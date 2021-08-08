10-летний мальчик погиб от удара электротоком на Одесчине, - полиция
В Болградском районе (Одесская обл.) 10-летнего мальчика ударило электрическим током дома, когда он взялся молоть зерно на круподерке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Национальной полиции Украины в Одесской области.
"В бессознательном состоянии в хозяйственном помещении брата обнаружила сестра. На место происшествия немедленно были вызваны врачи, которые констатировали смерть ребенка", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также принимают решение о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 УК Украины с пометкой "несчастный случай".
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+4 Nick Carpenter #487599
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+3 Порохобандерівець
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+2 Психиатрическая больница No1
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Та й не повинні по великому рахунку. Замість них це повинні забезпечувати органи влади. Як це робиться во всіх цивілізованих державах. Які розробляють закони про заборону виробництва і використання приладів, які не проходять норм електробезпеки і стежать щоб норми побудови електромереж виконувались.
30 років Незалежності, а у нас ще досі використовується совкова мережа без проводу заземлення, а ставити чи ні УЗО і диф.автомати - це особиста справа кожного і кожен майстрячить в цій сфері що в голову прийде. Вже 7 років йдуть пустопорожні розмови про перехід на стандарти ЄС, а віз і нині там.
Думаєте дарма в країнах Заходу електрик це ліцензована сфера діяльності і звичайному люду забороняється навіть розетку дома самостійно підключати? Ніколи не задумувались чого? А того, що в демократичних державах діє верховенство права і якщо з вами щось трапиться (як, наприклад, загибель того хлопчика), то батьки подадуть в суд на електрокомпанію, яка підвела до них небезпечну електромережу і на компанію, яка випустила небезпечну крупорушку. Сина це їм, звісно, не поверне, але величезну матеріальну компенсацію вони отримають від обох компаній, які, в свою чергу, отримають величезні збитки і, можливо, закінчать банкрутством.
А щоб не було відмазок від компаній, що це не їх провина, то ліцезується діяльність електриків, які встановлюють розетку, і забороняється це робити тим, хто немає такої ліцензії і не пройшов курс підготовки...
А ми, не розуміючи причино-наслідкового зв'язку, часто говоримо про це зверхньо. Мовляв, недоліки демократії. Це не недоліки, це той механізм, завдяки якому все у них працює як годинник без втручання влади - це т.з. ринкова економіка. Яка без рівноправ'я всіх складових процесу: громадян, влади, підприємств, - ніколи не запрацює.
Загинув хлопчик від удару струмом. Але це не нещасний випадок. Це наслідок тоталітарного мафіозно-феодальної устрою в Україні. Наслідок відсутності ДЕМОКРАТИЧНИХ реформ. Наслідок того, що ми досі знаходимся в середньовіччі і навіть не намагаємось стати врівень з цивілізованими державами.
На судових витратах потім розоритись можна Ж8-О. Хай вже про це болить голова у фірми, яка ці 2м труби монтує. У них і персонал підготований і спеціалізована страховка від таких випадках дешевше, ніж універсальна.
Ну а що краще їх зарегульованість чи наше раздовбайство ми бачимо на власні очі.
Це пограниччя між варварством і цивілізацією. Я про норми цивілізованого світу: США, Германія,...
Демократичні реформи не можна зробити знизу. Рабство відміняють завжди зверху коли можновладці, нарешті, зрозуміґть, що наявність нерівноправ'я може загрожувати самому існуванню країни і, значить, їм.
Як я розумію, це натяк на те, що ті хто наверху хочуть робити це робити? Але вони, як не дивно, думають не про державу, а лише про те, як зберегти своє панівне становище і роздерибанити бюджет, який складається з податків народу, а використовується головним чином на величезні зарплати, пенсії і інши пільги "слуг" народу всіх кольорів і відтінків.
В зміні одної суспільно-політичної формації на іншу повинні бути зацікавлені в першу чергу панівні класи. А ось з ними нам не повезло
І нікого я не принижує і не ображаю, а просто констатую факт: по всім об'єктивним критеріям Україна є нерівноправною мафіозно-феодальної державою. Державою, де громадяни законодавчо (але антиконституційно) поділені на касти панів і пересічних, які живуть по різним законам. Для панів - закони про суди, судоустрій, про держслужбу, про виборчкоми і т.п. В ціх законах є статті, які прописують їх зарплати, пенсії і інши привілеї, скільки і при яких умовах вони їх отримують і в яких випадках вони переходять в статус "пересічних", які отримують зарплати і пенсії зовсім по інших законах, в яких ці зарплати і пенсії в десятки і сотні разів менше, ніж у панів.
