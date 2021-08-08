Через негоду в Україні знеструмлено 55 населених пунктів, - ДСНС

Через негоду в Україні залишаються знеструмленими 55 населених пунктів у семи областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Такожув Кіровоградській обл. тривають роботи з прибирання повалених дерев, а в Одеській - із відкачування води.

"Станом на 7:00 8 серпня унаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) та через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 55 населених пунктів у 7 областях (Полтавська - 17, Сумська - 10, Чернігівська - 9, Черкаська - 7, Донецька - 6, Кіровоградська - 4 і Одеська - 2)", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

У ДСНС уточнили, що на території Кіровоградської області тривають роботи з прибирання повалених дерев, а в Одеській області залишаються підтопленими 12 дворів, рівень води знижується.

"7 серпня на території Кіровоградської області облаштовано 3 тимчасові покрівлі, розрізано і прибрано 34 повалені дерева. Від початку робіт обладнано 5 тимчасових покрівель, розрізано і прибрано 119 повалених дерев", - зазначено у звіті. Жертв і постраждалих немає.

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Також у ДСНС повідомили, що 7 серпня на території Одеської області зроблено канали для відведення води. Підрозділи ДСНС відкачали 550 куб. м води за добу. Загалом від початку робіт відкачано 1 тис. 50 куб. м води.