Нацгвардейцы задержали предполагаемого наемника РФ, - пресс-центр ОС

В зоне операции Объединенных сил воины Национальной гвардии задержали человека, подозреваемого в причастности к незаконным вооруженным формированиям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

Отмечается, что по распоряжению командующего объединенными силами подразделения Национальной гвардии ежедневно проводят проверки в мобильных и стационарных блокпостах "в целях недопущения незаконного оборота оружия, боеприпасов, наркотических веществ и для выявления лиц, нарушивших законы".

В течение недели нацгвардейцы проверили около 33 тысяч транспортных средств, а также 56 тысяч человек, в результате выявили 108 административных правонарушений и задержали 7 человек по подозрению в совершении уголовных преступлений.

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Среди прочих, задержан подозреваемый в причастности к незаконным вооруженным формированиям.