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10-річний хлопчик загинув від удару електрострумом на Одещині, - поліція

10-річний хлопчик загинув від удару електрострумом на Одещині, - поліція

У Болградському районі (Одеська обл.) 10-річного хлопчика вдарило електричним струмом у будинку, коли він почав молоти зерно круподернею.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції України в Одеській області.

"Непритомного брата в господарському приміщенні виявила сестра. На місце події негайно було викликано лікарів, які констатували смерть дитини", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що правоохоронці встановлюють всі обставини події, а також приймають рішення про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 КК України з позначкою "нещасний випадок".

Дивіться також: 26-річна дівчина госпіталізована з 70% опіків тіла після спроби зробити селфі на цистерні товарного поїзда. ВIДЕО

Автор: 

діти (5035) Одеська область (3177) смерть (6738) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+4
ПЗВ можна ставити тоді, коли проводка відносно нова в будинку, збудованому за ********* технологіями з фазою, нулем і заземлюючим проводом. А не в сільській хаті з алюмінієвою 2-жильною проводкою на скрутках, замотаних совіцькою ізострічкою з текстилю. Можна колхозити, зробити заземлення і в старій хаті, залишивши стару проводку, але паразитні витоки струму спричинятимуть постійні відключення ПЗВ.
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08.08.2021 10:32
+3
Допоміг батькам... Царство Небесне дитяті...
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08.08.2021 10:54
+2
Хто "ми"? Ви про кого? Нарід не хоче робити, плодитись, будувати державу, та вимирає як мамонти а ви про якісь ліцензіі...і мафіозний стрій, відсутність реформ це виключно наслідки, а не причина. Наріду пофєр, де і як він живе, і хто ними понукає. На двох працьовитих селян три стукача, два алконавта і четверо босяків-нероб. Ось де причина. Це було тут завжди і буде далі, а поклали заснови цього способу життя київські князі ще з часів Мономаха, які займались усе життя міжусобними самодержєавними суперечками, карочє нєт прарока в свайом атечестве, тому на нас очікує назаздрісна доля вимерлих скіфів.
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08.08.2021 11:22
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УЗО дороже жизни ребёнка ? Хотя о чём это я...70-80% вообще не знают что такая штука есть.
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08.08.2021 09:46 Відповісти
УЗО как УЗО ,но заземление в частном доме это точно не проблема! Я сразу же контур воткнул и УЗО поставил!!! А то жили на квартире то стиралка так лупила ну ее нафиг! А когда в доме контур сделал то и бить перестала!
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08.08.2021 10:11 Відповісти
С чего бы женщина должна быть спецом по электрике?
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08.08.2021 10:17 Відповісти
ПЗВ можна ставити тоді, коли проводка відносно нова в будинку, збудованому за ********* технологіями з фазою, нулем і заземлюючим проводом. А не в сільській хаті з алюмінієвою 2-жильною проводкою на скрутках, замотаних совіцькою ізострічкою з текстилю. Можна колхозити, зробити заземлення і в старій хаті, залишивши стару проводку, але паразитні витоки струму спричинятимуть постійні відключення ПЗВ.
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08.08.2021 10:32 Відповісти
Не 70...80, а 95...99%.
Та й не повинні по великому рахунку. Замість них це повинні забезпечувати органи влади. Як це робиться во всіх цивілізованих державах. Які розробляють закони про заборону виробництва і використання приладів, які не проходять норм електробезпеки і стежать щоб норми побудови електромереж виконувались.

30 років Незалежності, а у нас ще досі використовується совкова мережа без проводу заземлення, а ставити чи ні УЗО і диф.автомати - це особиста справа кожного і кожен майстрячить в цій сфері що в голову прийде. Вже 7 років йдуть пустопорожні розмови про перехід на стандарти ЄС, а віз і нині там.

