РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10685 посетителей онлайн
Новости
4 389 10

8-летний ребенок погиб от удара электротоком на Волыни, - полиция

8-летний ребенок погиб от удара электротоком на Волыни, - полиция

Правоохранители выясняют обстоятельства гибели ребенка от удара электрическим током. Несчастный случай произошел вчера, около 23 часов в селе Большой Омеляник.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сектор коммуникации полиции Волынской области, об этом правоохранителям сообщили медики, выехали на место происшествия.

"Полицейские установили, что 8-летний мальчик, зайдя в хозяйственное помещение, зацепился за электроточильный станок, в котором была разобрана пусковая кнопка. В результате - он получил поражение электрическим током. Несмотря на проведение реанимационных мероприятий, ребенка спасти не удалось", - сказано в сообщении.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 с пометкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины.

Тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Одесчине в 10-метровый колодец с мусором упали отец и его 9-летний сын: оба погибли. ФОТОрепортаж

дети (6510) несчастный_случай (314) смерть (9230)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
и какой идиот разбирал пусковую кнопку без отключения от электроэнергии?
показать весь комментарий
06.07.2021 13:49
+1
вопрос. что делал 8-ми летний ребёнок в 11 часов ночи в хозяйственном помещении?
показать весь комментарий
06.07.2021 13:48
+1
я тоже по малолетству ножницы в розетку засовывал
показать весь комментарий
06.07.2021 14:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вопрос. что делал 8-ми летний ребёнок в 11 часов ночи в хозяйственном помещении?
показать весь комментарий
06.07.2021 13:48 Ответить
и какой идиот разбирал пусковую кнопку без отключения от электроэнергии?
показать весь комментарий
06.07.2021 13:49 Ответить
вважаєте, що той "ідіот" не думає про петлю на шию? Хоча, притензії ваші розумію та підтримую.
показать весь комментарий
06.07.2021 14:02 Ответить
претензії
показать весь комментарий
06.07.2021 14:04 Ответить
в сортир вышел. или нёльзя что-ли? заодно зашел напр. ежика проведать, которого нашел 5 дней взад.
б*же - да ты был бы в селе - в 11 часов стока всего мона делать если тебе даже и стока же лет как и погибшему фигуранту новости - не перечислить то.
или ошейники цеплять надо?
показать весь комментарий
06.07.2021 13:59 Ответить
А почему он не в люле был в 11 вечера?
показать весь комментарий
06.07.2021 13:56 Ответить
выше см.
потому шо он пацан блин.
был. ну реально странно - это же не квартирка шо там привязали к батарее и спи себе с куклами.
показать весь комментарий
06.07.2021 14:01 Ответить
я тоже по малолетству ножницы в розетку засовывал
показать весь комментарий
06.07.2021 14:21 Ответить
и как ?
показать весь комментарий
06.07.2021 14:35 Ответить
показать весь комментарий
06.07.2021 16:27 Ответить
 
 