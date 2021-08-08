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Новини Коронавірус і карантин
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Через курсування штаму "дельта" у США прискорюється поширення коронавірусу

Через курсування штаму

Медична влада США повідомила, що за суботу в країні виявлено понад 100 тис. нових випадків зараження коронавірусом, що, на її думку, викликано високим ступенем передачі "дельта"-варіанта вірусу і низькими показниками вакцинації на півдні.

Про це повідомляє агентство Associated Press (AP), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Чиновники із системи охорони здоров'я Сполучених Штатів попередили, що кількість випадків захворювання і летальних випадків продовжить збільшуватись, якщо темпи вакцинації не будуть збільшені, зазначає агентство.

Наразі в країні повністю вакциновано 50% жителів, понад 70% дорослих отримали, принаймні, одну дозу вакцини, йдеться в повідомленні.

Як заявила на поточному тижні телеканалу CNN директорка американських Центрів США з контролю над хворобами (CDC) Рошель Валенські, за нинішньої ситуації з вакцинацією "у нас може бути до кількох сотень тисяч випадків захворювання на день, як було під час спалаху поширення інфекції на початку січня".

За даними АР,  минулої суботи в країні було виявлено 107 тис. 143 нові випадки інфікування. Пік зростання кількості хворих у США припав на початок січня - близько 250 тис. випадків на день.

За даними американського університету Джонса Гопкінса, середній показник смертності за минулі сім днів у США виріс приблизно з 270 смертей за день два тижні тому до майже 500 за день станом на п'ятницю.

Читайте також: В Україні за добу від COVID-19 померли 10 осіб, зафіксовано 619 нових випадків зараження, 561 людину госпіталізували

Найскладніша ситуація склалася на півдні країни, де спостерігається один із найнижчих показників вакцинації у США.

За даними CDC, 41% нових госпіталізацій із діагнозом COVID-19 у країні припадає на штати Флорида, Джорджія, Алабама, Міссісіпі, Північна Кароліна, Південна Кароліна, Теннесі і Кентуккі.

Особливо страждає Флорида. На її частку припадає понад 20% нових випадків захворювання і госпіталізацій у всій країні. У суботу штат із населенням 21,5 млн осіб повідомив про 23 тис. 903 нові випадки захворювання.

Автор: 

карантин (18172) США (22395) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+5
при том что вчера или позавчера пролетела новость из ЧСША мол вакцинировано 50% взрослого населения ПРИВИКИ КАК ТО НАПРЯГАЮТ СВОЕЙ БЕССМЫСЛЕННОСТЬЮ... а может они как раз латентно и провоцируют рост эпидемий??!!Короновируса и его штаммов и вариативностей??!! мы много не знаем а может знают единицы и молчат дабы не ввергнуть мир в ХАОС может ученные.... микробиологи ....врачи и прочие давно поняли что битва проиграна не начавшись...
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08.08.2021 10:32
+4
Хе-хе.

Из-за курсирования штамма "дельта" в США ускоряется распространение коронавируса - Цензор.НЕТ 5256 Из-за курсирования штамма "дельта" в США ускоряется распространение коронавируса - Цензор.НЕТ 3305
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08.08.2021 10:36
+4
вакцинованим розносити інфекцію можна, вони - слухняненькі для влади
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08.08.2021 11:25
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при том что вчера или позавчера пролетела новость из ЧСША мол вакцинировано 50% взрослого населения ПРИВИКИ КАК ТО НАПРЯГАЮТ СВОЕЙ БЕССМЫСЛЕННОСТЬЮ... а может они как раз латентно и провоцируют рост эпидемий??!!Короновируса и его штаммов и вариативностей??!! мы много не знаем а может знают единицы и молчат дабы не ввергнуть мир в ХАОС может ученные.... микробиологи ....врачи и прочие давно поняли что битва проиграна не начавшись...
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08.08.2021 10:32 Відповісти
Хе-хе.