Думаєте дарма в країнах Заходу електрик це ліцензована сфера діяльності і звичайному люду забороняється навіть розетку дома самостійно підключати? Ніколи не задумувались чого? А того, що в демократичних державах діє верховенство права і якщо з вами щось трапиться (як, наприклад, загибель того хлопчика), то батьки подадуть в суд на електрокомпанію, яка підвела до них небезпечну електромережу і на компанію, яка випустила небезпечну крупорушку. Сина це їм, звісно, не поверне, але величезну матеріальну компенсацію вони отримають від обох компаній, які, в свою чергу, отримають величезні збитки і, можливо, закінчать банкрутством.

А щоб не було відмазок від компаній, що це не їх провина, то ліцезується діяльність електриків, які встановлюють розетку, і забороняється це робити тим, хто немає такої ліцензії і не пройшов курс підготовки...

А ми, не розуміючи причино-наслідкового зв'язку, часто говоримо про це зверхньо. Мовляв, недоліки демократії. Це не недоліки, це той механізм, завдяки якому все у них працює як годинник без втручання влади - це т.з. ринкова економіка. Яка без рівноправ'я всіх складових процесу: громадян, влади, підприємств, - ніколи не запрацює.

Загинув хлопчик від удару струмом. Але це не нещасний випадок. Це наслідок тоталітарного мафіозно-феодальної устрою в Україні. Наслідок відсутності ДЕМОКРАТИЧНИХ реформ. Наслідок того, що ми досі знаходимся в середньовіччі і навіть не намагаємось стати врівень з цивілізованими державами.
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08.08.2021 10:43 Відповісти
Все Вы правильно написали. Это же рассказывают те кто давно "на заробітках". Оказывается что бы проложить пару метров трубы для полива клумбы во дворе-самому НІЗЗЯ. Приедет специалист-сделает. Штрафы за самовольное подключение приличные. У нас пройдет не один десяток лет........
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08.08.2021 11:06 Відповісти
І логіка в цьому є. Зробиш сам, а труба прорве і у сусідів заллє газон або, не приведи Господі, їх пес намочить в тій воді свою шерстку і захворіє
На судових витратах потім розоритись можна Ж8-О. Хай вже про це болить голова у фірми, яка ці 2м труби монтує. У них і персонал підготований і спеціалізована страховка від таких випадках дешевше, ніж універсальна.

Ну а що краще їх зарегульованість чи наше раздовбайство ми бачимо на власні очі.
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08.08.2021 11:27 Відповісти
имею опыт промышленного электромонтажа в Чехии и Литве...там далеко всё не так радужно как вы описываете...у нас в ЖКХ вообще сюр конечно, но и там не многим лучше, есть фото "норм ЕС" выполненых ихними специалистами ...лень постить, за охрану труда вообще молчу...
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08.08.2021 11:08 Відповісти
Ну ви ж самі сказали: Чехія і Литва
Це пограниччя між варварством і цивілізацією. Я про норми цивілізованого світу: США, Германія,...
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08.08.2021 11:15 Відповісти
"пустопорожні розмови про перехід на стандарти ЄС"...это разве я написал ? Чехія і Литва уже не ЕС ?
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08.08.2021 11:19 Відповісти
Сказав. Бо у нас досі цей процес ще в стадії розмов. В полуварварських країнах ЄС все-таки трохи далі просунулись
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08.08.2021 11:31 Відповісти
Хто "ми"? Ви про кого? Нарід не хоче робити, плодитись, будувати державу, та вимирає як мамонти а ви про якісь ліцензіі...і мафіозний стрій, відсутність реформ це виключно наслідки, а не причина. Наріду пофєр, де і як він живе, і хто ними понукає. На двох працьовитих селян три стукача, два алконавта і четверо босяків-нероб. Ось де причина. Це було тут завжди і буде далі, а поклали заснови цього способу життя київські князі ще з часів Мономаха, які займались усе життя міжусобними самодержєавними суперечками, карочє нєт прарока в свайом атечестве, тому на нас очікує назаздрісна доля вимерлих скіфів.
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08.08.2021 11:22 Відповісти
Угу, знову нарід во всьому винний, а не ті, кого нарід уповноважив робити ці ДЕМОКРАТИЧНІ реформи і хто навіть слово "демократія" як чорт ладану боїться.

