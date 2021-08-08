Из-за курсирования штамма "дельта" в США ускоряется распространение коронавируса
Медицинские власти США сообщили, что за субботу в стране выявлено более 100 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что, по их мнению, вызвано высокой степенью передачи "дельта"-варианта вируса и низкими показателями вакцинации на юге.
Об этом сообщает агентство Associated Press (AP), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Чиновники из системы здравоохранения Соединенных Штатов предупредили, что рост числа случаев заболевания и летальных исходов продолжит расти, если темпы вакцинации не будут увеличены, отмечает агентство.
К настоящему моменту в стране полностью вакцинированы 50% жителей, более 70% взрослых получили, по крайней мере, одну из доз вакцины, говорится в сообщении.
Как заявила на текущей неделе телеканалу CNN директор американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски, при нынешней ситуации с вакцинацией "у нас может быть до нескольких сотен тысяч случаев заболевания в день, аналогично всплеску распространения инфекции в начале января".
По данным АР, в минувшую субботу в стране было выявлено 107 тыс. 143 новых инфицированных. Пик роста числа заболевших в США пришелся на начало января - около 250 тыс. случаев в день.
По данным американского университета Джонса Хопкинса, средний показатель смертности за минувшие семь дней в США вырос примерно с 270 смертей в день две недели назад до почти 500 в день по состоянию на пятницу.
Наиболее сложная ситуация сложилась на юге страны, где наблюдается один из самых низких показателей вакцинации в США.
По данным CDC, 41% новых госпитализаций с диагнозом COVID-19 в стране приходятся на штаты Флорида, Джорджия, Алабама, Миссисипи, Северная Каролина, Южная Каролина, Теннеси и Кентукки.
Особенно сильно страдает Флорида. На его долю приходится более 20% новых случаев заболевания и госпитализаций во всей стране. В субботу штат с населением 21,5 млн человек сообщил о 23 тыс. 903 новых случаях заболевания.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
То, что пишут антиваксы, что, мол "привитые болеют так же". Так вот, нифига не так же. Привитые заражаются в десятки раз меньше, а если и заражаются, то вирусная нагрузка (количество вируса в организме, в т.ч. в выделяемых мокротах) во много раз ниже. А значит и заразить кого-то риск в много-много раз меньше.
Но антиваксы этого не хотят видеть. Видят только, что привитый может заболеть и быть носителем, значит сразу "так же", "вакцина не нужна, уииии!" и т.д.
-----------------------------
The Epoch Times - ультраправа міжнародна багатомовна газета та медіа-компанія, що входить до складу нового релігійного руху Фалуньгун. Газета, що базується в Нью-Йорку, є частиною медіагрупи "Епоха", яка також управляє телебаченням New Tang Dynasty.
---------------------------------
Прямо как в дешёвом боевике: китайские изгои, ультра-правые, новое религиозное течение, теория заговоров... Только рептилоидов или рашистов не хватает.
Это бред не выдерживает вообще никакой критики, хотя бы из этого абзаца:
--------------------------------
Но данные, предоставленные Израилем, описывают эффект вакцин с матричной РНК от Pfizer и BioNTech. Таким образом, мы можем только сделать вывод, как и в отношении Sinovac, что эти дорогостоящие продукты не обладают той эффективностью, которую они обещали. Мы также должны, даже если это неприятно, задаться вопросом о роли, которую они могли сыграть в ускорении распространения варианта «Дельта».
-------------------------------
Бред сумасшедшего. Из отчётов о вакцине от Pfizer делают выводы о вакцине от Sinovac, которая сделана вообще по абсолютно другой технологии и изначально и заявлялись с другой эффективностью. Ну и про распространении дельты мрак - дельта появилась вообще в Индии, где впомине не было никакого ни Пфайзера, ни Синовака.
Остальное даже разбирать лень, в "независимом авторитетном источнике" (для тебя), где используются выражения вроде "новая порция усыпляющего пойла".
В следующий раз ссылку давай сразу на Русвесну, как тут некоторые патриотичные украиномовные антиваксеры делают.
Сколько тебе платят за втирание лжи?На,читай!
https://www.epochtimes.ru/tsifry-pokazyvayut-chto-vaktsiny-potentsialno-bolee-opasny-chem-sam-covid-19-99112452/ Цифры показывают, что вакцины потенциально более опасны, чем сам Covid-19
а вот ссылка на французкоязычный оригинал статьи https://fr.theepochtimes.com/edito-vaccines-re-infectes-fiches-infantilises-lourd-prix-de-docilite-1778673.html
МАНІПУЛЯЦІЯ: The Epoch Times доводить, що коронавірус штучний і розроблений в лабораторії
https://voxukraine.org/manipulyatsiya-the-epoch-times-dovodit-shho-koronavirus-shtuchnij-i-rozroblenij-v-laboratoriyi/
Також у мережі поширювали https://voxukraine.org/uk/manipulyatsiya-nevaktsinovani-diti-mayut-krashhe-zdorov-ya-nizh-yihni-shhepleni-odnolitki/ фейк про те, що невакциновані діти здоровіші за вакцинованих. На доведення думки наводили дослідження, опубліковане в журналі The Epoch Times.
https://tyzhden.ua/Pandemic/246417
И таких разоблачений The Epoch Times гугль находит пачками
Стучит, стучит в твоей голове азбука Морзе, передаваемая через вжывлённый в твой мозг чип Билла Гейтса!
Во сколько сотен раз возрос бы сразу темп вакцинации, ммм?
С гриппом сто лет пытаются бороться...и толку нет...а тут за полгода наваяли зоопарк вакцин и мечтают о каком то результате..😀
И есть ещё очень много болезней тоже эффективно предотвращается вакцинами.
Но антиваксы этого не хотят видеть. Видят только, что привитый может заболеть и быть носителем, значит сразу "болеют так же", "вакцина не поможет, уииии!" и т.д.
При этом многие люди (преимущественно пожилые) были привиты 6-7 месяцев назад.
https://www.usatoday.com/story/news/health/2021/08/07/cdc-americans-vaccinated-covid-florida-worst-week-anthony-fauci/5514204001/ Hospitals raising alarms as admissions spike; unvaccinated more vulnerable to COVID-19 reinfection, study says. Latest COVID-19 updates
а то еще умрете от счастья...
Вакцинированные и есть привитые - переводчик хоть понял, что сморозил ?
Сарка́зм (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA греч. σαρκασμός, от σαρκάζω, букв. - «разрывать плоть») - один из видов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0 сатирического изобличения, язвительная насмешкаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BC#cite_note-%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95-1 [1] , высшая степень https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F иронии , основанная не только на усиленном контрасте подразумеваемого и выражаемого, но и на немедленном намеренном обнажении подразумеваемого. Высказывания и художественные произведения, сделанные с сарказмом, утверждают одно, но дают ясно понять, что подразумевают противоположное - например, при помощи издевательской https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0_(%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0) гиперболы или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0) интонации .
І хочуть бачити інфу по показниках госпіталізацій та смертності + з даними щодо щк=еплених/нещеплених серед них.
І правильно роблять. Хоча надії почути правду - мізерні.
Але вони теж розуміють, що "борці" у цьому зовсім не зацікавлені. Бо мета - інша.