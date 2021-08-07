Мінська влада зажадала, щоб магазини прибрали з "найкращих полиць" українські товари

Влада Мінська зажадала від магазинів прибрати з видного місця товари з країн, які запровадили санкції проти Білорусі. Серед них Україна, Литва, Польща.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Білорусь сьогодні".

"Сьогодні низка країн запровадила проти нас санкції - Україна, Литва, Польща, - а їхні товари (цукерки, здоба, чаї, печінка) стоять у магазинах на найкращих полицях! Водночас вітчизняні треба ще й пошукати. Тому ми жорстко поставили перед мережами питання: або ситуація змінюється, або ми будемо зі свого боку вживати заходів. Причому, вважаю, таке рішення варто приймати на рівні всієї країни", - заявив голова Мінміськвиконкому Володимир Кухарев.

Влада Білорусі не перший рік планує знизити частку імпортних товарів на внутрішньому ринку, нагадує Ехо Москви. Зокрема, Доктрина національної продовольчої безпеки Республіки передбачає зниження частки імпортних продовольчих товарів в обсязі продажів на внутрішньому ринку до 14% до 2030 року.

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Щоб більше купувалося білоруських продуктів, ще взимку магазинам рекомендували розміщувати місцеві товари на видних і доступних місцях, а також позначати їх спеціальною вивіскою або написом "Зроблено в Республіці Білорусь".