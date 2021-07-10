26-річна дівчина госпіталізована з 70% опіків тіла після спроби зробити селфі на цистерні товарного поїзда. ВIДЕО
У Львові на станції "Підзамче" 26-річна дівчина зазнала удару електричним струмом на цистерні товарного поїзда.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту населення Львівської обласної державної адміністрації.
"9 липня о 20.35 на станції "Підзамче" на залізничній цистерні було виявлено мешканку Львова 1995 року народження, яка зазнала ураження струмом від контактної мережі", - сказано в повідомленні.
Підкреслюється, що постраждалу госпіталізовано в реанімацію з 70% опіків тіла.
Зі свого боку депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич на своїй сторінці у соцмережі фейсбук зазначив, що, за словами свідків, дівчина вилізла на цистерну поїзда, щоб зробити селфі.
Він також оприлюднив відео з місця події.
Увага!!! Відео не рекомендовано до перегляду дітям і вразливим людям.
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Невже так важко мізки знайти десь до цього віку?
Значить тебе теж можна буде побачити десь - на цистерні або в рядах рузьгє мирців
Самій вже пора своїх дітей помаленьку виховувати
Ты про "убил брата-2" еще басню расскажи.
суть існування свині у іншому
Але! Цім бовдурям окрім інстаграму, хоч іноді потрібно читати новини. За останній рік вже декілька разів писали про подібні випадки. Про елементарний інстинкт самозбереження я вже мовчу.
Але ж бовдурі є бовдурі!
Обычный обыватель недооценивает как далеко от провода может на таком напряжении может ударить разряд. На крыше вагона под контактной сетью находиться нельзя ВООБЩЕ!
Довідка- курси- екзамен- дозвіл- селфі.
щоб хоч хтось почав вчити фізику ?