Из-за курсирования штамма "дельта" в США ускоряется распространение коронавируса

Медицинские власти США сообщили, что за субботу в стране выявлено более 100 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что, по их мнению, вызвано высокой степенью передачи "дельта"-варианта вируса и низкими показателями вакцинации на юге.

Об этом сообщает агентство Associated Press (AP), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Чиновники из системы здравоохранения Соединенных Штатов предупредили, что рост числа случаев заболевания и летальных исходов продолжит расти, если темпы вакцинации не будут увеличены, отмечает агентство.

К настоящему моменту в стране полностью вакцинированы 50% жителей, более 70% взрослых получили, по крайней мере, одну из доз вакцины, говорится в сообщении.

Как заявила на текущей неделе телеканалу CNN директор американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски, при нынешней ситуации с вакцинацией "у нас может быть до нескольких сотен тысяч случаев заболевания в день, аналогично всплеску распространения инфекции в начале января".

По данным АР, в минувшую субботу в стране было выявлено 107 тыс. 143 новых инфицированных. Пик роста числа заболевших в США пришелся на начало января - около 250 тыс. случаев в день.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, средний показатель смертности за минувшие семь дней в США вырос примерно с 270 смертей в день две недели назад до почти 500 в день по состоянию на пятницу.

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Наиболее сложная ситуация сложилась на юге страны, где наблюдается один из самых низких показателей вакцинации в США.

По данным CDC, 41% новых госпитализаций с диагнозом COVID-19 в стране приходятся на штаты Флорида, Джорджия, Алабама, Миссисипи, Северная Каролина, Южная Каролина, Теннеси и Кентукки.

Особенно сильно страдает Флорида. На его долю приходится более 20% новых случаев заболевания и госпитализаций во всей стране. В субботу штат с населением 21,5 млн человек сообщил о 23 тыс. 903 новых случаях заболевания.