Демократичні реформи не можна зробити знизу. Рабство відміняють завжди зверху коли можновладці, нарешті, зрозуміґть, що наявність нерівноправ'я може загрожувати самому існуванню країни і, значить, їм.
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08.08.2021 11:43 Відповісти
а хто писав що у всьому винен нарід?
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08.08.2021 11:48 Відповісти
Ну як хто? Цитую: "Нарід не хоче робити, плодитись, будувати державу..."

Як я розумію, це натяк на те, що ті хто наверху хочуть робити це робити? Але вони, як не дивно, думають не про державу, а лише про те, як зберегти своє панівне становище і роздерибанити бюджет, який складається з податків народу, а використовується головним чином на величезні зарплати, пенсії і інши пільги "слуг" народу всіх кольорів і відтінків.
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08.08.2021 11:58 Відповісти
Це натяк на те шо нарід винен, але не у всьму.
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08.08.2021 14:56 Відповісти
Досвід всіх повстань рабів (в т.ч. і наших двох Майданів) говорить, що ці повстання завжди закінчуються поразкою або, в рідкісних випадках, лідер повстання стає диктатором в переформатованій рабовласницькій (нерівноправній) державі. Так що роль народу в зміні нерівноправної суспільно-політичної формації (феодалізм) на рівноправну (капіталізм) дуже перебільшена.
В зміні одної суспільно-політичної формації на іншу повинні бути зацікавлені в першу чергу панівні класи. А ось з ними нам не повезло
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08.08.2021 15:52 Відповісти
Закінчуйте брехати та принижувати нарід, наприклад французьска або польска революції не мали ніякої поразки, також українськи раби совка стали вільними завдяки черзі певної черги обставин, які добре вписуються у поняття революціі. Якби не вони, зараз нам відбивали би нирки як у Бєлорусском федеральном округе.
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08.08.2021 16:30 Відповісти
По великому рахунку рабу байдуже у кого бути рабом: у чужеземців чи у "своїх" рабовласників. Раб - поняття позанаціональне. Тому і їдуть українці з України, щоб реалізувати себе в рівноправних суспільствах, де все залежить лише від твоїх здібностей і талантів і навіть ностальгія по батьківщині цьому не може завадити.

І нікого я не принижує і не ображаю, а просто констатую факт: по всім об'єктивним критеріям Україна є нерівноправною мафіозно-феодальної державою. Державою, де громадяни законодавчо (але антиконституційно) поділені на касти панів і пересічних, які живуть по різним законам. Для панів - закони про суди, судоустрій, про держслужбу, про виборчкоми і т.п. В ціх законах є статті, які прописують їх зарплати, пенсії і інши привілеї, скільки і при яких умовах вони їх отримують і в яких випадках вони переходять в статус "пересічних", які отримують зарплати і пенсії зовсім по інших законах, в яких ці зарплати і пенсії в десятки і сотні разів менше, ніж у панів.

Ну порівняйте зарплати (порядка 400тис.грн. на місяць) і пенсії (250...300тис.грн на місяць) суддів по законам про судоустрій з середньою зарплатою (12...15тис.) і навіть максимальною пенсією 15тис.грн по закону про пенсійне страхування. Таке антиконституційне нерівноправ'я приводить до того, що в Україні ні один закон не працює так, як повинен працювати в демократичних державах, все переверну з ніг на голову. Податки не є податками в класичному розумінні, а є феодальною даниною, яку пани використовують як заманеться, а головним чином для встановлення собі захмарних зарплат, пенсій і інших пільг.

