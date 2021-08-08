Ливни помогли тушению пожаров в Турции
Пожарным удалось взять под контроль часть пожаров на курортном юге Турции, этому способствовали ливни, которые начались 7 августа.
При этом спасатели сообщают, что продолжают тушить шесть пожаров в двух провинциях, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Власти Турции назвала пожары, вспыхнувшие в июле, худшими за последние десятилетия. Руководитель лесного хозяйства Турции заявил, что с 28 июля ликвидировано 217 пожаров в более чем половине провинций страны.
Лесные пожары также продолжаются в Греции, где сохраняется жаркая, ветреная погода.
От пожаров страдают Северная Македония и соседние балканские страны. 5 августа правительство объявило чрезвычайное положение.
Европейские чиновники заявили, что причиной масштабных пожаров являются изменения климата.
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- Вот я зимой родился. Теперь объясните, откуда я взялся? Аисты не летают, капуста не растёт.
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