УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10233 відвідувача онлайн
Новини
1 032 8

Через негоду в Україні знеструмлено 55 населених пунктів, - ДСНС

Через негоду в Україні знеструмлено 55 населених пунктів, - ДСНС

Через негоду в Україні залишаються знеструмленими 55 населених пунктів у семи областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Такожув Кіровоградській обл. тривають роботи з прибирання повалених дерев, а в Одеській - із відкачування води.

"Станом на 7:00 8 серпня унаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) та через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 55 населених пунктів у 7 областях (Полтавська - 17, Сумська - 10, Чернігівська - 9, Черкаська - 7, Донецька - 6, Кіровоградська - 4 і Одеська - 2)", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

У ДСНС уточнили, що на території Кіровоградської області тривають роботи з прибирання повалених дерев, а в Одеській області залишаються підтопленими 12 дворів, рівень води знижується.

"7 серпня на території Кіровоградської області облаштовано 3 тимчасові покрівлі, розрізано і прибрано 34 повалені дерева. Від початку робіт обладнано 5 тимчасових покрівель, розрізано і прибрано 119 повалених дерев", - зазначено у звіті. Жертв і постраждалих немає.

Читайте також: У результаті негоди знеструмлено 339 населених пунктів у восьми областях України

Також у ДСНС повідомили, що 7 серпня на території Одеської області зроблено канали для відведення води. Підрозділи ДСНС відкачали 550 куб. м води за добу. Загалом від початку робіт відкачано 1 тис. 50 куб. м води.

Автор: 

негода (755) ДСНС (5080) Електрика (2042)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Опівночі у Дніпрі теж була гроза і періщив дощ ⛈️⛈️⛈️ - обійшлося без катаклізьми, зате спостерігав з балкону аж дві кульові блискавки. Досить рідкісне явище, а тут аж дві за одну грозу. Добре що з безпечної відстані, близько з таким стикатися ну його нахій (якось бачив ЦЕ у приміщенні... на щастя, не вдома).
показати весь коментар
08.08.2021 09:34 Відповісти
Я такой грозы хрен и помню. Думал, что молния долбанёт прям в открытое окно и убьёт кота. Встал и закрыл от греха окно
показати весь коментар
08.08.2021 09:40 Відповісти
Це правильно! Котики понад усе 😻😻😻
І вперше бачив, як кульова блискавка утворюється після удару звичайної. Просто відлетіла немов іскра, секунд із 10 літала в повітрі, після чого гучно вибухнула.
А інша спустилася з неба по спиралеподібній траекторії і десь просто зникла.
показати весь коментар
08.08.2021 10:07 Відповісти
З вечора було видно як блимало десь на обрії в стороні Дніпра.
показати весь коментар
08.08.2021 09:58 Відповісти
***
Гроза проходила десь поруч.
Було то блискавка, то грім.
Дорога йшла кудись на Овруч
в лісах і травах до колін.
Латаття ніжилось в озерах,
хитали ряску карасі.
Черкнула блискавка по зелах,
аж полягали вони всі.
Над світом білим, світом білим
хтось всі спіралі перегрів.
А хмари бігли, хмари бігли
і спотикалися об грім.
Гроза погримувала грізно,
були ми з нею тет-а-тет.
Тремтіла річечка рогізна,
човни ховала в очерет.

Ліна Костенко.
показати весь коментар
08.08.2021 10:01 Відповісти
Небесная Канцелярия в этом году свирепствует по всему Миру...,от пожаров Смерчей,наводнений и прочих катаклизмов страдают все континенты...
показати весь коментар
08.08.2021 10:09 Відповісти
К пожарам имеет отношение кремлевская канцелярия. https://news.obozrevatel.com/ukr/abroad/masshtabni-lisovi-pozhezhi-v-turechchini-shukajte-russo-turisto.htm
показати весь коментар
08.08.2021 11:27 Відповісти
 
 