Порівняйте цей безпредел з демократичними країнами, наприклад США. Там зарплати держслужбовців встановлюються федеральним законом і найвища зарплата держслужбовця (президента США) є $400тис. на рік брутто. Що є 7 середніх зарплат в країні ($58тис). Зарплата кожного з 9 суддів Верховного суду США - $250тис. (5 середніх зарплат). Річна зарплата директора NASA - теж $250тис. Порівняйте це з зарплатами чиновників і керівників держпідприємств України, наприклад Укрпошти і Нафтогазу, і стане кришталево зрозуміло, що якщо не будуть проведені ДЕМОКРАТИЧНІ реформи, то через максимум 2...3 роки України не стане. Які б патриотичні гасла наша влада (і минула і теперішня) не проголошувала і які б страшилки про зовнішніх ворогів не запускала в ЗМІ.
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08.08.2021 17:37 Відповісти
реалізувати себе

==
Не смішить мене це низькокваліфікована маса бесталанних дітлахів понеділка може себе реалізувати на сборі овочей?.Усі мої талановиті співшколяри реалізували себе на Україні із доходом заввишки польского чи чеського ємігранта. Тому і я сижу на Батьківщині, бо мене не влаштовує ні польскі ні ще будь які прибутки.
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08.08.2021 17:49 Відповісти
І чим же займаються ваші талановиті співшколярі, які добре влаштувались в Україні?
Хоча по тону вже зрозуміло, хто вони і звідки.
Бо навіть не чули, що може бути інша еміграція, яка працює в Facebook, Google, Microsoft, Amazon, викладачами в відомих американських і європейських університетах... Навіть без прийняття громадянства. А могли допрацювати в Україні і підвищувати її могутність.
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08.08.2021 18:05 Відповісти
Мене цікавить стан середньостатистичної масової єміграції, а не поодинокі винятки на кшалт Білла Гейтса. Бо якщо я буду апелювати винятками, я вам знайду іх і на Україні, наприклад відомий організатор Миронівского агрохолдингу, який вивів Украіну у стан ведучіх експортерів продтоварів на закордонний ринок.
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08.08.2021 18:15 Відповісти
Ці випадки не поодинокі, а масові. Просто їх не афішують. При офіціальному числі IT-шників в Україні 213 тис, число IT-еміграції не менше. Уявіть, 200 тис. грамотних IT-спеціалістів в еміграції. Додайте сюди машинобудівників, електронщиків, науковців.
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08.08.2021 18:43 Відповісти
Від того, де знаходиться айтішник, не залежить нічого. Навіть якщо з України усі вони виїдуть. А от від робочих рук залежить все. Це добре розуміють у Польщі та Німекччині. Тому робочі руки потрібні тут, а їх нема, бо той хто повинен був вчитися на машинобудіника, оператора-асфальтоукладчика іх нема, вони клубнику збирають, бо пробухали свої роки у гральних автоматах.Тому я й кажу, шо освічених нема, нема тої маси, шо потрібна єкономиці, і справа не в тому шо вони йідуть за кордон - це дуже малий процент, а справа в тому, що нарід у своеі масі отупів і перетворився на неосвічене стадо. Тому я й кажу - не треба приводити винятки освіти про айти чи ще шось.
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08.08.2021 18:54 Відповісти
нерівноправною мафіозно-феодальної державою

==
соціального розшарення це наслідок масової відмови від освіти, а не наслідок феодалізму.Людина , яка не хоче вчитись, їде до панів полоти та збирати овочі.
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08.08.2021 17:56 Відповісти
Мова не про соціальне розшарення, а про узурпацію влади меншістю. Скрізь в демократичних країнах діє закон про тарифну сітку держслужбовців (тих хто отримує зарплати і пенсії з казни). І ніде там держслужбовці не є багатіями. Держслужба - то служба на користь держави і народу. До неї особливі критерії. Помірна зарплата і моніторинг витрат як під час служби, так і мінімум 5 років після. І тюрма якщо будуть зловживання. Не згоден - йди в бізнес. Там такого немає.
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08.08.2021 18:29 Відповісти
Мова не про соціальне розшарення, а про узурпацію влади меншістю

