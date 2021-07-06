8-річна дитина загинула від удару електричним струмом на Волині, - поліція
Правоохоронці з'ясовують обставини загибелі дитини від удару електричним струмом. Нещасний випадок стався вчора, приблизно о 23 годині в селі Великий Омеляник.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сектор комунікації поліції Волинської області, про це правоохоронцям повідомили медики, які виїхали на місце події.
"Поліцейські встановили, що 8-річний хлопчик, зайшовши у господарське приміщення, зачепився за електроточильний станок, в якому була розібрана пускова кнопка. В результаті - він зазнав ураження електричним струмом. Незважаючи на проведення реанімаційних заходів, дитину врятувати не вдалося", - йдеться в повідомленні.
За цим фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою "нещасний випадок" Кримінального кодексу України.
Тіло дитини скерували на судово-медичну експертизу.
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б*же - да ты был бы в селе - в 11 часов стока всего мона делать если тебе даже и стока же лет как и погибшему фигуранту новости - не перечислить то.
или ошейники цеплять надо?
потому шо он пацан блин.
был. ну реально странно - это же не квартирка шо там привязали к батарее и спи себе с куклами.