Ну порівняйте зарплати (порядка 400тис.грн. на місяць) і пенсії (250...300тис.грн на місяць) суддів по законам про судоустрій з середньою зарплатою (12...15тис.) і навіть максимальною пенсією 15тис.грн по закону про пенсійне страхування. Таке антиконституційне нерівноправ'я приводить до того, що в Україні ні один закон не працює так, як повинен працювати в демократичних державах, все переверну з ніг на голову. Податки не є податками в класичному розумінні, а є феодальною даниною, яку пани використовують як заманеться, а головним чином для встановлення собі захмарних зарплат, пенсій і інших пільг.
Порівняйте цей безпредел з демократичними країнами, наприклад США. Там зарплати держслужбовців встановлюються федеральним законом і найвища зарплата держслужбовця (президента США) є $400тис. на рік брутто. Що є 7 середніх зарплат в країні ($58тис). Зарплата кожного з 9 суддів Верховного суду США - $250тис. (5 середніх зарплат). Річна зарплата директора NASA - теж $250тис. Порівняйте це з зарплатами чиновників і керівників держпідприємств України, наприклад Укрпошти і Нафтогазу, і стане кришталево зрозуміло, що якщо не будуть проведені ДЕМОКРАТИЧНІ реформи, то через максимум 2...3 роки України не стане. Які б патриотичні гасла наша влада (і минула і теперішня) не проголошувала і які б страшилки про зовнішніх ворогів не запускала в ЗМІ.
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Не смішить мене це низькокваліфікована маса бесталанних дітлахів понеділка може себе реалізувати на сборі овочей?.Усі мої талановиті співшколяри реалізували себе на Україні із доходом заввишки польского чи чеського ємігранта. Тому і я сижу на Батьківщині, бо мене не влаштовує ні польскі ні ще будь які прибутки.
Хоча по тону вже зрозуміло, хто вони і звідки.
Бо навіть не чули, що може бути інша еміграція, яка працює в Facebook, Google, Microsoft, Amazon, викладачами в відомих американських і європейських університетах... Навіть без прийняття громадянства. А могли допрацювати в Україні і підвищувати її могутність.
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соціального розшарення це наслідок масової відмови від освіти, а не наслідок феодалізму.Людина , яка не хоче вчитись, їде до панів полоти та збирати овочі.
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Це одне й те ж саме.
Під життєздатністю я мав на увазі динамічний розвиток, а не жалюгідне животіння
Якщо зарплати, пенсії і пільги бюджетників такі як у нас - держава не є демократичною і будь-які реформи, які залишають таке статус-кво, є профанацією демократії і локшиною на вуха її громадян.
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А хто вам заважає заробляти? Зараз не совок щоб було заборонено бути мильонером.
Який же нарід, коли це ПеПо підписав антиконституційний закон про Судоустрій. За те і поплатився. Нарід не вибрав його президентом. Та ж участь чекає і Зеленського. А може ще й гірша.
Як приклад. В Україні досі існують школи і вчителі, учні яких масово виграють міжнародні предметні олімпіади. Але ці талановиті діти нікого в Україні не цікавлять. Вони закінчують українські і зарубіжні університети, стають екстра-професіоналами і працюють де завгодно, але не в державних інституціях.
Вони, в протилежність мажорам, зовсім невибагливі і звикли працювати чесно,а їх кваліфікація не йже в ніяке порівняння з кваліфікацією мажорів, яких владні батьки просовують на всі хлібні державні місця. Але високі антиконституційні зарплати приваблюють в держслужбу як раз бездарей. А страдають від цього усе суспільство. Це давно зрозуміли в номальних країнах.
Але ці талановиті діти нікого в Україні не цікавлять.
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З чого ви взяли, шо талановитими дітями хтось на Западі цікавиться?Там цікавляться лише грошима, які діти несуть до освітніх установ. Вони й там нікому не потрібні, доки самі не засновують власну справу. Кому був потрібен Билл Гейтс чи Генрі Форд?Нікому, поки вони самі не створили свої підприємства.Вам хтось щось завжди повинен? це ж совкове гасло.
Вони як і всі громадяни, платили податки на особисті доходи по одному для всіх закону. І вважали це правильним. Гейтс навіть вважає, що ці податки малі для великих доходів.
Політики і держслужбовці - зовсім інша справа. Вони встановлюють правила гри (пишуть закони), які повинні задовольняти більшість громадян.
Але ці закони базуються на Конституції і принципах демократії: рівноправ'я, верховенство права і ринкова економіка. Згідно одного з ціх постулатів (рівноправ'я) і встановлюється така вилка зарплат з бюджету 1:7, де 1 - середня зарплата в країні, а 7 - найвища зарплата бюджетника.