Из-за курсирования штамма "дельта" в США ускоряется распространение коронавируса - Цензор.НЕТ 5256 Из-за курсирования штамма "дельта" в США ускоряется распространение коронавируса - Цензор.НЕТ 3305
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08.08.2021 10:36 Відповісти
на днях американці казали, що вакциновані дуже і дуже рідко переносять і розповсюджують вірус, а тут чітко показано, що вакцинація має практично нульовий вплив на розповсюдження вірусу, а рятує тільки від смерті від вірусу... поки що!
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08.08.2021 14:26 Відповісти
Если тебя не интересует спасение от смерти от короновируса, то, конечно, можешь не вакцинироваться!
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08.08.2021 14:30 Відповісти
щасливої смерті і тобі також!
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08.08.2021 14:36 Відповісти
Спасибо, я не тороплюсь
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08.08.2021 14:38 Відповісти
Ну почему, почему такие деграданты как ты не разбираясь в теме от слова "совсем" лезете со своими примитивными комментариями и пытаетесь найти какие-то кажущиеся вам ошибки. Любой образованный человек знает, что вакцина не дает 100% гарантии заболеть, но на несколько порядков снижает риски летального исхода...
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08.08.2021 14:50 Відповісти
Мало того, она во много снижает и сам риск заболеть.
То, что пишут антиваксы, что, мол "привитые болеют так же". Так вот, нифига не так же. Привитые заражаются в десятки раз меньше, а если и заражаются, то вирусная нагрузка (количество вируса в организме, в т.ч. в выделяемых мокротах) во много раз ниже. А значит и заразить кого-то риск в много-много раз меньше.
Но антиваксы этого не хотят видеть. Видят только, что привитый может заболеть и быть носителем, значит сразу "так же", "вакцина не нужна, уииии!" и т.д.
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08.08.2021 16:59 Відповісти
Ты или глупое создание,или намеренно наводишь дезинформацию.Чуть ниже я дал ссылку на инфу,что вакцины опаснее самого ковида.Ознакомьтся.
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08.08.2021 18:12 Відповісти
Вау, какие у тебя, умного, авторитетные научные исторчники, и уж, конечно, читая правда, а не дезинформация:
-----------------------------
The Epoch Times - ультраправа міжнародна багатомовна газета та медіа-компанія, що входить до складу нового релігійного руху Фалуньгун. Газета, що базується в Нью-Йорку, є частиною медіагрупи "Епоха", яка також управляє телебаченням New Tang Dynasty.
---------------------------------
Прямо как в дешёвом боевике: китайские изгои, ультра-правые, новое религиозное течение, теория заговоров... Только рептилоидов или рашистов не хватает.
Это бред не выдерживает вообще никакой критики, хотя бы из этого абзаца:
--------------------------------
Но данные, предоставленные Израилем, описывают эффект вакцин с матричной РНК от Pfizer и BioNTech. Таким образом, мы можем только сделать вывод, как и в отношении Sinovac, что эти дорогостоящие продукты не обладают той эффективностью, которую они обещали. Мы также должны, даже если это неприятно, задаться вопросом о роли, которую они могли сыграть в ускорении распространения варианта «Дельта».

-------------------------------
Бред сумасшедшего. Из отчётов о вакцине от Pfizer делают выводы о вакцине от Sinovac, которая сделана вообще по абсолютно другой технологии и изначально и заявлялись с другой эффективностью. Ну и про распространении дельты мрак - дельта появилась вообще в Индии, где впомине не было никакого ни Пфайзера, ни Синовака.
Остальное даже разбирать лень, в "независимом авторитетном источнике" (для тебя), где используются выражения вроде "новая порция усыпляющего пойла".

В следующий раз ссылку давай сразу на Русвесну, как тут некоторые патриотичные украиномовные антиваксеры делают.
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08.08.2021 19:37 Відповісти
Если тебя не интересует спасение от смерти от короновируса, то, конечно, можешь не вакцинироваться!

Сколько тебе платят за втирание лжи?На,читай!
https://www.epochtimes.ru/tsifry-pokazyvayut-chto-vaktsiny-potentsialno-bolee-opasny-chem-sam-covid-19-99112452/ Цифры показывают, что вакцины потенциально более опасны, чем сам Covid-19

а вот ссылка на французкоязычный оригинал статьи https://fr.theepochtimes.com/edito-vaccines-re-infectes-fiches-infantilises-lourd-prix-de-docilite-1778673.html
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08.08.2021 18:11 Відповісти
Хе-хе. Снова козлорылые потащили на Цензор фейковые "новости"

МАНІПУЛЯЦІЯ: The Epoch Times доводить, що коронавірус штучний і розроблений в лабораторії

https://voxukraine.org/manipulyatsiya-the-epoch-times-dovodit-shho-koronavirus-shtuchnij-i-rozroblenij-v-laboratoriyi/

Також у мережі поширювали https://voxukraine.org/uk/manipulyatsiya-nevaktsinovani-diti-mayut-krashhe-zdorov-ya-nizh-yihni-shhepleni-odnolitki/ фейк про те, що невакциновані діти здоровіші за вакцинованих. На доведення думки наводили дослідження, опубліковане в журналі The Epoch Times.

