10-річний хлопчик загинув від удару електрострумом на Одещині, - поліція

У Болградському районі (Одеська обл.) 10-річного хлопчика вдарило електричним струмом у будинку, коли він почав молоти зерно круподернею.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції України в Одеській області.

"Непритомного брата в господарському приміщенні виявила сестра. На місце події негайно було викликано лікарів, які констатували смерть дитини", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що правоохоронці встановлюють всі обставини події, а також приймають рішення про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 КК України з позначкою "нещасний випадок".

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