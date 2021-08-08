Из-за непогоды в Украине обесточены 55 населенных пунктов, - ГСЧС
Из-за непогоды в Украине остаются обесточенными 55 населенных пунктов в семи областях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Также в Кировоградской обл. продолжаются работы по уборке поваленных деревьев, а в Одесской – по откачке воды.
"По состоянию на 7:00 8 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 55 населенных пунктов в 7 областях (Полтавская - 17 Сумская - 10, Черниговская - 9, Черкасская - 7, Донецкая - 6, Кировоградская - 4 и Одесская - 2)", - следует из сообщения.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
В ГСЧС уточнили, что на территории Кировоградской области продолжаются работы по уборке поваленных деревьев, а в Одесской области остаются подтопленными 12 дворов, уровень воды снижается.
"7 августа на территории Кировоградской области обустроено 3 временных кровли, разрезано и убрано 34 поваленных дерева. С начала работ оборудовано 5 временных кровель, разрезано и убрано 119 поваленных деревьев", - указано в сводке. Жертв и пострадавших нет.
Также ГСЧС сообщило, что 7 августа на территории Одесской области устроены каналы для отвода воды. Подразделения ГСЧС откачали 550 м3 воды за сутки. Всего с начала работ откачано 1 тыс. 50 м3 воды.
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І вперше бачив, як кульова блискавка утворюється після удару звичайної. Просто відлетіла немов іскра, секунд із 10 літала в повітрі, після чого гучно вибухнула.
А інша спустилася з неба по спиралеподібній траекторії і десь просто зникла.
Гроза проходила десь поруч.
Було то блискавка, то грім.
Дорога йшла кудись на Овруч
в лісах і травах до колін.
Латаття ніжилось в озерах,
хитали ряску карасі.
Черкнула блискавка по зелах,
аж полягали вони всі.
Над світом білим, світом білим
хтось всі спіралі перегрів.
А хмари бігли, хмари бігли
і спотикалися об грім.
Гроза погримувала грізно,
були ми з нею тет-а-тет.
Тремтіла річечка рогізна,
човни ховала в очерет.
Ліна Костенко.