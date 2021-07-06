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Новини
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8-річна дитина загинула від удару електричним струмом на Волині, - поліція

8-річна дитина загинула від удару електричним струмом на Волині, - поліція

Правоохоронці з'ясовують обставини загибелі дитини від удару електричним струмом. Нещасний випадок стався вчора, приблизно о 23 годині в селі Великий Омеляник.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сектор комунікації поліції Волинської області, про це правоохоронцям повідомили медики, які виїхали на місце події.

"Поліцейські встановили, що 8-річний хлопчик, зайшовши у господарське приміщення, зачепився за електроточильний станок, в якому була розібрана пускова кнопка. В результаті - він зазнав ураження електричним струмом. Незважаючи на проведення реанімаційних заходів, дитину врятувати не вдалося", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою "нещасний випадок" Кримінального кодексу України.

Тіло дитини скерували на судово-медичну експертизу.

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Автор: 

діти (5087) нещасний випадок (274) смерть (6757)


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Топ коментарі
+3
и какой идиот разбирал пусковую кнопку без отключения от электроэнергии?
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06.07.2021 13:49
+1
вопрос. что делал 8-ми летний ребёнок в 11 часов ночи в хозяйственном помещении?
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06.07.2021 13:48
+1
я тоже по малолетству ножницы в розетку засовывал
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06.07.2021 14:21
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вопрос. что делал 8-ми летний ребёнок в 11 часов ночи в хозяйственном помещении?
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06.07.2021 13:48 Відповісти
и какой идиот разбирал пусковую кнопку без отключения от электроэнергии?
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06.07.2021 13:49 Відповісти
вважаєте, що той "ідіот" не думає про петлю на шию? Хоча, притензії ваші розумію та підтримую.
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06.07.2021 14:02 Відповісти
претензії
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06.07.2021 14:04 Відповісти
в сортир вышел. или нёльзя что-ли? заодно зашел напр. ежика проведать, которого нашел 5 дней взад.
б*же - да ты был бы в селе - в 11 часов стока всего мона делать если тебе даже и стока же лет как и погибшему фигуранту новости - не перечислить то.
или ошейники цеплять надо?
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06.07.2021 13:59 Відповісти
А почему он не в люле был в 11 вечера?
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06.07.2021 13:56 Відповісти
выше см.
потому шо он пацан блин.
был. ну реально странно - это же не квартирка шо там привязали к батарее и спи себе с куклами.
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06.07.2021 14:01 Відповісти
я тоже по малолетству ножницы в розетку засовывал
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06.07.2021 14:21 Відповісти
и как ?
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06.07.2021 14:35 Відповісти
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06.07.2021 16:27 Відповісти
 
 