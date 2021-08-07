В результате непогоды обесточены 339 населенных пунктов в восьми областях Украины

В результате непогоды обесточены 339 населенных пунктов в восьми областях. Также в четырех областях из-за падения деревьев частично повреждены кровли зданий и наблюдается подтопление домохозяйств

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по ЧС.

"По состоянию на 7:00 7 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 339 населенных пунктов в 8 областях (Полтавская - 78, Черкасская - 59, Черниговская - 55, Одесская - 47, Сумская - 40, Хмельницкая - 28 Кировоградская - 24 и Николаевская - 8)", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В ГСЧС отметили, что на территории некоторых областей в результате непогоды частично повреждены кровли 20 зданий, частично подтоплены 6 жилых домов, 34 домохозяйства и повалены 163 дерева.

Жертв и пострадавших нет.

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Откачано 2 тыс. 486 куб м воды, поваленные деревья убрали. Работы завершены.

От ГСЧС привлекалось 204 человек и 61 единица техники (из них 8 мотопомп).

В частности, 6 августа в Кропивницком частично повреждены кровли двух многоквартирных жилых домов, 12 частных жилых домов и административной двухэтажного здания региональной торгово-промышленной палаты.

"На территории г.Кропивницкий, Кропивницкого, Новоукраинского и Александрийского районов распилили и убрали 85 поваленных деревьев. Жертв и пострадавших нет. Работы завершены. От ГСЧС привлекалось 100 человек и 25 единиц техники", - сказано в сообщении.

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В Одесской области на территории Раздельнянского и Подольского районов было частично подтоплено 10 домохозяйств, откачано 1 тыс. 886 м3 воды. Работы завершены. От ГСЧС привлекалось 20 человек и 10 единиц техники (из них 5 мотопомп).

Также в с. Благодатное Белгород-Днестровского района частично подтоплены 6 жилых домов и 24 домохозяйств, откачан 600 куб м воды. Работы продолжаются. К работам привлечены 24 человека и 6 единиц техники, из них от ГСЧС 9 человек и 5 единиц техники (из них 3 мотопомпы).

В Черкасской области на территории Золотоношского района в с. Степное, с. Жовнино и с. Москаленки частично повреждены кровли 2 СОШ, 2 домов и 1 ДОУ. На территории Черкасского и Золотоношского районов распилили и убрали 62 поваленных дерева.

Жертв и пострадавших нет. Работы завершены. От ГСЧС привлекалось 20 человек и 6 единиц техники.

В Полтавской области на территории Кременчугского и Лубенского районов распилили и убрали 16 поваленных деревьев.

Жертв и пострадавших нет. Работы завершены. От ГСЧС привлекалось 55 человек и 15 единиц техники.