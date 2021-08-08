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Из-за непогоды в Украине обесточены 55 населенных пунктов, - ГСЧС

Из-за непогоды в Украине обесточены 55 населенных пунктов, - ГСЧС

Из-за непогоды в Украине остаются обесточенными 55 населенных пунктов в семи областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Также в Кировоградской обл. продолжаются работы по уборке поваленных деревьев, а в Одесской – по откачке воды.

"По состоянию на 7:00 8 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 55 населенных пунктов в 7 областях (Полтавская - 17 Сумская - 10, Черниговская - 9, Черкасская - 7, Донецкая - 6, Кировоградская - 4 и Одесская - 2)", - следует из сообщения.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В ГСЧС уточнили, что на территории Кировоградской области продолжаются работы по уборке поваленных деревьев, а в Одесской области остаются подтопленными 12 дворов, уровень воды снижается.

"7 августа на территории Кировоградской области обустроено 3 временных кровли, разрезано и убрано 34 поваленных дерева. С начала работ оборудовано 5 временных кровель, разрезано и убрано 119 поваленных деревьев", - указано в сводке. Жертв и пострадавших нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате непогоды обесточены 339 населенных пунктов в восьми областях Украины

Также ГСЧС сообщило, что 7 августа на территории Одесской области устроены каналы для отвода воды. Подразделения ГСЧС откачали 550 м3 воды за сутки. Всего с начала работ откачано 1 тыс. 50 м3 воды.

Автор: 

непогода (816) ГСЧС (4958) электроэнергия (772)


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Опівночі у Дніпрі теж була гроза і періщив дощ ⛈️⛈️⛈️ - обійшлося без катаклізьми, зате спостерігав з балкону аж дві кульові блискавки. Досить рідкісне явище, а тут аж дві за одну грозу. Добре що з безпечної відстані, близько з таким стикатися ну його нахій (якось бачив ЦЕ у приміщенні... на щастя, не вдома).
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08.08.2021 09:34 Ответить
Я такой грозы хрен и помню. Думал, что молния долбанёт прям в открытое окно и убьёт кота. Встал и закрыл от греха окно
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08.08.2021 09:40 Ответить
Це правильно! Котики понад усе 😻😻😻
І вперше бачив, як кульова блискавка утворюється після удару звичайної. Просто відлетіла немов іскра, секунд із 10 літала в повітрі, після чого гучно вибухнула.
А інша спустилася з неба по спиралеподібній траекторії і десь просто зникла.
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08.08.2021 10:07 Ответить
З вечора було видно як блимало десь на обрії в стороні Дніпра.
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08.08.2021 09:58 Ответить
***
Гроза проходила десь поруч.
Було то блискавка, то грім.
Дорога йшла кудись на Овруч
в лісах і травах до колін.
Латаття ніжилось в озерах,
хитали ряску карасі.
Черкнула блискавка по зелах,
аж полягали вони всі.
Над світом білим, світом білим
хтось всі спіралі перегрів.
А хмари бігли, хмари бігли
і спотикалися об грім.
Гроза погримувала грізно,
були ми з нею тет-а-тет.
Тремтіла річечка рогізна,
човни ховала в очерет.

Ліна Костенко.
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08.08.2021 10:01 Ответить
Небесная Канцелярия в этом году свирепствует по всему Миру...,от пожаров Смерчей,наводнений и прочих катаклизмов страдают все континенты...
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08.08.2021 10:09 Ответить
К пожарам имеет отношение кремлевская канцелярия. https://news.obozrevatel.com/ukr/abroad/masshtabni-lisovi-pozhezhi-v-turechchini-shukajte-russo-turisto.htm
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08.08.2021 11:27 Ответить
 
 