8-летний ребенок погиб от удара электротоком на Волыни, - полиция
Правоохранители выясняют обстоятельства гибели ребенка от удара электрическим током. Несчастный случай произошел вчера, около 23 часов в селе Большой Омеляник.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сектор коммуникации полиции Волынской области, об этом правоохранителям сообщили медики, выехали на место происшествия.
"Полицейские установили, что 8-летний мальчик, зайдя в хозяйственное помещение, зацепился за электроточильный станок, в котором была разобрана пусковая кнопка. В результате - он получил поражение электрическим током. Несмотря на проведение реанимационных мероприятий, ребенка спасти не удалось", - сказано в сообщении.
По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 с пометкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины.
Тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу.
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б*же - да ты был бы в селе - в 11 часов стока всего мона делать если тебе даже и стока же лет как и погибшему фигуранту новости - не перечислить то.
или ошейники цеплять надо?
потому шо он пацан блин.
был. ну реально странно - это же не квартирка шо там привязали к батарее и спи себе с куклами.