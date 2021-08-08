Зливи допомогли у гасінні пожеж у Туреччині

Пожежникам вдалося взяти під контроль частину пожеж на курортному півдні Туреччини, цьому сприяли зливи, які почалися 7 серпня.

Рятувальники також повідомляють, що продовжують гасити шість пожеж у двох провінціях, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Влада Туреччини назвала пожежі, що спалахнули в липні, найгіршими за останні десятиліття. Керівник лісового господарства Туреччини заявив, що від 28 липня було ліквідовано 217 пожеж у понад половині провінцій країни.

Лісові пожежі також тривають у Греції, де зберігається спекотна, вітряна погода.

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Від пожеж страждають Північна Македонія і сусідні балканські країни. 5 серпня уряд оголосив надзвичайний стан.

Європейські чиновники заявили, що причиною масштабних пожеж є зміни клімату.