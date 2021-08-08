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Зливи допомогли у гасінні пожеж у Туреччині

Зливи допомогли у гасінні пожеж у Туреччині

Пожежникам вдалося взяти під контроль частину пожеж на курортному півдні Туреччини, цьому сприяли зливи, які почалися 7 серпня.

Рятувальники також повідомляють, що продовжують гасити шість пожеж у двох провінціях, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Влада Туреччини назвала пожежі, що спалахнули в липні, найгіршими за останні десятиліття. Керівник лісового господарства Туреччини заявив, що від 28 липня було ліквідовано 217 пожеж у понад половині провінцій країни.

Лісові пожежі також тривають у Греції, де зберігається спекотна, вітряна погода.

Читайте також: За останню добу зафіксовано 426 пожеж у Греції, гасити допомагають 100 українських рятувальників, - посольство

Від пожеж страждають Північна Македонія і сусідні балканські країни. 5 серпня уряд оголосив надзвичайний стан.

Європейські чиновники заявили, що причиною масштабних пожеж є зміни клімату.

Автор: 

пожежа (4310) Туреччина (3487)


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Топ коментарі
+11
Богу подяка!
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08.08.2021 00:27
+8
Слава Богу.Чомусь звірів та природу більше шкода ніж людство.
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08.08.2021 00:28
+5
Ага, такі пожари що аж роССійську жабу жме за горло! Таки дуже неочікувано на фоні заборон турків приймати мокшан! Я думаю усім зрозуміло що за Туреччиною не постоїть!
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08.08.2021 01:03
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Богу подяка!
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08.08.2021 00:27 Відповісти
Слава Богу.Чомусь звірів та природу більше шкода ніж людство.
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08.08.2021 00:28 Відповісти
Ага, такі пожари що аж роССійську жабу жме за горло! Таки дуже неочікувано на фоні заборон турків приймати мокшан! Я думаю усім зрозуміло що за Туреччиною не постоїть!
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08.08.2021 01:03 Відповісти
В правильной стране массовые пожары тушатся массовыми ливнями.
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08.08.2021 03:51 Відповісти
"Вовочка спрашивает у родителей:
- Вот я зимой родился. Теперь объясните, откуда я взялся? Аисты не летают, капуста не растёт.
- Снеговики слепили."
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08.08.2021 09:44 Відповісти
Турция. Радуются ливню и благодарят Аллаха...
Зливи допомогли у гасінні пожеж у Туреччині - Цензор.НЕТ 4343
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08.08.2021 11:07 Відповісти
А вот интересно, в различных телебыдлопередачах (Мега, 2+2 и т.д.) рассказывают про спецов, которые вызывали дождь еще в 19 в.за не хер делать, и даже ливень! Почему сейчас этого нет? Энди Такер и Джеферсон Питерс постоянно где-то рядом.
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08.08.2021 11:10 Відповісти
Опять Эрдоган покрывает ИМЕНА ПОДЖИГАТЕЛЕЙ.При сотнях взрывах в Стамбуле ниодного "взрывника" не поймал(???) и здесь покрывает?
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08.08.2021 11:45 Відповісти
Какой ему смысл их покрывать?
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08.08.2021 22:38 Відповісти
Дай Бог, турецкому народу пережить все это. Силы им и терпения.
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08.08.2021 22:39 Відповісти
 
 