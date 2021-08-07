У результаті негоди знеструмлено 339 населених пунктів у восьми областях України
В результаті негоди знеструмлено 339 населених пунктів у восьми областях. Також в чотирьох областях через падіння дерев частково пошкоджено покрівлі будівель і спостерігається підтоплення домогосподарств.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив пресцентр Держслужби з НС.
"Станом на 7 год. 7 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 339 населених пунктів у 8 областях (Полтавська – 78, Черкаська – 59, Чернігівська – 55, Одеська – 47, Сумська – 40, Хмельницька – 28, Кіровоградська – 24 та Миколаївська – 8).
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - йдеться у повідомленні.
У ДСНС зазначили, що на території деяких областей в результаті негоди частково пошкоджено покрівлі 20 будівель, частково підтоплені 6 житлових будинків, 34 домогосподарства та повалені 163 дерева.
Жертв і постраждалих немає.
Відкачано 2 тис. 486 куб м води, повалені дерева прибрали. Роботи завершені.
Від ДСНС залучалося 204 особи та 61 одиниця техніки (з них 8 мотопомп).
Зокрема у м. Кропивницький частково пошкоджено покрівлі двох багатоквартирних житлових будинків, 12 приватних житлових будинків та адміністративної двоповерхової будівлі регіональної торгово-промислової палати.
"На території м. Кропивницький, Кропивницького, Новоукраїнського і Олександрійського районів розпилено та прибрано 85 повалених дерев. Жертв та постраждалих немає. Роботи завершено. Від ДСНС залучалося 100 осіб та 25 одиниць техніки", - сказано в повідомленні.
В Одесікій області 6 серпня на території Роздільнянського та Подільського районів було частково підтоплено 10 дворогосподарств, відкачано 1 тис. 886 м3 води. Роботи завершено. Від ДСНС залучалося 20 осіб та 10 одиниць техніки (з них 5 мотопомп).
6 серпня у с. Благодатне Білгород-Дністровського району частково підтоплено 6 житлових будинків та 24 дворогосподарства, відкачано 600 м3 води. Роботи тривають. До робіт залучено 24 особи та 6 одиниць техніки, з них від ДСНС 9 осіб та 5 одиниць техніки (з них 3 мотопомпи).
У Черкаській області 6 серпня на території Золотоніського району у с. Степове, с. Жовнино та с. Москаленки частково пошкоджено покрівлі 2 ЗОШ, 2 будинків культури та 1 ДНЗ. На території Черкаського і Золотоніського районів розпилено та прибрано 62 повалених дерева.
Жертв та постраждалих немає. Роботи завершено. Від ДСНС залучалося 20 осіб та 6 одиниць техніки.
У Полтавській області 6 серпня на території м. Полтава, Кременчуцького і Лубенського районів розпилено та прибрано 16 повалених дерев.
Жертв та постраждалих немає. Роботи завершено. Від ДСНС залучалося 55 осіб та 15 одиниць техніки.
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Фурт по плечох нам тече...
Не вгадаєш ты годину,
Ні на тыждинь, ні на днину.
Зрана сонце ся "сміє",
А пуд вичур - грум вже бьє.
Сонце, вітер, буря, град, -
Учинили нам Парад.
За динь льотає над нами,
Кождый свойими шорами.
Чилядник мокне, потум пріє,
Нич ся вже ни рузуміє.
Показилася погода,
Уд кой нищится Природа,
Мече студени в жару,
Ой, мати будеме біду.
Треба ся нам всімам навчити,
Зимлю свою полюбитити...
Бо ош так і дале буде,
То і Бог за нас забуде...
В.І. Попик, Закарпаття