https://tyzhden.ua/Pandemic/246417

И таких разоблачений The Epoch Times гугль находит пачками
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08.08.2021 18:19 Відповісти
Воксюкрейн лживая помойка,если ты не в курсе
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08.08.2021 18:34 Відповісти
Как раз The Epoch Times лживая помойка, при чем, КАЦАПСКАЯ помойка, которая метала фейки еще на предвыборную компанию в пользу Трампа
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08.08.2021 18:37 Відповісти
CDC сказав якраз протилежне. Тому і масочки рекомендував носити щепленим.
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08.08.2021 19:50 Відповісти
Точка, тире. Тире, точка...
Стучит, стучит в твоей голове азбука Морзе, передаваемая через вжывлённый в твой мозг чип Билла Гейтса!
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08.08.2021 10:38 Відповісти
Болезнь, вызываемая вирусом-называется МИКРОТРОМБОЗ. Для volvo xc 70.Если Вам интересно Читайте мня на фб в откр доступе.Если будет не понятно спросите- отвечу подробно.Спасибо за то, что умеете думать и простите за оценку без спроса.
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08.08.2021 10:53 Відповісти
Тим, хто не мовчить, закривають рот.
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08.08.2021 19:51 Відповісти
Вам, лаптям винторогим, принудительно колют скотомицин спутник-вектор! Ни о каких вакцинах и, тем более, 100 баксах вам не приходится даже мечтать
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08.08.2021 10:38 Відповісти
А если б в Украине платили за вакцинацию хотя бы 100 грн?
Во сколько сотен раз возрос бы сразу темп вакцинации, ммм?
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08.08.2021 17:02 Відповісти
Ненене. збаранов и пiд-рашек призываю НЕ вакцинироваться!!!
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08.08.2021 17:19 Відповісти
Предсказуемо было..
С гриппом сто лет пытаются бороться...и толку нет...а тут за полгода наваяли зоопарк вакцин и мечтают о каком то результате..😀
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08.08.2021 11:04 Відповісти
Тебе ли, лапоть, жаловаться? У вас на лаптестане результат в очередях в крематории. Жмуритесь от КОВИДа по 800 рыл в день
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08.08.2021 11:18 Відповісти
Так те кто вакцинируются от гриппа не умирают в стационарах...
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08.08.2021 14:51 Відповісти
С оспой 150 лет боролись и.... победили, преставляешь? Вакциной, между прочим.
И есть ещё очень много болезней тоже эффективно предотвращается вакцинами.
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08.08.2021 17:34 Відповісти
Так болеют все - и уколотые, и не уколотые. Причем здесь вакцинация, если вакцинируемые также переносчики этого вируса?
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08.08.2021 11:19 Відповісти
вакцинованим розносити інфекцію можна, вони - слухняненькі для влади
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08.08.2021 11:25 Відповісти
А неслухняненькі лежать під респіраторами і киснем, і вимагають від влади, щоб їх терміново рятували і лікували. Звісно ж, не за свій власний кошт, хе-хе.
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08.08.2021 17:07 Відповісти
То, что пишут антиваксы, что, мол "привитые болеют так же". Так вот, нифига не так же. Привитые заражаются в десятки раз реже, а если и заражаются, то вирусная нагрузка (количество вируса в организме, в т.ч. в выделяемых мокротах) во много раз ниже. А значит и заразить кого-то риск во много-много раз меньше, чем у непривитого человека. Не говоря уже о том, что привитые практически не будут занимать места в больницах, в отличии от.
Но антиваксы этого не хотят видеть. Видят только, что привитый может заболеть и быть носителем, значит сразу "болеют так же", "вакцина не поможет, уииии!" и т.д.
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08.08.2021 17:05 Відповісти
Каждый имеет право на свою точку зрения на этот предмет. Что касается того, что привитые меньше заразны - это подтверждается - Израиль снова одел маски на почти повально привитое население с сегодняшнего дня.
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08.08.2021 21:36 Відповісти
Ну, если 59,6% - это "почти поголовно привитое" - тогда ок.
При этом многие люди (преимущественно пожилые) были привиты 6-7 месяцев назад.
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08.08.2021 21:59 Відповісти
Вже і Кайзер не допомагає?
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08.08.2021 11:22 Відповісти
Через курсування штаму "дельта" у США прискорюється поширення коронавірусу - Цензор.НЕТ 6818
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08.08.2021 13:07 Відповісти
...что вакцинированные люди в 19 раз более уязвимы к коронавирусу, чем привитые -- уже не контролируешь себя? Тебя предупреждали- не колись
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08.08.2021 14:58 Відповісти
Так и думал, что до Вас не дойдет маразматичность подобных сообщений. Сарказм на Цензоре мало кто понимает.
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08.08.2021 15:01 Відповісти
Давайте я Вам лучше прямую ссылку дам.
https://www.usatoday.com/story/news/health/2021/08/07/cdc-americans-vaccinated-covid-florida-worst-week-anthony-fauci/5514204001/ Hospitals raising alarms as admissions spike; unvaccinated more vulnerable to COVID-19 reinfection, study says. Latest COVID-19 updates