==
Це одне й те ж саме.
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08.08.2021 18:32 Відповісти
Якщо добавити "в тоталітарній мафіозно-феодальні країні", то я з вами згоден. Але такі країни нежиттєздатні в 21 столітті.
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08.08.2021 18:36 Відповісти
ще й як здатні. Білорусь, Северна Корея.
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08.08.2021 18:39 Відповісти
А Росію чому забули?
Під життєздатністю я мав на увазі динамічний розвиток, а не жалюгідне животіння
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08.08.2021 18:46 Відповісти
Тому що там нема феодалізму. Там феодальний капіталізм.
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08.08.2021 19:07 Відповісти
Так висловлюйтесь грамотно. Життя й розвиток це не те ж саме.
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08.08.2021 19:08 Відповісти
Я ще раз півторюю. нарід від демократіі відхилився сам, розкрав та розбазарив своє майно. Йому начхать, шо наприклад облгазогіни зараз вкрадені, заводи вкрадені та розпилені. То ж нарід не має права скиглити на зарплатні держслужбовців.
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08.08.2021 18:35 Відповісти
Ваше ідеологічне нутро вже зрозуміло. Крали, крадемо і будемо красти. Хай в задрищенську, але пани. А лохам щось про патриотизм навішаємо на вуха. Давайте кінчати.
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08.08.2021 18:52 Відповісти
Вам надо ви й кінчайте - скрізь де є гроші, бачити ворів, Це нутро більшовізму.
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08.08.2021 19:05 Відповісти
Не скрізь, а лише бюджетні зарплати, пенсії і привілеї держслужбовців. І це не тільки я зрозумів, а так думають во всіх демократичних державах. Не я винахідник цього факту. Це просто об'єктивна реальність, яка існує незалежно від нас.

Якщо зарплати, пенсії і пільги бюджетників такі як у нас - держава не є демократичною і будь-які реформи, які залишають таке статус-кво, є профанацією демократії і локшиною на вуха її громадян.
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08.08.2021 20:05 Відповісти
Бюджетні зарплати ніхто не крав. Людина з фахом повинна нормально жити а не рівнятися на Сомалі.
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08.08.2021 20:11 Відповісти
скільки і при яких умовах вони їх отримують

==
А хто вам заважає заробляти? Зараз не совок щоб було заборонено бути мильонером.
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08.08.2021 17:58 Відповісти
Мені ніхто не заважає, бо я працюю на ринку. А він - монополіст і отримує зарплату з бюджету. Якщо середня зарплата в країні підвищиться, то й держчиновникам можно її пропорційно підняти. Так, як робиться во всіх демократичних країнах, де тарифна сітка держслужбовців прив'язана до середньої зарплати в країні.
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08.08.2021 18:33 Відповісти
йому зарплатню дав нарід. Який же він монополіст? Ніхто ж не проти. Ви бачили протести?Що до тарифної сітки, освічена людина не буде працювати за сіткою Сомалі, так у нас працювати ніхто не буде і з'являться на святе місце міністра красножоп Шаріков - вони завжди поруч.
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08.08.2021 18:44 Відповісти
Ги-ги-ги
Який же нарід, коли це ПеПо підписав антиконституційний закон про Судоустрій. За те і поплатився. Нарід не вибрав його президентом. Та ж участь чекає і Зеленського. А може ще й гірша.
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08.08.2021 18:55 Відповісти
Додам. На будуть працювати за такою тарифною сіткою - вітер в сраку! Завжди знайдуться такі, які будуть. І це будуть не хапуги і казнокради, а чесні люди.
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08.08.2021 18:57 Відповісти
У вас буде знову нарідний чесний міністр Шаріков та бівший чесний мародер Джугашвілі, з простих смертних, Флаг вам у куди хочте.
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08.08.2021 19:03 Відповісти
Не витримав. Чому Шаріков? Навпаки. Шарікови, які ніяких стимулів крім грошей не визнають, ніколи не підуть працювати за ідею (а державна служба - це і є ідея служиння державі і народу). Зарплата їх цікавить в менший степені. Аби вистачало на безбвдне життя.

Як приклад. В Україні досі існують школи і вчителі, учні яких масово виграють міжнародні предметні олімпіади. Але ці талановиті діти нікого в Україні не цікавлять. Вони закінчують українські і зарубіжні університети, стають екстра-професіоналами і працюють де завгодно, але не в державних інституціях.

