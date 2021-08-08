Из-за непогоды в Украине обесточены 55 населенных пунктов, - ГСЧС

Из-за непогоды в Украине остаются обесточенными 55 населенных пунктов в семи областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Также в Кировоградской обл. продолжаются работы по уборке поваленных деревьев, а в Одесской – по откачке воды.

"По состоянию на 7:00 8 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 55 населенных пунктов в 7 областях (Полтавская - 17 Сумская - 10, Черниговская - 9, Черкасская - 7, Донецкая - 6, Кировоградская - 4 и Одесская - 2)", - следует из сообщения.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В ГСЧС уточнили, что на территории Кировоградской области продолжаются работы по уборке поваленных деревьев, а в Одесской области остаются подтопленными 12 дворов, уровень воды снижается.

"7 августа на территории Кировоградской области обустроено 3 временных кровли, разрезано и убрано 34 поваленных дерева. С начала работ оборудовано 5 временных кровель, разрезано и убрано 119 поваленных деревьев", - указано в сводке. Жертв и пострадавших нет.

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Также ГСЧС сообщило, что 7 августа на территории Одесской области устроены каналы для отвода воды. Подразделения ГСЧС откачали 550 м3 воды за сутки. Всего с начала работ откачано 1 тыс. 50 м3 воды.