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Ливни помогли тушению пожаров в Турции

Ливни помогли тушению пожаров в Турции

Пожарным удалось взять под контроль часть пожаров на курортном юге Турции, этому способствовали ливни, которые начались 7 августа.

При этом спасатели сообщают, что продолжают тушить шесть пожаров в двух провинциях, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Власти Турции назвала пожары, вспыхнувшие в июле, худшими за последние десятилетия. Руководитель лесного хозяйства Турции заявил, что с 28 июля ликвидировано 217 пожаров в более чем половине провинций страны.

Лесные пожары также продолжаются в Греции, где сохраняется жаркая, ветреная погода.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За последние сутки зафиксировано 426 пожаров в Греции, тушить помогают 100 украинских спасателей, - посольство

От пожаров страдают Северная Македония и соседние балканские страны. 5 августа правительство объявило чрезвычайное положение.

Европейские чиновники заявили, что причиной масштабных пожаров являются изменения климата.

Автор: 

пожар (5936) Турция (3379)


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Топ комментарии
+11
Богу подяка!
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08.08.2021 00:27
+8
Слава Богу.Чомусь звірів та природу більше шкода ніж людство.
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08.08.2021 00:28
+5
Ага, такі пожари що аж роССійську жабу жме за горло! Таки дуже неочікувано на фоні заборон турків приймати мокшан! Я думаю усім зрозуміло що за Туреччиною не постоїть!
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08.08.2021 01:03
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Богу подяка!
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08.08.2021 00:27 Ответить
Слава Богу.Чомусь звірів та природу більше шкода ніж людство.
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08.08.2021 00:28 Ответить
Ага, такі пожари що аж роССійську жабу жме за горло! Таки дуже неочікувано на фоні заборон турків приймати мокшан! Я думаю усім зрозуміло що за Туреччиною не постоїть!
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08.08.2021 01:03 Ответить
В правильной стране массовые пожары тушатся массовыми ливнями.
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08.08.2021 03:51 Ответить
"Вовочка спрашивает у родителей:
- Вот я зимой родился. Теперь объясните, откуда я взялся? Аисты не летают, капуста не растёт.
- Снеговики слепили."
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08.08.2021 09:44 Ответить
Турция. Радуются ливню и благодарят Аллаха...
Зливи допомогли у гасінні пожеж у Туреччині - Цензор.НЕТ 4343
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08.08.2021 11:07 Ответить
А вот интересно, в различных телебыдлопередачах (Мега, 2+2 и т.д.) рассказывают про спецов, которые вызывали дождь еще в 19 в.за не хер делать, и даже ливень! Почему сейчас этого нет? Энди Такер и Джеферсон Питерс постоянно где-то рядом.
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08.08.2021 11:10 Ответить
Опять Эрдоган покрывает ИМЕНА ПОДЖИГАТЕЛЕЙ.При сотнях взрывах в Стамбуле ниодного "взрывника" не поймал(???) и здесь покрывает?
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08.08.2021 11:45 Ответить
Какой ему смысл их покрывать?
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08.08.2021 22:38 Ответить
Дай Бог, турецкому народу пережить все это. Силы им и терпения.
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08.08.2021 22:39 Ответить
 
 