Кар'єра політика і держслужбовця почесна, але економічно неприваблива. Успішні бізнесмени мають незрівнянно більш доходи ніж вони. Хіба що після відставки (в випадку програла своєї партії на виборах) політики мають можливість поправити своє фінансове становище переходом на роботу в крупні корпорації, яким завжди потрібні лобісти своїх інтересів для отримання держзамовлень.
Професійні ж держслужбовці навіть таких можливостей не мають. Вони служать державі із ідейних міркувань. При відносно малих доходах. Тому ви не праві, що такі ідейні люди державі не потрібні. Навпаки, вони цементують державу. Це не значить, що їх тягнуть за вуха, але відбір їх відбувається виключно чесно. А потім ця чесність вже через них передається на всі процеси в державі.
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Це для вас вигадали таку казочку, що держслужбовці не бізнесмени. У кожного держслужбовця з розвинутих демократичних країн є підставні особи, які ведуть бізнес.
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от коли в нас буде еврозарплатня, тоді й згадуйте за вилки, а зараз це зайве.
Навіть сперечатись і щось доводити бажання зникає. Скажіть на останок, Ви в Павлівці лікар чи пацієнт?
Кучма до неї адже ніякого стосунку не має.
Але як же так, ПеПо, який доклав стільки сил для того щоб ми йшли в Європу, тобто в демократичний лагер країн, а закони приймає чисто тоталітарні. Такі як в паРаше, а не в Європі. Одягався в вишиванку, проголошував патрвотичні лозунги "Армія, мова, віра" (зауважу, про демократію і її ідеали ані чир-чирк), а країна залишалась блідою копією тоталітарної паРаши во всьому. Щось кінці з кінцями не сходяться.
=
У США суддя отримує теж 400 тис гр. в місяц. Все теж саме.
Але ця зарплата брутто (тобто до сплати податків на доходи) і таких суддів ВС на всю
330млн. Америку лише 9.
Крім того, цю зарплату їм виплачують з бюджету (тобто з податків) середнього громадянина США, зарплата якого (брутто) становить 130тис.грн на місяць
У нас таких суддів по 30 в КС і ВС і заплата середнього громадянина України в 2020 році була 10700грн.
Але головна причина навіть не в не підйомному навантаженні на бюджет при такій армії паразитів, а в порушенні суспільного договору громадян, який лежить в основі держави (Конституції). З'являється каста громадян, які громаді не підпорядковуються, а підпорядковуються невідомо кому. Який і платить цій касті захмарні зарплати з бюджету і може через це впливати на її політику. Держава дезінтегрується і перестає бути державою. До її остаточних похорон залишається один крок.
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Навіщо? Це небезбечна робота така ж як у шахтарів.
Таки вірно кажуть, що батьками демократії в Штатах є Смітт і Вессон, а не Вашингтон і Ко
До речі, цей процес набуття незалежності США, Конституція і Декларація незалежності і положення її про НЕОБХІДНІСТЬ (а не право) на повстання народу проти зажерливої влади, яка ставить свої інтереси вище суспільних дуже повчальна для України. Того Штати і стали могутньою державою, а Україна, навпаки, поступово деградує, що писані правила у них виконуються, а у нас ні.
Нарід хоче змінити цю несправедливу антиконституційну систему, але немає організаційних можливостей зробити це.
Можновладці мають ці можливості, але не хочуть нічого міняти. Можливо бояться, що зміни вдарять по їх інтересам, а можливо просто до високопосадовців ще не дійшло, що час безкарної брехні невпинно спливає і настає час відповідати за всі попередні рішення.
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Вибачте, але зарплатні нормальні, а вам вони бачаться захмарними бо так іх бачить любий жебрак, не про вас буде сказано, але це точний приклад.
Власне, всі тоталітарні режими так влаштовані як в Україні, і всі демократії влаштовані протилежно. Я вже приводив факти по США. В інших демократичних країнах все аналогічно.
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Я собі теж виписую зарплатню, то шо я по вашому, крадій, при тому що плачу податки?
Якщо підприємець - то будь-ласка. Чим більше випишете, тим більше сплатите податків. Мені як громадяину це тільки на користь. А якщо отримуєте зарплату з бюджету (тобто моїх податків) - то зась. Я, громадянин, платити своєму найманому працівникові в 40 разів більше ніж собі відмовляюсь. Максимум в 7 разів більше ніж собі і те тільки президенту. А іншим і того менше.
220 к сожалению тоже может убить...