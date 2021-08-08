Нацгвардійці затримали ймовірного найманця РФ, - пресцентр ОС
У зоні операції Об'єднаних сил воїни Національної гвардії затримали чоловіка за підозрою у причетності до незаконного збройного формування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.
Зазначається, що за розпорядженням командувача об'єднаних сил підрозділи Національної гвардії щодня проводять перевірки в мобільних і стаціонарних блокпостах "із метою недопущення незаконного обігу зброї, боєприпасів, наркотичних речовин і для виявлення осіб, які порушили закони".
Упродовж тижня нацгвардійці перевірили близько 33 тисяч транспортних засобів, 56 тисяч осіб та виявили 108 адміністративних правопорушень і затримали 7 осіб за підозрою в скоєнні кримінальних злочинів.
Затримано, зокрема, підозрюваного в причетності до незаконних збройних формувань.
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