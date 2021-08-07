У результаті негоди знеструмлено 339 населених пунктів у восьми областях України

В результаті негоди знеструмлено 339 населених пунктів у восьми областях. Також в чотирьох областях через падіння дерев частково пошкоджено покрівлі будівель і спостерігається підтоплення домогосподарств.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив пресцентр Держслужби з НС.

"Станом на 7 год. 7 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 339 населених пунктів у 8 областях (Полтавська – 78, Черкаська – 59, Чернігівська – 55, Одеська – 47, Сумська – 40, Хмельницька – 28, Кіровоградська – 24 та Миколаївська – 8).

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС зазначили, що на території деяких областей в результаті негоди частково пошкоджено покрівлі 20 будівель, частково підтоплені 6 житлових будинків, 34 домогосподарства та повалені 163 дерева.

Жертв і постраждалих немає.

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Відкачано 2 тис. 486 куб м води, повалені дерева прибрали. Роботи завершені.

Від ДСНС залучалося 204 особи та 61 одиниця техніки (з них 8 мотопомп).

Зокрема у м. Кропивницький частково пошкоджено покрівлі двох багатоквартирних житлових будинків, 12 приватних житлових будинків та адміністративної двоповерхової будівлі регіональної торгово-промислової палати.

"На території м. Кропивницький, Кропивницького, Новоукраїнського і Олександрійського районів розпилено та прибрано 85 повалених дерев. Жертв та постраждалих немає. Роботи завершено. Від ДСНС залучалося 100 осіб та 25 одиниць техніки", - сказано в повідомленні.

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В Одесікій області 6 серпня на території Роздільнянського та Подільського районів було частково підтоплено 10 дворогосподарств, відкачано 1 тис. 886 м3 води. Роботи завершено. Від ДСНС залучалося 20 осіб та 10 одиниць техніки (з них 5 мотопомп).

6 серпня у с. Благодатне Білгород-Дністровського району частково підтоплено 6 житлових будинків та 24 дворогосподарства, відкачано 600 м3 води. Роботи тривають. До робіт залучено 24 особи та 6 одиниць техніки, з них від ДСНС 9 осіб та 5 одиниць техніки (з них 3 мотопомпи).

У Черкаській області 6 серпня на території Золотоніського району у с. Степове, с. Жовнино та с. Москаленки частково пошкоджено покрівлі 2 ЗОШ, 2 будинків культури та 1 ДНЗ. На території Черкаського і Золотоніського районів розпилено та прибрано 62 повалених дерева.

Жертв та постраждалих немає. Роботи завершено. Від ДСНС залучалося 20 осіб та 6 одиниць техніки.

У Полтавській області 6 серпня на території м. Полтава, Кременчуцького і Лубенського районів розпилено та прибрано 16 повалених дерев.

Жертв та постраждалих немає. Роботи завершено. Від ДСНС залучалося 55 осіб та 15 одиниць техніки.