Вони, в протилежність мажорам, зовсім невибагливі і звикли працювати чесно,а їх кваліфікація не йже в ніяке порівняння з кваліфікацією мажорів, яких владні батьки просовують на всі хлібні державні місця. Але високі антиконституційні зарплати приваблюють в держслужбу як раз бездарей. А страдають від цього усе суспільство. Це давно зрозуміли в номальних країнах.
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08.08.2021 19:32 Відповісти
підуть шарікови за ідею, ще й як. Просто в них ідеї інші.

Але ці талановиті діти нікого в Україні не цікавлять.

==
З чого ви взяли, шо талановитими дітями хтось на Западі цікавиться?Там цікавляться лише грошима, які діти несуть до освітніх установ. Вони й там нікому не потрібні, доки самі не засновують власну справу. Кому був потрібен Билл Гейтс чи Генрі Форд?Нікому, поки вони самі не створили свої підприємства.Вам хтось щось завжди повинен? це ж совкове гасло.
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08.08.2021 20:08 Відповісти
Причому тут Біл Гейтс і Форд? Це бізнесмени, а не політики і держслужбовці.
Вони як і всі громадяни, платили податки на особисті доходи по одному для всіх закону. І вважали це правильним. Гейтс навіть вважає, що ці податки малі для великих доходів.
Політики і держслужбовці - зовсім інша справа. Вони встановлюють правила гри (пишуть закони), які повинні задовольняти більшість громадян.

Але ці закони базуються на Конституції і принципах демократії: рівноправ'я, верховенство права і ринкова економіка. Згідно одного з ціх постулатів (рівноправ'я) і встановлюється така вилка зарплат з бюджету 1:7, де 1 - середня зарплата в країні, а 7 - найвища зарплата бюджетника.

Кар'єра політика і держслужбовця почесна, але економічно неприваблива. Успішні бізнесмени мають незрівнянно більш доходи ніж вони. Хіба що після відставки (в випадку програла своєї партії на виборах) політики мають можливість поправити своє фінансове становище переходом на роботу в крупні корпорації, яким завжди потрібні лобісти своїх інтересів для отримання держзамовлень.

Професійні ж держслужбовці навіть таких можливостей не мають. Вони служать державі із ідейних міркувань. При відносно малих доходах. Тому ви не праві, що такі ідейні люди державі не потрібні. Навпаки, вони цементують державу. Це не значить, що їх тягнуть за вуха, але відбір їх відбувається виключно чесно. А потім ця чесність вже через них передається на всі процеси в державі.
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08.08.2021 21:23 Відповісти
Це бізнесмени, а не політики і держслужбовці.

==
Це для вас вигадали таку казочку, що держслужбовці не бізнесмени. У кожного держслужбовця з розвинутих демократичних країн є підставні особи, які ведуть бізнес.
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08.08.2021 23:21 Відповісти
вилка зарплат з бюджету 1:7

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от коли в нас буде еврозарплатня, тоді й згадуйте за вилки, а зараз це зайве.
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08.08.2021 23:25 Відповісти
Ваша впевненість в своїй правоті незважаючи на аргументи просто вражає Ж8-О
Навіть сперечатись і щось доводити бажання зникає. Скажіть на останок, Ви в Павлівці лікар чи пацієнт?
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09.08.2021 00:26 Відповісти
якби ви вчасно приймали таблетки, та не випльовували їх після обходу, ви б не запитували.
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09.08.2021 09:06 Відповісти
До чого тут пепе коли перший хто порушив конституцію та судоустрій це кучма.
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08.08.2021 19:01 Відповісти
Ну, одна з 144 "реформ" ПеПо це як раз суддівська. Це завдяки нині діючому закону про Судоустрій від 2016 року судді отримують такі зарплати і пенсії. Див. Розділ X і XII.
Кучма до неї адже ніякого стосунку не має.
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08.08.2021 19:45 Відповісти
зарплатня росте скрізь, не тільки у суддів. Так шо пепа тут заднім мєстом.От якби росла тілки у суддів, тоді б він був винен.
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08.08.2021 19:59 Відповісти
Ну добре, бюджетна зарплата судді 400тис.грн на місяць (тобто в 40 разів вище середньої зарплати в країні) вас не коробить. Не коробить і те, що пенсія суддів встановлюється по іншому закону, ніж пенсія "пересічних", складає 50% від винагороди + 2% за кожний рік стажу поверх 20 років, тобто може досягати 300тис.грн на місяць (при максимальній пенсії по закону про пенсійне страхування в 15тис.грн на місяць) теж не коробить. Вам начхати, що в демократичних країнах все по інакшому. І зарплати держслужбовців і пенсії для всіх громадян встановлюються по одному для всіх закону.

