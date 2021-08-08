10-летний мальчик погиб от удара электротоком на Одесчине, - полиция

В Болградском районе (Одесская обл.) 10-летнего мальчика ударило электрическим током дома, когда он взялся молоть зерно на круподерке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Национальной полиции Украины в Одесской области.

"В бессознательном состоянии в хозяйственном помещении брата обнаружила сестра. На место происшествия немедленно были вызваны врачи, которые констатировали смерть ребенка", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также принимают решение о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 УК Украины с пометкой "несчастный случай".

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