8-летний ребенок погиб от удара электротоком на Волыни, - полиция

Правоохранители выясняют обстоятельства гибели ребенка от удара электрическим током. Несчастный случай произошел вчера, около 23 часов в селе Большой Омеляник.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сектор коммуникации полиции Волынской области, об этом правоохранителям сообщили медики, выехали на место происшествия.

"Полицейские установили, что 8-летний мальчик, зайдя в хозяйственное помещение, зацепился за электроточильный станок, в котором была разобрана пусковая кнопка. В результате - он получил поражение электрическим током. Несмотря на проведение реанимационных мероприятий, ребенка спасти не удалось", - сказано в сообщении.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 с пометкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины.

Тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу.

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