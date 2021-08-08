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Нацгвардейцы задержали предполагаемого наемника РФ, - пресс-центр ОС

Нацгвардейцы задержали предполагаемого наемника РФ, - пресс-центр ОС

В зоне операции Объединенных сил воины Национальной гвардии задержали человека, подозреваемого в причастности к незаконным вооруженным формированиям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

Отмечается, что по распоряжению командующего объединенными силами подразделения Национальной гвардии ежедневно проводят проверки в мобильных и стационарных блокпостах "в целях недопущения незаконного оборота оружия, боеприпасов, наркотических веществ и для выявления лиц, нарушивших законы".

В течение недели нацгвардейцы проверили около 33 тысяч транспортных средств, а также 56 тысяч человек, в результате выявили 108 административных правонарушений и задержали 7 человек по подозрению в совершении уголовных преступлений.

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Среди прочих, задержан подозреваемый в причастности к незаконным вооруженным формированиям.

Нацгвардейцы задержали предполагаемого наемника РФ, - пресс-центр ОС 01

Автор: 

задержание (6675) Донбасс (26955) Национальная гвардия (2112) наемники рф (2079) операция Объединенных сил (6766)


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этой падали пруд пруди... теперь корми его годами любителя рЮського мира...
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08.08.2021 07:48 Ответить
Ну-у , кацапа можна заставити плести лапті . Потім цими лаптями можна його підгодовувати потрохи . Не думаю що це буде аж так дорого . Не годувати його зовсім ми не можемо , згідно європейських норм .
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08.08.2021 16:43 Ответить
Всей Нацгвардией, свободной от охраны офиса призиндента ловили в течении 6 лет. Заодно и обложили "налогом" миллионы сумок на блок-постах.
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08.08.2021 08:04 Ответить
Проста нада пєрєстать таскать сумкі через блок-пости.
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08.08.2021 16:45 Ответить
Тебе Нацгвардию не жалко - у них же на там курорт с подзаробтком! Ты думаешь им нравиться под Офисом стоять и яйца парить в обладунках? Туда похоже салабонов заганяют шоб служба медом не казалась и быстрей мамкины пирожки высрали...
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09.08.2021 08:40 Ответить
Дамбаський бандюк.
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08.08.2021 09:09 Ответить
07.‎08.‎2021
Вооруженные подразделения друзов в районе селения Bkassine (Beit Kassin, Ливан) захватили транспорт проиранской организации "Хезболла" перевозящий ракетное вооружение. Задержанные в количестве 30 человек переданы подразделениям ВС Ливана. Двоих из задержанных друзы представили как "русские инструкторы". Група зовнішнього моніторингу tZE inform.
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08.08.2021 10:20 Ответить
 
 