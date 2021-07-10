26-річна дівчина госпіталізована з 70% опіків тіла після спроби зробити селфі на цистерні товарного поїзда. ВIДЕО

У Львові на станції "Підзамче" 26-річна дівчина зазнала удару електричним струмом на цистерні товарного поїзда.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту населення Львівської обласної державної адміністрації.

"9 липня о 20.35 на станції "Підзамче" на залізничній цистерні було виявлено мешканку Львова 1995 року народження, яка зазнала ураження струмом від контактної мережі", - сказано в повідомленні.

Підкреслюється, що постраждалу госпіталізовано в реанімацію з 70% опіків тіла.

Зі свого боку депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич на своїй сторінці у соцмережі фейсбук зазначив, що, за словами свідків, дівчина вилізла на цистерну поїзда, щоб зробити селфі.

Він також оприлюднив відео з місця події.

Читайте також: На пляжі в курортній Кирилівці працівника пункту водних розваг вбило електрострумом, - ЗМІ

Увага!!! Відео не рекомендовано до перегляду дітям і вразливим людям.