Але як же так, ПеПо, який доклав стільки сил для того щоб ми йшли в Європу, тобто в демократичний лагер країн, а закони приймає чисто тоталітарні. Такі як в паРаше, а не в Європі. Одягався в вишиванку, проголошував патрвотичні лозунги "Армія, мова, віра" (зауважу, про демократію і її ідеали ані чир-чирк), а країна залишалась блідою копією тоталітарної паРаши во всьому. Щось кінці з кінцями не сходяться.
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08.08.2021 20:29 Відповісти
в демократичних країнах все по інакшому

=
У США суддя отримує теж 400 тис гр. в місяц. Все теж саме.
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08.08.2021 21:00 Відповісти
Ну, не 400тис., а 550тис
Але ця зарплата брутто (тобто до сплати податків на доходи) і таких суддів ВС на всю
330млн. Америку лише 9.
Крім того, цю зарплату їм виплачують з бюджету (тобто з податків) середнього громадянина США, зарплата якого (брутто) становить 130тис.грн на місяць

У нас таких суддів по 30 в КС і ВС і заплата середнього громадянина України в 2020 році була 10700грн.

Але головна причина навіть не в не підйомному навантаженні на бюджет при такій армії паразитів, а в порушенні суспільного договору громадян, який лежить в основі держави (Конституції). З'являється каста громадян, які громаді не підпорядковуються, а підпорядковуються невідомо кому. Який і платить цій касті захмарні зарплати з бюджету і може через це впливати на її політику. Держава дезінтегрується і перестає бути державою. До її остаточних похорон залишається один крок.
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08.08.2021 21:48 Відповісти
де ви бачили громаду на Україні? Ії нема і підпорядковуватись нікому, хіба що москалям, ще за часів Мономаха. Це наш менталитет, на жаль.І я його описав - три стукача, два алконавта та чотири нероби, яких обслуговує в кращому випадку 2 селянина, з яких деруть податки.
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08.08.2021 23:17 Відповісти
Ну порівняйте зарплати

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Навіщо? Це небезбечна робота така ж як у шахтарів.
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08.08.2021 18:00 Відповісти
Звісно небезпечна. Країна, в якій держбюрократія системно порушує Конституцію, завжди вагітна революцією. В процесі якої її можуть і на ліхтарях порозвішувати.
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08.08.2021 18:17 Відповісти
ця посада скрізь по країнах небезпечна. А ще небезпечніша бути мером чи президентом.
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08.08.2021 18:30 Відповісти
взагалі публічна людина це досить небезпечно, більше шансів бути предметом нападу, якщо ви знаєте Джона Леннона вбив психічно хворий.
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08.08.2021 18:31 Відповісти
Це не залежить від того, порушують Конституцію чи ні. В США президента просто вбили.
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08.08.2021 18:38 Відповісти
А уявіть що було б в США з їх вільним володінням зброєю, якщо б влада ще й системно порушувала Конституцію
Таки вірно кажуть, що батьками демократії в Штатах є Смітт і Вессон, а не Вашингтон і Ко
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08.08.2021 19:51 Відповісти
Нічого б не було. Бо якщо б порушували Конституцію, зброї у населення б не було.
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08.08.2021 19:58 Відповісти
А може все по іншому? Спочатку була прийнята Конституція (суспільний договір вільних громадян) в якій сказано, що "Ми, громадяни США, заради розвитку і процвітання держави і кожного з нас, домовляємось жити по таким критеріям...". А в переліку запобіжних заходів узурпації влади був і такий як вільний обіг зброї.

