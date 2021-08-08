Через негоду в Україні знеструмлено 55 населених пунктів, - ДСНС
Через негоду в Україні залишаються знеструмленими 55 населених пунктів у семи областях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держслужби України з надзвичайних ситуацій.
Такожув Кіровоградській обл. тривають роботи з прибирання повалених дерев, а в Одеській - із відкачування води.
"Станом на 7:00 8 серпня унаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) та через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 55 населених пунктів у 7 областях (Полтавська - 17, Сумська - 10, Чернігівська - 9, Черкаська - 7, Донецька - 6, Кіровоградська - 4 і Одеська - 2)", - йдеться в повідомленні.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
У ДСНС уточнили, що на території Кіровоградської області тривають роботи з прибирання повалених дерев, а в Одеській області залишаються підтопленими 12 дворів, рівень води знижується.
"7 серпня на території Кіровоградської області облаштовано 3 тимчасові покрівлі, розрізано і прибрано 34 повалені дерева. Від початку робіт обладнано 5 тимчасових покрівель, розрізано і прибрано 119 повалених дерев", - зазначено у звіті. Жертв і постраждалих немає.
Також у ДСНС повідомили, що 7 серпня на території Одеської області зроблено канали для відведення води. Підрозділи ДСНС відкачали 550 куб. м води за добу. Загалом від початку робіт відкачано 1 тис. 50 куб. м води.
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І вперше бачив, як кульова блискавка утворюється після удару звичайної. Просто відлетіла немов іскра, секунд із 10 літала в повітрі, після чого гучно вибухнула.
А інша спустилася з неба по спиралеподібній траекторії і десь просто зникла.
Гроза проходила десь поруч.
Було то блискавка, то грім.
Дорога йшла кудись на Овруч
в лісах і травах до колін.
Латаття ніжилось в озерах,
хитали ряску карасі.
Черкнула блискавка по зелах,
аж полягали вони всі.
Над світом білим, світом білим
хтось всі спіралі перегрів.
А хмари бігли, хмари бігли
і спотикалися об грім.
Гроза погримувала грізно,
були ми з нею тет-а-тет.
Тремтіла річечка рогізна,
човни ховала в очерет.
Ліна Костенко.