с этим поделать. Я родом из того времени, когда в слоге, предшествующем ударному, "е" ВСЕГДА менялось на "я".
Таму так и ня вырашыла, як да гэтага ставіцца.
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08.08.2021 15:57 Відповісти
Да? На момент моей учебы в школе то, что выше, было бы ошибкой.
Кстати, запрос в гугл-переводчике делала именно с формулировкой собеседника, а потом перефразировала, и гугл запутался: выдал мой вариант
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08.08.2021 16:14 Відповісти
.."ня вырашыла" гучыць лепей, чым "ня на роднай..."
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08.08.2021 16:17 Відповісти
...и, как мне кажется, в Вашей фразе /"ня вырашыла"/ слог, действительно, предшествует ударному, а вот во фразе "не на роднай..." - нет.
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08.08.2021 16:20 Відповісти
Всё верно. Во фразе "не на роднай..." - это было бы ошибкой и в моё время.
А, вот, нововведение "не вырашыла" мне царапает глаза и слух. Нічога не паробіш, старога сабаку цяжка перавучваць.
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08.08.2021 17:49 Відповісти
Марыся, Вы даже не представляете, какая я "зануда"! В данный момент изучаю этот вопрос. Но легче пока не стало /І хіба можна ўжо ўстрымацца, у час касьбы не пакупацца? (Якуб Колас)....Тон быў такі, што Лясьніцкі ня мог не пайсьці...Не скруціць ніякай чорнай скрусе маладосьць крылатую маю. (https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D1%8C_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%9E%D0%BA%D1%96%D0%BD Генадзь Бураўкін )...Калі ня сёньня, дык цераз гады..../
Ня сёння и не скруцiш. В чем "прикол"? /Это я сейчас в Википедии. Буду "копать" дальше)))/
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08.08.2021 18:17 Відповісти
... .Не скруціць ніякай чорнай скрусе... Калі ня сёньня...
-------------------------------------
Не скруціць.
"Не" - другі слог перад націскам.
Ня скруціш.
"Ня" - першы слог перад націскам.
ня сёньня.
"Ня" - першы слог перад націскам.
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08.08.2021 18:42 Відповісти
слог=склад
Ну, Вы зразумелі.
Складана адразу пераключыцца, таму і ляпаю.
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08.08.2021 18:46 Відповісти
У этого правила не было никаких исключений.
А нового я и не знаю. Да и не очень хочу узнать.

Тем более, что я уверена, в новой Беларуси будет новая реформа языка. Смотрите, чтобы ещё и на латиницу не перешли.
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08.08.2021 18:56 Відповісти
Да, это я ошиблась. Зрительно слилось окончание -ць /показалось, что ш/
Ой, еле поняла, что запуталась.
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08.08.2021 19:00 Відповісти
...не видела ответа, успела удалить, разобравшись
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08.08.2021 19:02 Відповісти
Точно, вспомнила: действительно, не было у Вас никакого флажка. И вам к этому уже нужно привыкать. Судя по спортивным мероприятиям, со временем удастся
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08.08.2021 15:18 Відповісти
Пояснюю в підтримку Лариси - тому що Цензор - український сайт і на ньому прийняті три основні мови - українська, російська, англійська ... Я тобі напишу кримськотатарською чи казахською - зрозумієш? А Лариса знає що таке "толерантність - тому пише мовою, зрозумілою більшості читачів! Я, наприклад, останні кілька рокв пишу виключно українською... Причина? Їх дві: по-перше - ознайомить читачів зі справжньою українською мовою, а по-друге - щоб "гімноїди" з "Лахти" не "колупалися мені у сраці", "Пачему ты пишешь па-русски - ты же себя украинцем называешь!" Саме так як ти тут пробуєш робить тут стосовно Лариси!...
( А я писав російською , відповідаючи російськомовному опоненту)
Поясненням задоволений?!!!
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09.08.2021 07:09 Відповісти
Всё, белорусы готовьте вкусно
Мінська влада зажадала, щоб магазини прибрали з "найкращих полиць" українські товари - Цензор.НЕТ 8535
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08.08.2021 02:01 Відповісти
РепиЩи самый крутой борщ РАБссии....
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08.08.2021 02:27 Відповісти
Рашн щи - хоть йух полощи!
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08.08.2021 06:13 Відповісти
Білоруські товари це міф. Спочатку багато повелось на ТМ "Бялая бяроза", пізніше продавці сказали що це не з Білорусі, а просто використовують ТМ, не розбирався бо не купую. А от побутову техніку тм Атлант треба забрати в підсобки чи десь в останні ряди і заборонити продавцям-консультантам рекомендувати її покупцям
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08.08.2021 07:26 Відповісти
Абсолютно согласен - вкусные, натуральные украинские продукты не должны лежать на одних полках с малосъедобным белорусским кормом для рабов и друзей "братской масковии"...
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08.08.2021 08:01 Відповісти
Теперь наш главный писюнист оманский, еще больше про *Вагнеровцев* расскажет упырю белорусскому)))
Зебилоиды, ваш писящий оманский янелох, бизнес на крови еще не делает со своими сериалами на недоимперии? Не?!
Порошенко ему сериалами срет в штаны?
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08.08.2021 08:18 Відповісти
Одни креветки с *белорусского моря* чего стоят)))
Какая боль, какая боль)))
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08.08.2021 08:21 Відповісти
лопух жрите.....
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08.08.2021 08:46 Відповісти
Верной дорогой идёте, товарищи!
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08.08.2021 09:18 Відповісти
Маразм крепчает Бедные граждане РБ.
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08.08.2021 12:07 Відповісти
Нефиг вообще что-то туда слать.
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08.08.2021 13:29 Відповісти
На повестке дня один вопрос - соседний колхоз просит навоз.
Дадим? Не дадим! Сами съедим!!!
«https://proza.ru/2011/02/26/1675 Колхозное собрание. Отрывок из романа Ларион » (https://proza.ru/avtor/z1946 Геннадий Захаров )
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08.08.2021 16:05 Відповісти
Я не знаю как в Минске, а в Кишиневе мы раньше брали белорусскую молочку "Брест-Литовск" и еще какую-то, название не помню. Где-то в 2014-2015 гг сильно упало качество, но к счастью стало больше украинской продукции. Вот тут мы окончательно подсели на нее, самые предпочитаемые "Ферма" и "Городец", сл. масло последнего прямо сейчас лежит в холодильнике.
Когда направляюсь домой из Одессы, еще затариваюсь копченной колбасой.
Рошеновский торт "Киевский" - это шедевр!
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08.08.2021 19:08 Відповісти
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