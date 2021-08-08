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Новини Агресія Росії проти України
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Нацгвардійці затримали ймовірного найманця РФ, - пресцентр ОС

Нацгвардійці затримали ймовірного найманця РФ, - пресцентр ОС

У зоні операції Об'єднаних сил воїни Національної гвардії затримали чоловіка за підозрою у причетності до незаконного збройного формування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

Зазначається, що за розпорядженням командувача об'єднаних сил підрозділи Національної гвардії щодня проводять перевірки в мобільних і стаціонарних блокпостах "із метою недопущення незаконного обігу зброї, боєприпасів, наркотичних речовин і для виявлення осіб, які порушили закони".

Упродовж тижня нацгвардійці перевірили близько 33 тисяч транспортних засобів, 56 тисяч осіб та виявили 108 адміністративних правопорушень і затримали 7 осіб за підозрою в скоєнні кримінальних злочинів.

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Затримано, зокрема, підозрюваного в причетності до незаконних збройних формувань.

Нацгвардійці затримали ймовірного найманця РФ, - пресцентр ОС 01

Автор: 

затримання (4339) Донбас (22354) Національна гвардія (1523) найманці рф (2052) операція Об’єднаних сил (6725)


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этой падали пруд пруди... теперь корми его годами любителя рЮського мира...
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08.08.2021 07:48 Відповісти
Ну-у , кацапа можна заставити плести лапті . Потім цими лаптями можна його підгодовувати потрохи . Не думаю що це буде аж так дорого . Не годувати його зовсім ми не можемо , згідно європейських норм .
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08.08.2021 16:43 Відповісти
Всей Нацгвардией, свободной от охраны офиса призиндента ловили в течении 6 лет. Заодно и обложили "налогом" миллионы сумок на блок-постах.
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08.08.2021 08:04 Відповісти
Проста нада пєрєстать таскать сумкі через блок-пости.
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08.08.2021 16:45 Відповісти
Тебе Нацгвардию не жалко - у них же на там курорт с подзаробтком! Ты думаешь им нравиться под Офисом стоять и яйца парить в обладунках? Туда похоже салабонов заганяют шоб служба медом не казалась и быстрей мамкины пирожки высрали...
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09.08.2021 08:40 Відповісти
Дамбаський бандюк.
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08.08.2021 09:09 Відповісти
07.‎08.‎2021
Вооруженные подразделения друзов в районе селения Bkassine (Beit Kassin, Ливан) захватили транспорт проиранской организации "Хезболла" перевозящий ракетное вооружение. Задержанные в количестве 30 человек переданы подразделениям ВС Ливана. Двоих из задержанных друзы представили как "русские инструкторы". Група зовнішнього моніторингу tZE inform.
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08.08.2021 10:20 Відповісти
 
 