а то еще умрете от счастья...
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08.08.2021 15:05 Відповісти
"Мышы там",а не штаммы.Юг -это удар по 2-м ковбоям-Пуэрто и Рико.Распыление химоружия,созданного в китайских лабораториях, на деньги миллиардеров США и Франции, продолжается.А может мировые правители вакцин-ся секретными спецпрепаратами(розданными из одной секретной точки)???Надо искать нулевой меридиан(на Кавказе),чтоб ответить Всем.Во Франции масса люей против уколов,но массон Макрон травит на них народ.Обязаловка и до Кавказа дошла.Убийцы каждый день будут распылять химоружие,расказывая нам сказки о новых мутациях.НАДО ДОЛБАНУТЬ ПО МИРОВОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ И ЧЕМ БЫСТРЕЕ ТЕМ ЛУЧШЕ.Слава Кавказу,Слава Украине,Слава Древнему Миру!
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08.08.2021 11:27 Відповісти
Срочно надень шапочку из фольги и залей себя бетоном!
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08.08.2021 14:52 Відповісти
Вакцинировать не надо! Ежели ума нет -пусть дохнут.
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08.08.2021 11:32 Відповісти
Ви навіть не розумієте, як палитесь на кацапізмах.
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08.08.2021 13:15 Відповісти
Нэ трэба вацинюваты дурнив! Вам так бильшэ подобаеться ?
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08.08.2021 13:40 Відповісти
Как только губернатор Флориды навалял Бидону за беженцев и границы, так сразу штат стал коронавирусным. Отличное "гуманное оружие".
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08.08.2021 11:40 Відповісти
https://newsyou.info/novyj-vsplesk-covid-19-v-ssha-bolnicy-rabotayut-na-predele-vozmozhnostej Директор по вопросам здравоохранения округа Лос-Анджелес Барбара Феррер объяснила, что вакцинированные люди в 19 раз более уязвимы к коронавирусу, чем привитые.

Вакцинированные и есть привитые - переводчик хоть понял, что сморозил ?
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08.08.2021 13:22 Відповісти
скорее всего, потеряли .. не.. перед вакцинированные
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08.08.2021 13:33 Відповісти
антипка понял что облажался с этими сайтами-помойками. Его стихия
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08.08.2021 15:00 Відповісти
почитай, вава, тебе полезно.
Сарка́зм (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA греч. σαρκασμός, от σαρκάζω, букв. - «разрывать плоть») - один из видов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0 сатирического изобличения, язвительная насмешкаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BC#cite_note-%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95-1 [1] , высшая степень https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F иронии , основанная не только на усиленном контрасте подразумеваемого и выражаемого, но и на немедленном намеренном обнажении подразумеваемого. Высказывания и художественные произведения, сделанные с сарказмом, утверждают одно, но дают ясно понять, что подразумевают противоположное - например, при помощи издевательской https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0_(%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0) гиперболы или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0) интонации .
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08.08.2021 18:12 Відповісти
замітьте, як вони маніпулюють і вказують про "41% нових госпіталізацій" у мало вакцинованих штатах, АЛЕ МОВЧАТЬ ПРО 59% у середньо і сильно вакцинованих штатах....
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08.08.2021 14:34 Відповісти
Кацапчику, вчи мову! Скільки б ви на намагалися, але опанувати слов'янські мови вам генетично заборонено.
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08.08.2021 14:56 Відповісти
від москаля чую....
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08.08.2021 15:41 Відповісти
Тільки кацапи здатні написати "замітьте". Одразу стає зрозумілим якою мовою думає людина і взагалі якою мовою володіє.
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08.08.2021 15:45 Відповісти
А американці (притомні) пишуть, що маніпуляція =новими випадками= - дуже примітивна, оскільки базується на наполовину фальшивих тестах (наскільки я розумію, пцр не виявляє ту дельту, про яку зараз всі кричать).
І хочуть бачити інфу по показниках госпіталізацій та смертності + з даними щодо щк=еплених/нещеплених серед них.
І правильно роблять. Хоча надії почути правду - мізерні.
Але вони теж розуміють, що "борці" у цьому зовсім не зацікавлені. Бо мета - інша.
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08.08.2021 20:48 Відповісти
 
 