До речі, цей процес набуття незалежності США, Конституція і Декларація незалежності і положення її про НЕОБХІДНІСТЬ (а не право) на повстання народу проти зажерливої влади, яка ставить свої інтереси вище суспільних дуже повчальна для України. Того Штати і стали могутньою державою, а Україна, навпаки, поступово деградує, що писані правила у них виконуються, а у нас ні.
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08.08.2021 20:47 Відповісти
Так нарід не хоче заможно жити, і захищати своїх права, так шо закінчуйте скиглити.
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08.08.2021 21:01 Відповісти
Я не скиглю, а абсолютно спокійно аналізую причино-наслідкові зв'язки.

Нарід хоче змінити цю несправедливу антиконституційну систему, але немає організаційних можливостей зробити це.

Можновладці мають ці можливості, але не хочуть нічого міняти. Можливо бояться, що зміни вдарять по їх інтересам, а можливо просто до високопосадовців ще не дійшло, що час безкарної брехні невпинно спливає і настає час відповідати за всі попередні рішення.
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08.08.2021 22:05 Відповісти
Нарід не хоче, не треба байки вигадувати.Хотіли французи та американці.
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08.08.2021 23:13 Відповісти
а головним чином для встановлення собі захмарних зарплат, пенсій і інших пільг.

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Вибачте, але зарплатні нормальні, а вам вони бачаться захмарними бо так іх бачить любий жебрак, не про вас буде сказано, але це точний приклад.
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08.08.2021 18:03 Відповісти
Це було б нормальною зарплатою, якщо б він її заробив на вільному конкурентному ринку і заплатив з неї податки. А якщо він цю зарплату (і пенсію,і пільги) виписав собі з бюджету (казни) як начальник, то це він не заробив, а вкрав у того, хто отримує в 40 разів менше його і пенсію в сотні раз менше його - у СЕРЕДНЬОГО громадянина України, перетворив його у раба.

Власне, всі тоталітарні режими так влаштовані як в Україні, і всі демократії влаштовані протилежно. Я вже приводив факти по США. В інших демократичних країнах все аналогічно.
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08.08.2021 18:13 Відповісти
як начальник, то це він не заробив

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Я собі теж виписую зарплатню, то шо я по вашому, крадій, при тому що плачу податки?
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08.08.2021 18:17 Відповісти
А ви хто?
Якщо підприємець - то будь-ласка. Чим більше випишете, тим більше сплатите податків. Мені як громадяину це тільки на користь. А якщо отримуєте зарплату з бюджету (тобто моїх податків) - то зась. Я, громадянин, платити своєму найманому працівникові в 40 разів більше ніж собі відмовляюсь. Максимум в 7 разів більше ніж собі і те тільки президенту. А іншим і того менше.
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08.08.2021 18:22 Відповісти
так ви ж самі розбазарили громадське майно, роздарили його комерсам та олігархам, а зараз хочете державних керівників? Іх не буде, будуть лише крадіі, лише номінально державники
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08.08.2021 18:29 Відповісти
По всей Украине бешенный ветер,поваленные деревья, 55 городов обесточены...
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08.08.2021 10:07 Відповісти
Школа советского электрика говорит ,что земля и ноль , это одно и тоже . И вообще есть только + и - ,🙄🤔🤦
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08.08.2021 10:47 Відповісти
У нас без УЗО не один объект не здашь 😳
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08.08.2021 10:49 Відповісти
В частном сарае?
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08.08.2021 18:57 Відповісти
По идее даже когда частный дом строят то просто для себя же желательно иметь не только заземление и внешнею молниезащиту, но и внетреннею как по силе так и по слаботокам...И если есть всякого рода станочки то и УЗО и + к ним защиту от перекоса фаз и повышенного напряжения
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08.08.2021 19:02 Відповісти
Допоміг батькам... Царство Небесне дитяті...
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08.08.2021 10:54 Відповісти
На корпус пробило ((( А молотилка в сарае, пол земляной...Во дворе грязь после дождя...обувь мокрая ...
220 к сожалению тоже может убить...
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08.08.2021 18:56 Відповісти
 
 